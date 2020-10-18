Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı

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ABD yaptırımları nedeniyle satışları bir hayli düşen Huawei çok yakında yeni amiral gemisi telefon serisine resmiyet kazandıracak. Çinli şirketin piyasaya süreceği modellerden biri Mate 40 RS Porsche Design olacak.

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Akıllı telefonun teknik özellikleri ve renk seçenekleri daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi de arka panel tasarımı ve nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğine yönelik bazı bilgiler var.

Twitter kullanıcısı @RODENT950 tarafından yayınlanan fotoğraf akıllı telefonun sekizgen kamera modülünü gözler önüne seriyor. Cihazın parlak ve mat yüzeylere sahip mavimsi bir arka panele sahip olduğunu görüyoruz.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Mate 40 RS Porsche Design'da önceki modelin aksine Porsche logosuna yer verilmemiş. Ancak "Porsche Design" yazısı arka panelde açıkça görülüyor. Gelen bilgiler Mate 40 RS Porsche Design'ın 2.000 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı yönünde.

Hatırlayacağınız üzere geçen yıl piyasaya sürülen Mate 30 RS Porsche Design, 2.095 euro başlangıç fiyatına sahipti. Porsche Design versiyonu tıpkı Mate 40 Pro gibi, Kirin 9000 yonga seti, OLED ekran ve hızlı kablolu ve kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Huawei Mate 40 serisin tanıtımı 22 Ekim tarihinde yapılacak.

https://www.gizmochina.com/2020/10/17/back-panel-of-huawei-mate-40-rs-porsche-design-leaked-will-cost-e2000

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