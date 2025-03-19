Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SK Hynix, dünyanın ilk 12 katmanlı HBM4 belleğini örneklemeye başladı

    Güney Koreli teknoloji devi SK Hynix, dünyanın ilk 12 katmanlı HBM4 belleğini örneklemeye başladığını duyurdu. Firma ayrıca 12 katmanlı HBM3e ve SOCAMM belleklerini duyurdu.
    SK Hynix, dünyanın ilk 12 katmanlı HBM4 belleğini üretmeye başlad Tam Boyutta Gör
    Yüksek performanslı bellek çözümlerinde sektör liderlerinden biri olan Güney Koreli SK Hynix, dünyanın ilk 12 katmanlı HBM4 (High Bandwidth Memory 4) bellek modüllerinin örneklemeye başlandığını duyurdu. Şirket, HBM3E belleklerini de geliştirmeye devam ederken, SOCAMM (Small Outline Compression Attached Memory Module) adlı yeni nesil bellek modüllerini de duyurdu.

    Yeni nesil HBM4 yolda

    SK Hynix’in yeni nesil HBM4 bellekleri, 36 GB’a kadar kapasite ve 2 TB/s’ye kadar veri aktarım hızı sunarak yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanlarında önemli kazanımlar vaat ediyor. Nvidia’nın Blackwell GB300 AI çiplerini destekleyecek şekilde tasarlanan 12 katmanlı HBM4 bellekler, 2 TB/sn'ye kadar veri hızları sayesinde saniyede 400'den fazla tam HD filme (her biri 5 GB) eşdeğer veriyi işleyebiliyor. Bu da önceki nesil HBM3E'den yüzde 60'tan fazla daha hızlı.

    GTC 2025 etkinliğinde tanıtılan HBM4 bellekler, Nvidia’nın yeni nesil Rubin serisi GPU’larında kullanılmak üzere test edilmeye başlandı. Nvidia ile yapılan özel anlaşma sayesinde SK Hynix, HBM4 pazarında şimdiden önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Yeni nesil HBM4 belleklerin 2025’in ikinci yarısında seri üretime girmesi planlanıyor ve üretim sürecinde TSMC’nin 3nm teknolojisi kullanılacak.

    HBM bellek pazarında Samsung ve Micron gibi devlerle rekabet eden SK Hynix, 2024’ün Eylül ayında 12 katmanlı HBM3E belleklerini seri üretime sokarak sektörde bir adım öne çıkmıştı. Samsung’un benzer seviyeye ulaşması için birkaç aya daha ihtiyacı olduğu belirtilirken, SK Hynix ise bu alandaki konumunu Nvidia ortaklığıyla daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 8 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devirdaim arızası nasıl anlaşılır en ucuz smm panel ortodontist maaşı tercihen ne demek platonik aşk filmleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO F5
    Xiaomi POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP EliteBook 660
    HP EliteBook 660
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum