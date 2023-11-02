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    Scarlett Johansson, sesini klonlayan yapay zeka uygulamasına dava açtı

    Scarlett Johansson'ın sesinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir versiyonu, kendisinin rızası olmadan çevrimiçi bir reklamda yer aldı. Ünlü oyuncu konu hakkında yasal süreç başlattı.
    Scarlett Johansson, sesini klonlayan AI uygulamasına dava açtı Tam Boyutta Gör
    Scarlett Johansson, adını ve benzerliğini çevrimiçi bir reklamda kullandığı için yapay zeka uygulaması geliştiricisine karşı yasal işlem başlattı. Variety'de yer alan bir habere göre ilgili reklam Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar adlı bir yapay zeka resim editörüydü ve Johansson'un sesinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir versiyonunu kullanıyordu.

    Scarlett Johansson’ın sesi klonlandı

    Scarlett Johansson, sesini klonlayan AI uygulamasına dava açtı Tam Boyutta Gör
    Bahsi geçen bu 22 saniyelik reklamda Johansson, Black Widow'un çekimleri sırasında sahne arkasında gösteriliyor ve “Naber çocuklar? Ben Scarlett ve benimle gelmenizi istiyorum.” diyor. Sonrasında reklam Johansson'dan uzaklaşıyor ve yapay zeka tarafından yaratılan ve aktrisin sesine benzeyen bir ses şöyle diyor: "Sadece avatarlarla sınırlı değil. Metinlerle birlikte resimler ve hatta yapay zeka videolarınızı da oluşturabilirsiniz. Bence bunu kaçırmamalısınız."

    Reklamın en altında uygulamanın arkasındaki geliştirici olan Convert Software'in şu metni eklediğini bildiriyor: "Lisa AI tarafından üretilen görüntüler. Bu kişiyle hiçbir ilgisi yoktur." Johansson'un temsilcileri ve avukatı ise konuyu yasal bir sıfatla ele aldıklarını aktardı. Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar uygulaması iOS ve Android platformlarında bulunuyor.

    Yapay zeka daha da kolay erişilebilir hale geldikçe, gelecekte buna benzer vakalar görmemiz kaçınılmaz. Müzisyenler halihazırdaDrake'in yeni bir single çıkarıyormuş ya da Johnny Cash, Taylor Swift'i coverlıyormuş gibi görünmesini sağlayan ses klonlama yöntemleriyle mücadele ediyor. Öte yandan deepfake teknolojisi aracılığıyla Tom Hanks'in yapay zeka tarafından yaratılan dijital kopyası rızası olmadan bir diş planı reklamında oynuyor. Esasında tüm bunlar halihazırda yasal zemini olmayan, suç teşkil eden şeyler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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