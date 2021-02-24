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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı

    Disney, Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi Star Wars: The Bad Batch'in yayın tarihini açıkladı. Loki yaklaşık 1 ay ertelendi.
    24 Şubat 2021, 21:30 (2 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı
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    Disney'in sahip olduğu en büyük iki markası olan Marvel ve Star Wars'un dizilerinden Loki ve Star Wars dizisi Star Wars: The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı.

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    Loki Yayın Tarihi

    Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı
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    Loki dizisinin yayın tarihi daha önce Mayıs 2021 olarak açıklanmıştı ancak geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklama göre Loki dizisi ertelendi. Dizi, 11 Haziran 2021'de Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Loki dizisi, Avengers Endgame'de Loki'nin ışınlandığı yerden devam edecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku ve Richard E. Grant bulunuyor.

    Star Wars: The Bad Batch Yayın Tarihi

    Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı
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    Bir diğer yayın tarihi açıklanan dizi ise Star Wars: The Bad Batch. Animasyon türünde olacak Star Wars: The Bad Batch dizisi, Star Wars: The Clone Wars'un devamını anlatacak. Dizinin yayın tarihi de 4 Mayıs 2021 olarak açıklandı. Star Wars: The Bad Batch de diğer Marvel ve Star Wars dizileri gibi Disney Plus'ta yayınlanacak. 



    https://www.ign.com/articles/disney-announces-premiere-dates-releases-new-images-for-upcoming-shows Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DK32 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Disney Plus 23 Şubat Da Türkiye Gelecek Diyordunuz Ne Oldu O Haber
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