Tam Boyutta Gör ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC‘in son kurbanı Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital oldu. SEC’in, şirketin menkul kıymet yasalarını ihlal edip etmediğini araştırdığı aktarıldı. Marathon ise kurum ile iş birliğiyle yaptığını bildirdi. Alınan bilgilere göre mahkeme celbinin 10 Nisan’da gönderildiği ifade edildi.

Marathon, ilk mahkeme celbini Kasım 2021’de SEC‘den almıştı. Marathon Digital’den yapılan açıklamda “SEC’in menkul kıymetler yasasının ihlal edilip edilmediğini araştırıyor olabileceğini anlıyoruz. SEC ile iş birliği yapıyoruz” denildi.Şirketin mahkemeye çağrılma nedeninin Montana’daki bir soruşturmadan kaynaklandığı öğrenildi.

SEC’in teklifine JPMorgan karşı çıktı 1 gün önce eklendi

Öte yandan SEC’in son dönemlerdeki adımları tepki çekmeye başladı. Kurumun düzenleme çalışmalarına bankacılık devi JPMorgan karşı çıktı. SEC, yatırım şirketlerinin kripto da dahil tüm müşteri varlıklarını onaylı emanetçilerde tutması için bir kural önerdi. Bu öneriye dünyanın en büyük bankası JPMorgan tepki gösterdi.

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SEC’in son kurbanı Marathon Digital oldu