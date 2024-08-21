Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'tan yeni fragman yayınlandı

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft adını taşıyan animasyon dizisinde Lara Croft'u Captain America: The First Avengers ve Mission: Impossible - Dead Reckoning gibi yapımlarla tanınan Hayley Atwell seslendiriyor.
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, 10 Ekim'de Yayınlanacak
Daha önce Castlevania, Blood of Zeus ve Masters of the Universe gibi animasyon dizilere imza atan Powerhouse Animation Studios tarafından hazırlanan dizi, 2013 yılında başlayan yeni oyun serisiyle aynı evreni paylaşıyor. Dizinin hikâyesi, 2018 yılında çıkan Shadow of the Tomb Raider oyununun sonrasında geçiyor. Dizinin reboot üçleme ile orijinal seri arasındaki boşluğu dolduracağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.