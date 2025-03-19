SK Hynix, dünyanın ilk 12 katmanlı HBM4 belleğini örneklemeye başladı

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Tam Boyutta Gör Yüksek performanslı bellek çözümlerinde sektör liderlerinden biri olan Güney Koreli SK Hynix, dünyanın ilk 12 katmanlı HBM4 (High Bandwidth Memory 4) bellek modüllerinin örneklemeye başlandığını duyurdu. Şirket, HBM3E belleklerini de geliştirmeye devam ederken, SOCAMM (Small Outline Compression Attached Memory Module) adlı yeni nesil bellek modüllerini de duyurdu.

Yeni nesil HBM4 yolda

SK Hynix’in yeni nesil HBM4 bellekleri, 36 GB’a kadar kapasite ve 2 TB/s’ye kadar veri aktarım hızı sunarak yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanlarında önemli kazanımlar vaat ediyor. Nvidia’nın Blackwell GB300 AI çiplerini destekleyecek şekilde tasarlanan 12 katmanlı HBM4 bellekler, 2 TB/sn'ye kadar veri hızları sayesinde saniyede 400'den fazla tam HD filme (her biri 5 GB) eşdeğer veriyi işleyebiliyor. Bu da önceki nesil HBM3E'den yüzde 60'tan fazla daha hızlı.

Nvidia, Blackwell Ultra GB300 ve Vera Rubin'i duyurdu 13 sa. önce eklendi

GTC 2025 etkinliğinde tanıtılan HBM4 bellekler, Nvidia’nın yeni nesil Rubin serisi GPU’larında kullanılmak üzere test edilmeye başlandı. Nvidia ile yapılan özel anlaşma sayesinde SK Hynix, HBM4 pazarında şimdiden önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Yeni nesil HBM4 belleklerin 2025’in ikinci yarısında seri üretime girmesi planlanıyor ve üretim sürecinde TSMC’nin 3nm teknolojisi kullanılacak.

HBM bellek pazarında Samsung ve Micron gibi devlerle rekabet eden SK Hynix, 2024’ün Eylül ayında 12 katmanlı HBM3E belleklerini seri üretime sokarak sektörde bir adım öne çıkmıştı. Samsung’un benzer seviyeye ulaşması için birkaç aya daha ihtiyacı olduğu belirtilirken, SK Hynix ise bu alandaki konumunu Nvidia ortaklığıyla daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor.

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SK Hynix, dünyanın ilk 12 katmanlı HBM4 belleğini üretmeye başlad