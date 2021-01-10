Şebeke çekmeyince kendi baz istasyonunu kurdu

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Hakkari’nin sınıra yakın Onbaşılar köyünde yaşayan Emrah Yardımcı, cep telefonu şebekesi yetersiz kalınca eski bir çanak anten, folyo kağıtlar ve metal sini kullanarak kendi baz istasyonunu kurdu.

Çaresizlik çare buldurdu

İran sınırındaki Onbaşılar köyünde yaşayan ve mali zorluklar yüzünden Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümü'nü terk etmek zorunda kalan Emrah Yardımcı ilginç bir sisteme imza attı.

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Köyünde cep telefonu şebekesi yetersiz kalınca çözüm arayan Yardımcı; Norveç’in dev aynalarla güneş ışığı yansıtılan Rjukan kasabasından esinlendi ve şebeke sinyallerini yansıtmanın yolunu buldu.

Köyde bulunan eski bir çanak anten, folyo kağıtlar ve metal bir sini kullanan Yardımcı basit bir baz istasyonu elde etti. Sonrasında evindeki WiFi cihazını da sisteme dahil eden Yardımcı kapsama alanını genişletti.

Küçük bir alanda da olsa şebeke sinyallerini tutmayı başaran Yardımcı sayesinde köyün çocukları da EBA üzerinden derslerini yapabilme şansı elde etti. Günün belirli saatlerinde Yardımcı’nın evinin yakınlarına gelen çocuklar internet üzerinden işlerini halledebiliyor.

https://www.sabah.com.tr/video/yasam/canak-anten-ve-metal-siniden-baz-istasyonu-yapti-video

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