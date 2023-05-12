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    SEC’in son kurbanı Marathon Digital oldu

    ABD'nin en büyük Bitcoin madencilik şirketlerinden Marathon Digital, ABD'nin menkul kıymet düzenleciyisi SEC'in kıskacına girdi.                                  
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    SEC’in son kurbanı Marathon Digital oldu Tam Boyutta Gör
    ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC‘in son kurbanı Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital oldu. SEC’in, şirketin menkul kıymet yasalarını ihlal edip etmediğini araştırdığı aktarıldı. Marathon ise kurum ile iş birliğiyle yaptığını bildirdi. Alınan bilgilere göre mahkeme celbinin 10 Nisan’da gönderildiği ifade edildi.

    Marathon, ilk mahkeme celbini Kasım 2021’de SEC‘den almıştı. Marathon Digital’den yapılan açıklamda “SEC’in menkul kıymetler yasasının ihlal edilip edilmediğini araştırıyor olabileceğini anlıyoruz. SEC ile iş birliği yapıyoruz” denildi.Şirketin mahkemeye çağrılma nedeninin Montana’daki bir soruşturmadan kaynaklandığı öğrenildi.

    Öte yandan SEC’in son dönemlerdeki adımları tepki çekmeye başladı. Kurumun düzenleme çalışmalarına bankacılık devi JPMorgan karşı çıktı. SEC, yatırım şirketlerinin kripto da dahil tüm müşteri varlıklarını onaylı emanetçilerde tutması için bir kural önerdi. Bu öneriye dünyanın en büyük bankası JPMorgan tepki gösterdi. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 4 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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