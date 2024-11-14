Secret Level'dan yeni fragman; 15 bölüm, 15 farklı oyun uyarlaması

Bu yönüyle epey merak uyandıran Secret Level için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon Prime Video, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.
Secret Level, 10 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak
Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Nitekim fragman da bunu gözler önüne seriyor. Örneğin Mega Man bölümünün animasyon stiliyle Sifu bölümünün animasyon stili birbirinden tamamen farklı görünüyor.
İlk sezonu 15 bölümden oluşan Secret Level'a konu olacak oyunlar şunlar olacak:
- Armored Core
- Concord
- Crossfire
- Dungeons & Dragons
- Exodus
- Honor of Kings
- Mega Man
- New World: Aeternum
- PAC-MAN
- PlayStation Studios (God of War gibi sevilen PlayStation oyunları aynı evrende buluşacak)
- Sifu
- Spelunky
- The Outer Worlds
- Unreal Tournament
- Warhammer 40,000
Dizinin seslendirme kadrosunda ise Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Ariana Greenblatt, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Laura Bailey gibi isimler yer alıyor.
Secret Level, 10 Aralık'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir