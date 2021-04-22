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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seagate oyunculara yönelik depolama çözümlerini duyurdu

    FireCuda Gaming Hard Drive ve FireCuda Gaming Hub depolama sürücüleri yüksek kapasiteler ile oyuncuların ihtiyacı olan depolama alanını ve genişlemeleri sağlamayı amaçlıyor.
    22 Nisan 2021, 23:59 (1 sa.)
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Seagate oyunculara yönelik depolama çözümlerini duyurdu

    Dün geleneksel tasarımlarda olan bilgisayar bileşenleri bugün oyuncular için yeni bir forma girmeye başladı. İşlemci, fan, ekran kartı derken artık depolama ve RAM gibi bileşenler de yeni düzene ayak uyduruyor.

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    Seagate FireCuda Gaming serisi

    Seagate FireCuda Gaming serisi iki yeni model ile genişledi. Bunlardan ilki FireCuda Gaming Hard Drive depolama sürücüsü. USB 3.2 Gen 1 üzerinden hızlı veri aktarımı yapan sürücü RGB aydınlatmaya da sahip. Seagate Toolkit yazılımı yanında Razer Chroma RGB uyumluluğu da mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı"

    FireCuda Gaming Hard Drive harici depolama sürücüsü 1 TB kapasite için 80$, 2TB kapasite için 110$ ve 5TB kapasite için 180$ fiyat etiketi belirlemiş. Satışlar ay bitmeden başlıyor.

    FireCuda Gaming Hub ise ön kısmında USB Tip-C ve USB Tip-A girişleri ile biraz daha farklılaşıyor. Ayrıca depolama alanı daha yüksek. FireCuda Gaming Hub 8TB kapasite 220$ ve 16TB kapasite 400$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Seagate oyunculara yönelik depolama çözümlerini duyurdu



    https://www.techpowerup.com/281329/seagate-announces-high-capacity-firecuda-external-hard-drives-and-gaming-hub
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    M
    mekanikk.g 7 saat önce

    Haksız bir ceza yediğimizi düşünürsek nasıl itiraz edicez

    F
    frostburn 12 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 2 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 2 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Segate de oyuncu kisvesi altında insanları düdüklemenin çok kârlı bir iş olduğunu fark etmiş.
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    L lollololo 33 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adminler şu bilinenww’i ne zaman banlıyacaksanız
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    Charaznable (Char Aznable) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir tane RGB tak al sana "gaming"
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    B bilinenww 50 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Bu site Türk sitesidir ve youtubeta bununla ilgili para kanıtlı videolarda bulunmaktadır. Emin değilseniz bakın ve ÖDEME KANITLI SİTEDİR. Bu arada bana dolandırıcı diyen arkadaşlar hicbiseyden emin olmadan konuşmayın. Ramazan ayında kimsenin hakkına girecek biri değilim. Sizde benim hakkıma girmeyin. Ben insanları dolandırıcı elime ne geçecek sadece büyük bir günah ben aileme katkıda bulunmak için bu sitelerden para kazanıyorum ve iyilik edip sizlere de söylüyorum. Herkese İyi ramazanlar ve sahurlar
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    B bilinenww 57 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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