SEC’in son kurbanı Marathon Digital oldu

Marathon, ilk mahkeme celbini Kasım 2021’de SEC‘den almıştı. Marathon Digital’den yapılan açıklamda “SEC’in menkul kıymetler yasasının ihlal edilip edilmediğini araştırıyor olabileceğini anlıyoruz. SEC ile iş birliği yapıyoruz” denildi.Şirketin mahkemeye çağrılma nedeninin Montana’daki bir soruşturmadan kaynaklandığı öğrenildi.
Öte yandan SEC’in son dönemlerdeki adımları tepki çekmeye başladı. Kurumun düzenleme çalışmalarına bankacılık devi JPMorgan karşı çıktı. SEC, yatırım şirketlerinin kripto da dahil tüm müşteri varlıklarını onaylı emanetçilerde tutması için bir kural önerdi. Bu öneriye dünyanın en büyük bankası JPMorgan tepki gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.