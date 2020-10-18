Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli

Çevrimiçi konferans formatında düzenlenen Mars Society Convention 2020 etkinliğinde konuşan SpaceX'in kurucusu ve başkanı Elon Musk, Mars'a ilk insan yerleşimi için gezegenin kuzey bölgelerinin uygun olduğu görüşünü dile getirdi.İlginizi Çekebilir Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi
Musk konuyla ilgili olarak:" Yüksek enlemler muhtemelen en kabul edilebilir olanıdır. İnsanlar, diğer şeylerin yanı sıra oksijen ve enerji elde etmek için kullanılabilen buzun olduğu bölgelere daha yakın yerleşmek istiyor. Ayrıca bu bölgelere, Mars atmosferini frenlemek için kullanılacak araçları indirmek daha kolay olacaktır." dedi.
Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek"
Buz çıkarma işlemi önemli
Ayrıca, insanlı seferin üyeleri için öncelikli görevlerden birinin, roket yakıtı üretimi için gerekli kapasitelerin yaratılması ve bir iletişim sisteminin organizasyonu olduğunu belirtti. Musk'a göre, yakıt oluşturmak için kullanılabileceği için insanların Mars'ta buz çıkarma işlemini organize etmesi gerekiyor. İletişime gelince, gezegenimizin yörüngesindeki güçlü lazerler Dünya ile Mars arasında bir kanal düzenlemek için kullanılabilir. İnsanların Mars yüzeyinin altında tünel açması gerekebileceği de söylendi. Ancak bunun için SpaceX'in başkanına göre şu anda kullanılandan çok daha az büyük ekipman gerekiyor.
Konuşma sırasında Mars'a uçuşlarda kullanılması planlanan Starship prototip uzay aracının yörünge içi yakıt ikmal testlerinin 2022 yılında yapılabileceği söylendi. Eylül ayı başlarında, uçuş testleri sırasında, Starship prototipinin 45,7 m yüksekliğe başarıyla yükseldiğini ve ardından fırlatma rampasının yakınındaki sahaya yumuşak bir iniş yaptığını da hatırlatalım.
https://sputniknews.com/world/202010171080798255-elon-musk-reveals-location-for-first-base-on-mars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS