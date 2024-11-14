Secret Level'dan yeni fragman; 15 bölüm, 15 farklı oyun uyarlaması

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle oyunseverler için bu yıl ekrana gelecek en heyecan verici dizilerden biri de Secret Level olacak. Love, Death & Robots'un yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan Secret Level, aynı Love, Death & Robots gibi antoloji türünde bir animasyon dizisi olacak. Yani her bölümünde farklı bir hikâye anlatacak. Ancak bu kez hikâyelerin ortak noktası video oyunlardan uyarlanmaları olacak.

Bu yönüyle epey merak uyandıran Secret Level için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon Prime Video, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

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Secret Level, 10 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Nitekim fragman da bunu gözler önüne seriyor. Örneğin Mega Man bölümünün animasyon stiliyle Sifu bölümünün animasyon stili birbirinden tamamen farklı görünüyor.

İlk sezonu 15 bölümden oluşan Secret Level'a konu olacak oyunlar şunlar olacak:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation Studios (God of War gibi sevilen PlayStation oyunları aynı evrende buluşacak)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Dizinin seslendirme kadrosunda ise Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Ariana Greenblatt, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Laura Bailey gibi isimler yer alıyor.

Secret Level, 10 Aralık'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

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