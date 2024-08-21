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    Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'tan yeni fragman yayınlandı

    Sevilen oyun serisinden uyarlanan animasyon dizisi Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'tan yeni bir fragman yayınlandı. Dizi bu sonbaharda Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    Tomb Raider'ın animasyon dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Animasyon tarafında dikkat çekici işler ortaya koymaya devam eden Netflix, sevilen oyun serilerinden uyarlanan animasyon dizilerine bu yıl bir yenisi daha ekleyecek. Daha önce Arcane, Sonic Prime, Cyberpunk: Edgerunners gibi dizilere imza atan Netflix, ekim ayında da Tomb Raider'ın animasyon dizisini izleyicilerin beğenisine sunacak. 10 Ekim'de yayınlanacak olan dizi için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman daha paylaşıldı.

    Tomb Raider: The Legend of Lara Croft adını taşıyan animasyon dizisinde Lara Croft'u Captain America: The First Avengers ve Mission: Impossible - Dead Reckoning gibi yapımlarla tanınan Hayley Atwell seslendiriyor.

    Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, 10 Ekim'de Yayınlanacak

    Daha önce Castlevania, Blood of Zeus ve Masters of the Universe gibi animasyon dizilere imza atan Powerhouse Animation Studios tarafından hazırlanan dizi, 2013 yılında başlayan yeni oyun serisiyle aynı evreni paylaşıyor. Dizinin hikâyesi, 2018 yılında çıkan Shadow of the Tomb Raider oyununun sonrasında geçiyor. Dizinin reboot üçleme ile orijinal seri arasındaki boşluğu dolduracağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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