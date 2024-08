Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'tan yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Animasyon tarafında dikkat çekici işler ortaya koymaya devam eden Netflix, sevilen oyun serilerinden uyarlanan animasyon dizilerine bu yıl bir yenisi daha ekleyecek. Daha önce Arcane, Sonic Prime, Cyberpunk: Edgerunners gibi dizilere imza atan Netflix, ekim ayında da Tomb Raider'ın animasyon dizisini izleyicilerin beğenisine sunacak. 10 Ekim'de yayınlanacak olan dizi için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman daha paylaşıldı.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft adını taşıyan animasyon dizisinde Lara Croft'u Captain America: The First Avengers ve Mission: Impossible - Dead Reckoning gibi yapımlarla tanınan Hayley Atwell seslendiriyor.

Borderlands filmi gişede çakıldı 1 hf. önce eklendi

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, 10 Ekim'de Yayınlanacak

Daha önce Castlevania, Blood of Zeus ve Masters of the Universe gibi animasyon dizilere imza atan Powerhouse Animation Studios tarafından hazırlanan dizi, 2013 yılında başlayan yeni oyun serisiyle aynı evreni paylaşıyor. Dizinin hikâyesi, 2018 yılında çıkan Shadow of the Tomb Raider oyununun sonrasında geçiyor. Dizinin reboot üçleme ile orijinal seri arasındaki boşluğu dolduracağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.