Savunma Sanayisinde “hidrojen” teknolojileri dönemi başlıyor

Savunmada hidrojen dönemi
Geliştirilecek hidrojen teknolojileri sayesinde Emniyet ve Güvenlik Güçlerinin sahadaki operasyon kabiliyetlerini artıracak sessiz, iz bırakmayan, düşük ısı yayan, daha yüksek itki gücü sağlayan ve görev süresini uzatan sistemler ortaya çıkacak. Bu özellikler, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir atılım yapmasına olanak tanırken, ülkenin global ölçekte yenilikçi ve rekabetçi bir konuma yükselmesini sağlayacak.
Yeni hidrojen teknolojilerinin kara, hava, deniz araçlarından uzay platformlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılması planlanıyor. İnsansız hava araçları (İHA) ve akıllı sistemlerden motor ve güç aktarma sistemlerine kadar birçok stratejik platformda bu teknolojilerden faydalanılması öngörülüyor. Bu sayede, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli teknolojiye dayalı malzemeler ve sistemler geliştirilerek ülkenin teknolojik bağımsızlığı da güçlendirilecek.
Ayrıca projelerle hidrojenin depolanmasından yanma ve yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli alanlarda yetkinlik kazanılması hedefleniyor. Savunma sanayisinde hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 11. AR-GE Paneli, bu alandaki projelere yönelik önemli kararlar alınmasına vesile oldu. Panelin ardından, "Savunma Sanayii Uygulamaları İçin Hidrojen Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii AR-GE Geniş Alan (Hidrojen SAGA) Çağrısı" yayımlandı ve projelere başvurular 13 Eylül'e kadar kabul edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.