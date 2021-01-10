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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şebeke çekmeyince kendi baz istasyonunu kurdu

    Çanak anten, folyo kağıtlar ve metal sini kullanarak basit bir baz istasyonu yapan Emrah Yardımcı; köyünde telefon şebeke problemini küçük bir alanda da olsa çözmeyi başardı.
    22 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
    3,2b
    4
    22
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Şebeke çekmeyince kendi baz istasyonunu kurdu
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    Hakkari’nin sınıra yakın Onbaşılar köyünde yaşayan Emrah Yardımcı, cep telefonu şebekesi yetersiz kalınca eski bir çanak anten, folyo kağıtlar ve metal sini kullanarak kendi baz istasyonunu kurdu.

    Çaresizlik çare buldurdu

    İran sınırındaki Onbaşılar köyünde yaşayan ve mali zorluklar yüzünden Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümü'nü terk etmek zorunda kalan Emrah Yardımcı ilginç bir sisteme imza attı.

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    Köyünde cep telefonu şebekesi yetersiz kalınca çözüm arayan Yardımcı; Norveç’in dev aynalarla güneş ışığı yansıtılan Rjukan kasabasından esinlendi ve şebeke sinyallerini yansıtmanın yolunu buldu.

    Köyde bulunan eski bir çanak anten, folyo kağıtlar ve metal bir sini kullanan Yardımcı basit bir baz istasyonu elde etti. Sonrasında evindeki WiFi cihazını da sisteme dahil eden Yardımcı kapsama alanını genişletti.

    Küçük bir alanda da olsa şebeke sinyallerini tutmayı başaran Yardımcı sayesinde köyün çocukları da EBA üzerinden derslerini yapabilme şansı elde etti. Günün belirli saatlerinde Yardımcı’nın evinin yakınlarına gelen çocuklar internet üzerinden işlerini halledebiliyor.



    https://www.sabah.com.tr/video/yasam/canak-anten-ve-metal-siniden-baz-istasyonu-yapti-video Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helal olsun ama keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydi. Keşke oraya birileri o baz istasyonunu kursaydi. Şimdi PR olsun diye giderler yaparlar
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    Asigenc19 (sezgin asigenc) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Donanım haberde artık uyuz haber siteleri gibi aynı kelime ve cümleleri başlıkta yazıda 3 defa yazar olmuş
    2 Yanıt Yanıtla +39
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) Asigenc19
    haber içeriğini dolduracak bir şey olmayınca onlarda cümleleri baştan sona sonra başa yazarak bizleri yiyor. zamanımızı çalmaktan başka bir işe yaradığı yok.
    Yanıtla +16
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    batısıda doğusuda aynı. bunların işleri güçleri milleti soymak. devlette izler hatta ortak olur bu soyguna.
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    makine26 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakkaride görev yapan bir arkadaş anlatmıştı. Köylere içme suyu döşemek için malzemeleri taşıyacak memur ve işçiler güvenlik bahane ederek gitmemişler. Kaymakam nufusu çok olan ilçeye gençler toplanıp kendileri yapsın demiş. Bağırış gürültü, sonuçta yapmamışlar. Bir muhabirde gelmiş devleti yeren haber yapmış. Alışmışlar kadrolu çalışanlar yatmaya , halkta çömelip seyretmeye. Her hizmeti devletten ve sadakayı bekleyen halk hiç bir şeyi hak etmiyor. Anlatıldığı kadar bu genç çevresine faydalı olmuşsa helal olsun.
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    TulparHAN (5 4) 32 dk. ( Mesaj Silindi ) makine26
    Memur ve işçiler doğruyu yapmışlar güvenlik yoksa gitmeyecekler tabi ki
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    TulparHAN (5 4) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    haber niteliği yok baz istasyonu falan değil sadece çanak bağlamış o kadar belki de çalışmıyordur haber bulamamışlar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) TulparHAN
    Baz istasyonu kesinlikle değil olsa olsa bence olayın doğrusu şöyle olabilir. Telefonun arkasına çanağı koyup, çanağı da istasyonun olduğu tarafa yönlendirip GSM iletişimini tek yönlü yaparak sinyal artışı sağladıktan sonra buradan elde ettiği interneti telefonun Wi-Fi üzerinden AccesPoint mantığı ile dağıtmıştır. Gerisi ancak hikaye olabilir. 3 tane metal parçası ile baz istasyon kurmak ne kadar mantıklı olabilir?

    İllaki inandırıcı olması için bence haberde ki tarife göre gidersek baz istasyon sinyalini toplayıp kuvvetlendirerek dar alana yansıtan düzenek yaptı falan da denilebilir ama bu da düzgün anlatılmamış ben ihtimal vermiyorum böyle bir şeye.
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    231407 (Barış Özdemir) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çaresizlik insanın beynini hiç olmadığı kadar iyi çalıştırır . Şimdi. Ben bu habere sevinimmi yoksa üzüleyimmi
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    herkes bunu baz almalı !
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    elLbufFer (selçuk dabak) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal kral
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    iletişim her vatandaşın temel hakkıdır. ulaşım, eğitim vb gibi. Devletin Hakkari için yaptığı yatırımlar oldukça fazla ama burada devletin, hizmet sunması için var olan iletişim şirketlerini denetlemesi ve vatanın her bir köşesine iletişi götürmelerini sağlaması gerekiyor. Bir de bu köyün alt yapısı ile ilgili bütün düzenlemelerin de yapılması şart. (Köyü taşımak daha kolay olabilir. :) )
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    Nickola Tesla 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapana helal olsun yalnız bu olayı haber bültenlerinde öyle bir anlattılar ki sanki atomu parçalamış da yeni bir buluşa imza atmış gibi.İmkansızlıklar insana böyle şeyler yaptırıyor maalesef.

    Şirketlerin kar amacı olduğu için nüfusu az olan yerlere baz istasyonu kurmuyorlar.Anladığım kadarıyla burada hane sayısı düşük.
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    dmclskn 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oradaki ekip Starlink e rakip sistemin denemesini yapıyor. Oyun büyük yiğenlerim !!! Dıj güclerin işi. Algıya gelmeyin lütfen. Gerçek görüntüler değil hatta Türkiye de öyle bir yer yok ütopya editör efendi kimseyi kandıramadın yine en iyisi bırak bu işleri.
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    MustafaC5 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    turkcellinin gücüüü turkcellin çekim gücüüü
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3181 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    telefon, onbaşılar köyü ve
    3 etiket daha çanak anten emrah yardımcı Mobil Teknolojiler
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