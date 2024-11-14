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    Secret Level'dan yeni fragman; 15 bölüm, 15 farklı oyun uyarlaması

    Love, Death & Robots'un yaratıcılarının hazırladığı yeni animasyon dizisi Secret Level'dan fragman yayınlandı. Antoloji türündeki dizinin her bölümü farklı bir video oyundan uyarlandı.
    Secret Level dizisinden yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Özellikle oyunseverler için bu yıl ekrana gelecek en heyecan verici dizilerden biri de Secret Level olacak. Love, Death & Robots'un yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan Secret Level, aynı Love, Death & Robots gibi antoloji türünde bir animasyon dizisi olacak. Yani her bölümünde farklı bir hikâye anlatacak. Ancak bu kez hikâyelerin ortak noktası video oyunlardan uyarlanmaları olacak.

    Bu yönüyle epey merak uyandıran Secret Level için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon Prime Video, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Secret Level, 10 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

    Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Nitekim fragman da bunu gözler önüne seriyor. Örneğin Mega Man bölümünün animasyon stiliyle Sifu bölümünün animasyon stili birbirinden tamamen farklı görünüyor.

    İlk sezonu 15 bölümden oluşan Secret Level'a konu olacak oyunlar şunlar olacak:

    • Armored Core
    • Concord
    • Crossfire
    • Dungeons & Dragons
    • Exodus
    • Honor of Kings
    • Mega Man
    • New World: Aeternum
    • PAC-MAN
    • PlayStation Studios (God of War gibi sevilen PlayStation oyunları aynı evrende buluşacak)
    • Sifu
    • Spelunky
    • The Outer Worlds
    • Unreal Tournament
    • Warhammer 40,000

    Dizinin seslendirme kadrosunda ise Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Ariana Greenblatt, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Laura Bailey gibi isimler yer alıyor.

    Secret Level, 10 Aralık'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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