SEC’in teklifine JPMorgan karşı çıktı

Kripto endüstrisindeki neredeyse her şirketle sorun yaşayan kurum, bu kez bankacılık devi JPMorgan ile karşı karşıya geldi. SEC, yatırım şirketlerinin kripto da dahil tüm müşteri varlıklarını onaylı emanetçilerde tutması için bir kural önerdi. Bu öneriye dünyanın en büyük bankası JPMorgan tepki gösterdi.
Banka, SEC‘i aşırı geniş bir yaklaşım benimsemekle suçladı. Kripto yatırım şirketi a16z, önerilen teklifin uygulanamaz ve tehlikeli olduğuna inandıklarını açıkladı. Şirket, yatırım danışmanlarının kurala uymalarının imkansız olduğunu bildirdi. Linklaters LLP de nitelikli saklama kuruluşlarının kripto varlıkları saklama talebi konusunda ciddi endişeler olduğu yorumunda bulundu.
SEC, geçen hafta hedge ve özel sermaye fonlarına ilişkin düzenlemelerde ‘dijital varlık’ terimini tanımlamamıştı. Söz konusu gelişme SEC‘in kripto sektörünü düzenlemeye yönelik çalışmalarında küçük bir geri adım olarak yorumlanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.