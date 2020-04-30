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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fairphone'dan üst düzey gizlilik sunan /e/ işletim sistemine sahip akıllı telefon

    Minimum çevresel etki ile tasarlanmış ve üretilmiş akıllı telefonlar geliştiren Hollanda merkezli Fairphone, Mayıs ayı başında /e/ işletim sistemi çalıştıran modelini piyasaya sürecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Fairphone'dan üst düzey gizlilik sunan /e/ işletim sistemine sahip akıllı telefon
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    Kendisini en az çevresel etkiye sahip akıllı telefon üreticisi olarak konumlandıran Hollandalı şirket Fairphone, sahiplerine tam manasında bir gizlilik sağlayacak olan yeni akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini duyurdu.

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    Ayrıca Bkz. "Google, Pixel 4a'yı Mayıs ayı ortalarında tanıtabilir"

    Şirket, amiral gemisi akıllı telefon modeli Fairphone 3'ün /e/ işletim sistemini çalıştıracak özel bir sürümü olacak cihazla ilgili bazı detaylar da verdi. Potansiyel akıllı telefon alıcıları arasında bir anket gerçekleştirdiğini iddia eden Fairphone, kullanıcıların sunulan seçeneklerden /e/ işletim sistemini seçtiklerini belirtti.

    Fairphone'dan üst düzey gizlilik sunan /e/ işletim sistemine sahip akıllı telefon
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    6 Mayıs tarihinde satışa çıkacak

    Söz konusu işletim sistemi Android AOSP tabanlı ve akıllı telefonun dış dünyayla hangi bilgileri paylaşacağını kontrol etmek için tasarlanmış birçok yerleşik işleve sahip. En önemli özelliği ise Google hizmetlerinden mahrum olması.

    Yaratıcısı, Mandrake / Mandriva Linux ve Ulteo'nun yaratıcısı Gaël Duval olan /e/ işletim sisteminin, özel yazılıma ihtiyaç duyanlara yönelik geliştirildiğini ve ortalama kullanıcılar için uygun olmayan bir işletim sistemi olduğunu da belirtmek gerek. Cihazın, Android işletim sistemi ile birlikte gelen Fairphone 3 modelinden 30 avro daha pahalı olacağı ve 480 avro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtilmiş. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde raflara çıkacak.



    https://www.engadget.com/fairphone-3-e-os-privacy-phone-110033402.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    deveyehendekatlatanadam (deveye hendek atlatan adam) 10 dk.
    Umarım İddia Ettikleri Gibidir Nedense Avrupalıların Bu Tarz İddialarına Hiç Güvenemiyorum.

    Aklıma Kripto İletişim Firmasını CIA ve Alman İstihbaratı BND nin Satın Aldığı Geliyor Hep
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