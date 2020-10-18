Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli

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Çevrimiçi konferans formatında düzenlenen Mars Society Convention 2020 etkinliğinde konuşan SpaceX'in kurucusu ve başkanı Elon Musk, Mars'a ilk insan yerleşimi için gezegenin kuzey bölgelerinin uygun olduğu görüşünü dile getirdi.

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Musk konuyla ilgili olarak:" Yüksek enlemler muhtemelen en kabul edilebilir olanıdır. İnsanlar, diğer şeylerin yanı sıra oksijen ve enerji elde etmek için kullanılabilen buzun olduğu bölgelere daha yakın yerleşmek istiyor. Ayrıca bu bölgelere, Mars atmosferini frenlemek için kullanılacak araçları indirmek daha kolay olacaktır." dedi.

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Buz çıkarma işlemi önemli

Ayrıca, insanlı seferin üyeleri için öncelikli görevlerden birinin, roket yakıtı üretimi için gerekli kapasitelerin yaratılması ve bir iletişim sisteminin organizasyonu olduğunu belirtti. Musk'a göre, yakıt oluşturmak için kullanılabileceği için insanların Mars'ta buz çıkarma işlemini organize etmesi gerekiyor. İletişime gelince, gezegenimizin yörüngesindeki güçlü lazerler Dünya ile Mars arasında bir kanal düzenlemek için kullanılabilir. İnsanların Mars yüzeyinin altında tünel açması gerekebileceği de söylendi. Ancak bunun için SpaceX'in başkanına göre şu anda kullanılandan çok daha az büyük ekipman gerekiyor.

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Konuşma sırasında Mars'a uçuşlarda kullanılması planlanan Starship prototip uzay aracının yörünge içi yakıt ikmal testlerinin 2022 yılında yapılabileceği söylendi. Eylül ayı başlarında, uçuş testleri sırasında, Starship prototipinin 45,7 m yüksekliğe başarıyla yükseldiğini ve ardından fırlatma rampasının yakınındaki sahaya yumuşak bir iniş yaptığını da hatırlatalım.

https://sputniknews.com/world/202010171080798255-elon-musk-reveals-location-for-first-base-on-mars/

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