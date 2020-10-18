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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı

    Huawei yeni amiral gemisi telefonlarını 22 Ekim tarihinde sahneye çıkaracak. Mate 40 serisi kapsamında piyasaya sürülecek RS Porsche Design versiyonunun arka tasarımı internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı
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    ABD yaptırımları nedeniyle satışları bir hayli düşen Huawei çok yakında yeni amiral gemisi telefon serisine resmiyet kazandıracak. Çinli şirketin piyasaya süreceği modellerden biri Mate 40 RS Porsche Design olacak.

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    Akıllı telefonun teknik özellikleri ve renk seçenekleri daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi de arka panel tasarımı ve nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğine yönelik bazı bilgiler var.

    Twitter kullanıcısı @RODENT950 tarafından yayınlanan fotoğraf akıllı telefonun sekizgen kamera modülünü gözler önüne seriyor. Cihazın parlak ve mat yüzeylere sahip mavimsi bir arka panele sahip olduğunu görüyoruz.

    Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Mate 40 RS Porsche Design'da önceki modelin aksine Porsche logosuna yer verilmemiş. Ancak "Porsche Design" yazısı arka panelde açıkça görülüyor. Gelen bilgiler Mate 40 RS Porsche Design'ın 2.000 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı yönünde.

    Hatırlayacağınız üzere geçen yıl piyasaya sürülen Mate 30 RS Porsche Design, 2.095 euro başlangıç fiyatına sahipti. Porsche Design versiyonu tıpkı Mate 40 Pro gibi, Kirin 9000 yonga seti, OLED ekran ve hızlı kablolu ve kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Huawei Mate 40 serisin tanıtımı 22 Ekim tarihinde yapılacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/17/back-panel-of-huawei-mate-40-rs-porsche-design-leaked-will-cost-e2000 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendemail (umit erdem) 4 gün
    Porsche dizayn ediyor bu telefonu , Huawei değil...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 4 gün
    Neyin kafasını yaşayıp da 2000 avro istiyorlar hayret. Zaten ölü doğacak bir telefon.
    Yanıtla +1
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 4 gün
    OnePlus'ın McLaren versiyonu çok daha şık bundan.
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    th9 4 gün
    daha fazla nasıl kötü bir tasarım yaparız demişler ve başarmışlar
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