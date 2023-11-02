Scarlett Johansson, sesini klonlayan yapay zeka uygulamasına dava açtı

Tam Boyutta Gör Scarlett Johansson, adını ve benzerliğini çevrimiçi bir reklamda kullandığı için yapay zeka uygulaması geliştiricisine karşı yasal işlem başlattı. Variety'de yer alan bir habere göre ilgili reklam Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar adlı bir yapay zeka resim editörüydü ve Johansson'un sesinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir versiyonunu kullanıyordu.

Scarlett Johansson’ın sesi klonlandı

Tam Boyutta Gör Bahsi geçen bu 22 saniyelik reklamda Johansson, Black Widow'un çekimleri sırasında sahne arkasında gösteriliyor ve “Naber çocuklar? Ben Scarlett ve benimle gelmenizi istiyorum.” diyor. Sonrasında reklam Johansson'dan uzaklaşıyor ve yapay zeka tarafından yaratılan ve aktrisin sesine benzeyen bir ses şöyle diyor: "Sadece avatarlarla sınırlı değil. Metinlerle birlikte resimler ve hatta yapay zeka videolarınızı da oluşturabilirsiniz. Bence bunu kaçırmamalısınız."

New York Times, yapay zekâ editörü arıyor 1 gün önce eklendi

Reklamın en altında uygulamanın arkasındaki geliştirici olan Convert Software'in şu metni eklediğini bildiriyor: "Lisa AI tarafından üretilen görüntüler. Bu kişiyle hiçbir ilgisi yoktur." Johansson'un temsilcileri ve avukatı ise konuyu yasal bir sıfatla ele aldıklarını aktardı. Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar uygulaması iOS ve Android platformlarında bulunuyor.

Yapay zeka daha da kolay erişilebilir hale geldikçe, gelecekte buna benzer vakalar görmemiz kaçınılmaz. Müzisyenler halihazırdaDrake'in yeni bir single çıkarıyormuş ya da Johnny Cash, Taylor Swift'i coverlıyormuş gibi görünmesini sağlayan ses klonlama yöntemleriyle mücadele ediyor. Öte yandan deepfake teknolojisi aracılığıyla Tom Hanks'in yapay zeka tarafından yaratılan dijital kopyası rızası olmadan bir diş planı reklamında oynuyor. Esasında tüm bunlar halihazırda yasal zemini olmayan, suç teşkil eden şeyler.

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Scarlett Johansson, sesini klonlayan AI uygulamasına dava açtı