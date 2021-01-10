Şebeke çekmeyince kendi baz istasyonunu kurdu

Hakkari’nin sınıra yakın Onbaşılar köyünde yaşayan Emrah Yardımcı, cep telefonu şebekesi yetersiz kalınca eski bir çanak anten, folyo kağıtlar ve metal sini kullanarak kendi baz istasyonunu kurdu.
Çaresizlik çare buldurdu
İran sınırındaki Onbaşılar köyünde yaşayan ve mali zorluklar yüzünden Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümü'nü terk etmek zorunda kalan Emrah Yardımcı ilginç bir sisteme imza attı.İlginizi Çekebilir Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme
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Köyünde cep telefonu şebekesi yetersiz kalınca çözüm arayan Yardımcı; Norveç’in dev aynalarla güneş ışığı yansıtılan Rjukan kasabasından esinlendi ve şebeke sinyallerini yansıtmanın yolunu buldu.
Köyde bulunan eski bir çanak anten, folyo kağıtlar ve metal bir sini kullanan Yardımcı basit bir baz istasyonu elde etti. Sonrasında evindeki WiFi cihazını da sisteme dahil eden Yardımcı kapsama alanını genişletti.
Küçük bir alanda da olsa şebeke sinyallerini tutmayı başaran Yardımcı sayesinde köyün çocukları da EBA üzerinden derslerini yapabilme şansı elde etti. Günün belirli saatlerinde Yardımcı’nın evinin yakınlarına gelen çocuklar internet üzerinden işlerini halledebiliyor.
https://www.sabah.com.tr/video/yasam/canak-anten-ve-metal-siniden-baz-istasyonu-yapti-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
İllaki inandırıcı olması için bence haberde ki tarife göre gidersek baz istasyon sinyalini toplayıp kuvvetlendirerek dar alana yansıtan düzenek yaptı falan da denilebilir ama bu da düzgün anlatılmamış ben ihtimal vermiyorum böyle bir şeye.
Şirketlerin kar amacı olduğu için nüfusu az olan yerlere baz istasyonu kurmuyorlar.Anladığım kadarıyla burada hane sayısı düşük.
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