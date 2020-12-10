Seagate şaşırttı: Artık işlemci tasarlıyor

Depolama ürünleri pazarının önemli yıldızlarından Seagate büyük bir sürpriz yaptı ve işlemci tasarladığını duyurdu. Firma RISC-V tabanlı geliştirdiği iki çekirdek mimarisini depolama ürünlerinde kullanacak.

Seagate işlemcileri geliyor

Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlayabileceğimiz RISC mimarisi bugün ARM başta olmak üzere MIPS, IBM gibi pek çok platform tarafından kullanılıyor ancak herkesin kendisine has patentleri var.

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RISC-V girişimi ise pek çok teknoloji devini bir araya getirerek açık kaynak mimariler geliştirilmesini amaçlıyor. Seagate bu girişimin bir üyesi ve yıllardır kapalı kapılar ardında mimari geliştirme çalışmalarına odaklanmıştı.

Bu hafta duyurusu yapılan iki RISC-V çekirdeği Seagate’in depolama çözümlerinde önemli roller oynayacak. Bunlardan bir tanesi performans için tasarlanmış. Diğer ise alana göre optimize edilen verimlilik odaklı bir mimari.

Tam Boyutta Gör

Performans çekirdeği Seagate HDD ürünlerinde gerçek zamanlı işlem gücünü ikiye veya üçe katlamayı amaçlıyor. Bunu da hareket kontrol algoritmaları ile disk yüzeyinde daha iyi konumlama yaparak sağlıyor.

Verimlilik çekirdeği ise esnek bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Güvenlik odaklı operasyonları yürütmek veya arka plandaki yükleri üstlenmek gibi görevleri var. Ayrıca her iki çekirdek de veri merkezi ve uç sunucularda gerçek zamanlı veri analizleri yapabiliyor.

Performans çekirdeği hali hazırda HDD ürünlerinde kullanılabilecek aşamaya geldi. Verimlilik çekirdeği ise üretim aşamasında. Seagate’in piyasadaki mevcut çekirdek tasarımcılarından ziyade kendi tasarımına yönelmesi oldukça anlamlı. Bireysel ve kurumsal taraftaki pek çok depolama çözümünde Seagate işlemcilerini görmemiz yüksek ihtimal. RISC-V girişiminin firmalara kendi işlemcilerini tasarlayabilme imkanı sunması gelecek adına önemli bir potansiyel taşıyor.

https://www.techpowerup.com/275730/seagate-designs-risc-v-cores-to-power-data-mobility-and-trustworthiness

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