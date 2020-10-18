Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli

    Mars Society Convention 2020 etkinliğinde konuşan SpaceX'in kurucusu ve başkanı Elon Musk, Mars'a inşa edilmesi planlanan ilk üs bölgesinin, kuzeyde olması gerektiğini söyledi.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    2,2b
    1
    16
    Uzay
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli
    Tam Boyutta Gör

    Çevrimiçi konferans formatında düzenlenen Mars Society Convention 2020 etkinliğinde konuşan SpaceX'in kurucusu ve başkanı Elon Musk, Mars'a ilk insan yerleşimi için gezegenin kuzey bölgelerinin uygun olduğu görüşünü dile getirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi

    Musk konuyla ilgili olarak:" Yüksek enlemler muhtemelen en kabul edilebilir olanıdır. İnsanlar, diğer şeylerin yanı sıra oksijen ve enerji elde etmek için kullanılabilen buzun olduğu bölgelere daha yakın yerleşmek istiyor. Ayrıca bu bölgelere, Mars atmosferini frenlemek için kullanılacak araçları indirmek daha kolay olacaktır." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek"

    Buz çıkarma işlemi önemli

    Ayrıca, insanlı seferin üyeleri için öncelikli görevlerden birinin, roket yakıtı üretimi için gerekli kapasitelerin yaratılması ve bir iletişim sisteminin organizasyonu olduğunu belirtti. Musk'a göre, yakıt oluşturmak için kullanılabileceği için insanların Mars'ta buz çıkarma işlemini organize etmesi gerekiyor. İletişime gelince, gezegenimizin yörüngesindeki güçlü lazerler Dünya ile Mars arasında bir kanal düzenlemek için kullanılabilir. İnsanların Mars yüzeyinin altında tünel açması gerekebileceği de söylendi. Ancak bunun için SpaceX'in başkanına göre şu anda kullanılandan çok daha az büyük ekipman gerekiyor.

    Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli
    Tam Boyutta Gör

    Konuşma sırasında Mars'a uçuşlarda kullanılması planlanan Starship prototip uzay aracının yörünge içi yakıt ikmal testlerinin 2022 yılında yapılabileceği söylendi. Eylül ayı başlarında, uçuş testleri sırasında, Starship prototipinin 45,7 m yüksekliğe başarıyla yükseldiğini ve ardından fırlatma rampasının yakınındaki sahaya yumuşak bir iniş yaptığını da hatırlatalım.



    https://sputniknews.com/world/202010171080798255-elon-musk-reveals-location-for-first-base-on-mars/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    52 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Alqu 4 gün en beğenilen
    Beton işi varsa bize versinler efsane beton döşeriz.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cenkakay08 (cenk akay) 4 gün monacomen
    Gidenin olacak tabiki senin olacak değil ya.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    vozy (Vatan Yiğit) 3 gün
    Amma uzun rüya gördü bu elın mask uyan artık da..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün
    Ozel sirketlerin ve sahislarin olucak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 4 gün
    “Çok daha az büyük” nasıl bir ifadedir? Neyle çeviriyorsunuz?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 4 gün
    mars'a gittin kuzeye yerleşmesi kaldı..ulan mask bazen boş boş konuşmayı seviyorsun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 4 gün
    İlk kendi gitsin orada hayat varsa bize mesaj atsın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 gün (düzenlendi)
    Peki merak ettiğim bu bölgeler hani ülkenin şahsi malı olacak? Öyle ya Mars'a bir yerleşim olacak ise o zaman bu toprak parçasının da kanunen bir sahibi olması gerekiyor. Mars'ın kuzey bölümü Mars Kuzey Amerika mı olacak?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cenkakay08 (cenk akay) 4 gün monacomen
    Gidenin olacak tabiki senin olacak değil ya.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 4 gün en beğenilen
    Beton işi varsa bize versinler efsane beton döşeriz.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 4 gün Alqu
    merak etme gözüm adb lilerin 1.5 trilyon dolar inşaat sektörü var ..amele ariyorlarmış gidebiliyorsan iyi para kazanırsın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu 4 gün Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 gün LG Velvet'i denedik 4 gün Japonya, Fukuşima’dan çıkarılan radyoaktif suyu okyanusa pompalamaya hazırlanıyor 4 gün Dayanıklılık odaklı iç ortam dronu Aertos 130IR geliyor 4 gün Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi 4 gün NASA'nın Mars'a iniş için kullandığı LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro'da ne arıyor? 4 gün ASUS, Intel DG1 harici ekran kartlı dizüstüsünü duyurdu 4 gün Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir 4 gün Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor 4 gün Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var 4 gün Microsoft, kullanıcı izni olmadan Office PWA'ları cihazlara yüklüyor 4 gün Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı 4 gün TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu 4 gün Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı 4 gün Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor 4 gün Bu bilgisayar başka | Huawei MateBook X incelemesi 4 gün Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi 4 gün Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak 4 gün Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli Sonraki DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri 4 gün Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı 5 gün Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak 5 gün Aya interneti Nokia götürecek 5 gün LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi? 5 gün Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek 5 gün Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor 5 gün Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu 5 gün iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı 5 gün MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek 5 gün Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor 5 gün İşte o marka geri döndü "Kioxia Exceria Plus incelemesi" 5 gün AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek 5 gün Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek 5 gün Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı 5 gün Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler 5 gün Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi 5 gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı 5 gün Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız