Scarlett Johansson, sesini klonlayan yapay zeka uygulamasına dava açtı

Scarlett Johansson’ın sesi klonlandı
Reklamın en altında uygulamanın arkasındaki geliştirici olan Convert Software'in şu metni eklediğini bildiriyor: "Lisa AI tarafından üretilen görüntüler. Bu kişiyle hiçbir ilgisi yoktur." Johansson'un temsilcileri ve avukatı ise konuyu yasal bir sıfatla ele aldıklarını aktardı. Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar uygulaması iOS ve Android platformlarında bulunuyor.
Yapay zeka daha da kolay erişilebilir hale geldikçe, gelecekte buna benzer vakalar görmemiz kaçınılmaz. Müzisyenler halihazırdaDrake'in yeni bir single çıkarıyormuş ya da Johnny Cash, Taylor Swift'i coverlıyormuş gibi görünmesini sağlayan ses klonlama yöntemleriyle mücadele ediyor. Öte yandan deepfake teknolojisi aracılığıyla Tom Hanks'in yapay zeka tarafından yaratılan dijital kopyası rızası olmadan bir diş planı reklamında oynuyor. Esasında tüm bunlar halihazırda yasal zemini olmayan, suç teşkil eden şeyler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.