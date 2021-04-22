Seagate oyunculara yönelik depolama çözümlerini duyurdu

Dün geleneksel tasarımlarda olan bilgisayar bileşenleri bugün oyuncular için yeni bir forma girmeye başladı. İşlemci, fan, ekran kartı derken artık depolama ve RAM gibi bileşenler de yeni düzene ayak uyduruyor.

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Seagate FireCuda Gaming serisi

Seagate FireCuda Gaming serisi iki yeni model ile genişledi. Bunlardan ilki FireCuda Gaming Hard Drive depolama sürücüsü. USB 3.2 Gen 1 üzerinden hızlı veri aktarımı yapan sürücü RGB aydınlatmaya da sahip. Seagate Toolkit yazılımı yanında Razer Chroma RGB uyumluluğu da mevcut.

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FireCuda Gaming Hard Drive harici depolama sürücüsü 1 TB kapasite için 80$, 2TB kapasite için 110$ ve 5TB kapasite için 180$ fiyat etiketi belirlemiş. Satışlar ay bitmeden başlıyor.

FireCuda Gaming Hub ise ön kısmında USB Tip-C ve USB Tip-A girişleri ile biraz daha farklılaşıyor. Ayrıca depolama alanı daha yüksek. FireCuda Gaming Hub 8TB kapasite 220$ ve 16TB kapasite 400$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.techpowerup.com/281329/seagate-announces-high-capacity-firecuda-external-hard-drives-and-gaming-hub

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