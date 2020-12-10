Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seagate şaşırttı: Artık işlemci tasarlıyor

    RISC-V girişiminin önemli bir üyesi olan Seagate yıllardır üzerinde çalıştığı çekirdek mimarisini ürünlerinde kullanmaya başlıyor. İki farklı mimari çeşitli iş yüklerini üstlenecek.
    1 hf.
    2,8b
    1
    5
    HDD / SSD
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Depolama ürünleri pazarının önemli yıldızlarından Seagate büyük bir sürpriz yaptı ve işlemci tasarladığını duyurdu. Firma RISC-V tabanlı geliştirdiği iki çekirdek mimarisini depolama ürünlerinde kullanacak.

    Seagate işlemcileri geliyor

    Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlayabileceğimiz RISC mimarisi bugün ARM başta olmak üzere MIPS, IBM gibi pek çok platform tarafından kullanılıyor ancak herkesin kendisine has patentleri var.

    Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Seagate oyuncular için Firecuda 120 SATA SSD sürücüsünü tanıttı

    RISC-V girişimi ise pek çok teknoloji devini bir araya getirerek açık kaynak mimariler geliştirilmesini amaçlıyor. Seagate bu girişimin bir üyesi ve yıllardır kapalı kapılar ardında mimari geliştirme çalışmalarına odaklanmıştı.

    Bu hafta duyurusu yapılan iki RISC-V çekirdeği Seagate’in depolama çözümlerinde önemli roller oynayacak. Bunlardan bir tanesi performans için tasarlanmış. Diğer ise alana göre optimize edilen verimlilik odaklı bir mimari.

    Seagate şaşırttı: Artık işlemci tasarlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Performans çekirdeği Seagate HDD ürünlerinde gerçek zamanlı işlem gücünü ikiye veya üçe katlamayı amaçlıyor. Bunu da hareket kontrol algoritmaları ile disk yüzeyinde daha iyi konumlama yaparak sağlıyor.

    Verimlilik çekirdeği ise esnek bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Güvenlik odaklı operasyonları yürütmek veya arka plandaki yükleri üstlenmek gibi görevleri var. Ayrıca her iki çekirdek de veri merkezi ve uç sunucularda gerçek zamanlı veri analizleri yapabiliyor.

    Performans çekirdeği hali hazırda HDD ürünlerinde kullanılabilecek aşamaya geldi. Verimlilik çekirdeği ise üretim aşamasında. Seagate’in piyasadaki mevcut çekirdek tasarımcılarından ziyade kendi tasarımına yönelmesi oldukça anlamlı. Bireysel ve kurumsal taraftaki pek çok depolama çözümünde Seagate işlemcilerini görmemiz yüksek ihtimal. RISC-V girişiminin firmalara kendi işlemcilerini tasarlayabilme imkanı sunması gelecek adına önemli bir potansiyel taşıyor.



    https://www.techpowerup.com/275730/seagate-designs-risc-v-cores-to-power-data-mobility-and-trustworthiness Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu arada RISC-V mimarili, lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olan Çakıl işlemcimiz testleri geçmiş.

    https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/12/10/ilk-yerli-cip-testleri-gecti

    bununla ilgili detaylı bir haber yapsanız da biraz bilgilensek
    Bu arada RISC-V mimarili, lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olan Çakıl işlemcimiz testleri geçmiş. https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/12/10/ilk...
    Devamını Gör
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IrrepertuX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi olur valla. en azından rekabet artar, fiyat ve performans daha dengeli olur.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ömerim55 (Ömer Talat Katı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rekabete oynar bence. Ama sanmıyorum ki pc piyasasına girsinler. Bence kendi disklerindeki yongalar için kullanacaklar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    baybay17 (g. e.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    o zaman şaşkınlığınız biraz daha artsın;

    western digital in de risc-v işlemcileri var, https://www.westerndigital.com/company/innovations/risc-v

    hatta western digital risc-v core larının tasarımlarını açıkkaynak olarak da yayınladı, mesela github dan şuraya bakabilirsiniz; https://github.com/westerndigitalcorporation/swerv_eh1

    2 sene olmuş.. hey gidi günler..

    hatta meraklısına şunu da bırakayım, western digital in 3 farklı risc-v işlemcisinin SystemVerilog ile yapımış tasarımlarını şu repository lerden görebilirsiniz;

    https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV
    ;
    https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV-EL2
    ;
    https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV-EH2
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşlemci piyasasında biz son kullanıcıların farkedemediği bir fırsatın keşfedildiği aşikar. Tabi son kullanıcı olarak bu gelişmeleri görmek çok sevindirici.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IrrepertuX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi olur valla. en azından rekabet artar, fiyat ve performans daha dengeli olur.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu arada RISC-V mimarili, lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olan Çakıl işlemcimiz testleri geçmiş.

    https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/12/10/ilk-yerli-cip-testleri-gecti

    bununla ilgili detaylı bir haber yapsanız da biraz bilgilensek
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. Google’dan 417 milyon dolarlık tazminat talebi 1 hf. Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon 1 hf. Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek 1 hf. Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı 1 hf. Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz 1 hf. Parmak ucu boyutunda mikroskop bağış rekoru kırıyor 1 hf. Samsung Galaxy uygulama mağazasının en iyileri belirlendi 1 hf. AMD Radeon RX 6800XT incelemesi | ATi ruhu geri döndü 1 hf. RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı 1 hf. ASRock X370 Taichi anakartı için Ryzen 5000 destekli alfa BIOS hazırladı 1 hf. Xiaomi onayladı MIUI 12.5 geliyor: İşte yeni özellikler 1 hf. Yeni nesil Volkswagen Caddy Şubat'ta Türkiye'ye gelecek 1 hf. Netflix, 2020'nin en çok izlenen türlerini açıkladı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş 1 hf. Microsoft, ilk kez Xbox kullananların %40'ının Xbox Series S'i seçtiğini açıkladı 1 hf. Fransa’nın yeni nesil uçak gemisi de nükleer enerjiden güç alacak 1 hf. WhatsApp yeni App Store kurallarına tepkili 1 hf. Hyundai, robot üreticisi Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın aldı 1 hf. Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Seagate şaşırttı: Artık işlemci tasarlıyor Sonraki Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam'de eş zamanlı olarak oynayan kişi sayısı 1 milyonu geçti 1 hf. WhatsApp ve Instagram satın alımlarına dev soruşturma 1 hf. Steam'de The Game Awards indirimleri başladı; birçok oyunun demosu da erişime açıldı 1 hf. Başarılı bir şekilde göğe yükselen Starship prototipi, iniş yaptığı sırada infilak etti 1 hf. Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı 1 hf. LG’nin şeffaf OLED panelleri, otomatik kayar kapılarda kullanılacak 1 hf. Stardew Valley benzeri oyun Harvest Town, iOS için yayınlandı 1 hf. Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi 1 hf. Monster Hunter filmi, ırkçı bir şaka sebebiyle Çin'de gösterimden kaldırıldı 1 hf. Ultraviyole (UV) ışınlarının virüs ve bakteriler üzerine etkisi 1 hf. World of Warcraft: Shadowlands en hızlı satan PC oyunu oldu 1 hf. League of Legends: Wild Rift indirmeye sunuldu 1 hf. PS5 oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'e 60FPS ray tracing modu geldi 1 hf. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi BNT162b2 adlı Pfizer-Biontech aşısı olan 2 kişide alerjik reaksiyon geliştiğini duyurdu 1 hf. Xbox özel oyunu Halo Infinite, sonbahar 2021'de çıkacak 1 hf. Huawei’de yılbaşı indirimleri başladı 1 hf. Charlie Cox, Daredevil rolü ile Spider-Man 3'te yer alabilir 1 hf. RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme] 1 hf. Yerli girişimden yapay zeka destekli ilk grip asistanı: FluAI 1 hf. Yeni nesil Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız