Seagate arızalı sabit diskleri tespit etmek için yapay zeka kullanmaya başladı

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Seagate, NVIDIA ve Hewlett Packard Enterprise, yapay zeka yardımıyla hat dışı sabit disklerdeki arızaları hızlı bir şekilde tespit eden Edge RX platformunu duyurdu. Yeni teknoloji sayesinde, sabit disk üreticisi ürünlerin piyasaya sürülmesini hızlandırmak, kalitelerini artırmak ve gelirini yukarılara çekmeyi hedefliyor.

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Seagate Edge RX, NVIDIA ve Hewlett Packard Enterprise ile birlikte geliştirilen bir yapay zeka teknolojisi olarak tanımlanıyor. Sabit disk üretiminde çoğu zaman, her birinin üretimi için 1400 adım gereken manyetik kafalarla ilgili birçok sorun ortaya çıktığı belirtilirken, Seagate'in hataları hızlı bir şekilde tanımlamak yönelik, günde 17 milyon manyetik kafa görüntüsünü analiz eden bir teknolojiye ihtiyacı vardı. Bunu tek başına yapamayan Seagate, iki dev şirket ile iş birliği yaptı.

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Hatalar bize pahalıya mal oluyordu

Sabit disk kafalarının çok fazla arızası olduğu için, kesin tanımlanmış kurallara göre çalışan sıradan bir yapay zeka iş görmedi. Üreticinin zaman içinde meydana gelen hata raporlarına hızlı bir şekilde adapte olan bir makine öğrenme teknolojisine ihtiyacı vardı ve Edge RX teknolojisinin yaratılması bir yıl sürdü. Veri toplamak için Hewlett Packard Enterprise'ın NVIDIA T4 GPU'lara dayanan Edgeline platformu kullanıldı. Derin AI eğitimi için NVIDIA V100 Tensor Core GPU'lara sahip Apollo platformu seçildi.

Seagate temsilcileri, Edge RX platformu sayesinde sabit disklerin üretim hızını yüzde 10'a kadar artırabileceklerine inanıyorlar. Ayrıca ürün kalitesi iyileştirerek, üretim karlılığının da üç kata kadar artırılması mümkün. Seagate’in üst düzey küresel pazarlama direktörü Raghavan Srinivasan'a göre, hatalar onlara çok pahalıya mal oluyordu. Zira bu hataların varlığını ancak üretim süreçlerinin tamamlanmasından sonra öğrenebiliyorlardı. Şu anda Seagate, bu teknolojiyi tüm üretim tesislerinde kullanmak istiyor.

https://blogs.nvidia.com/blog/2020/04/30/seagate-edge-rx-manufacturing/

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