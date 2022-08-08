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    Sennheiser Momentum 4 Wireless sızdırıldı

    Sennheiser Momentum 4 Wireless kablosuz kulaklık modeli 60 saate varan kullanım süresi ile dikkat çekerken firmanın farklı ses teknolojileri ile destekleniyor.  
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    60 saate yakın kullanım süresi ile en çok merak edilen kablosuz kulaklık modellerinin başında gelen Sennheiser Momentum 4 Wireless henüz tanıtılmadı ancak kutu ve basın görselleri ile birlikte internete sızdırılmış durumda. 

    Sennheiser Momentum 4 Wireless neler sunacak?

    Sennheiser Momentum 4 Wireless serinin en iyi modeli olarak öne çıkıyor. 60 saate varan kullanım süresi sektörde ilk olacaktı ancak Nokia daha erken davranmıştı. USB Tip-C üzerinden şarj edilen kulaklık 3.5mm girişi ile de kullanım süresini uzatıyor.

    Bluetooth 5.2 kullanan cihaz Bluetooth LE barındırmıyor. Qualcomm yongasından gücünü alan ürünün kontrolleri dış dokunmatik yüzeyde yer alıyor. Adaptif gürültü engelleme şeffaf bir moda da sahip. 4 mikrofon dizilimi görüşmeleri daha berrak hale getiriyor. Sennheiser Momentum 4 Wireless için henüz bir çıkış tarihi verilmedi.

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