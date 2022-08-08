Sennheiser Momentum 4 Wireless sızdırıldı

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60 saate yakın kullanım süresi ile en çok merak edilen kablosuz kulaklık modellerinin başında gelen Sennheiser Momentum 4 Wireless henüz tanıtılmadı ancak kutu ve basın görselleri ile birlikte internete sızdırılmış durumda.

Sennheiser Momentum 4 Wireless neler sunacak?

Sennheiser Momentum 4 Wireless serinin en iyi modeli olarak öne çıkıyor. 60 saate varan kullanım süresi sektörde ilk olacaktı ancak Nokia daha erken davranmıştı. USB Tip-C üzerinden şarj edilen kulaklık 3.5mm girişi ile de kullanım süresini uzatıyor.

Sennheiser Momentum 4 Wireless özellikleri neler olacak? 1 ay önce eklendi

Bluetooth 5.2 kullanan cihaz Bluetooth LE barındırmıyor. Qualcomm yongasından gücünü alan ürünün kontrolleri dış dokunmatik yüzeyde yer alıyor. Adaptif gürültü engelleme şeffaf bir moda da sahip. 4 mikrofon dizilimi görüşmeleri daha berrak hale getiriyor. Sennheiser Momentum 4 Wireless için henüz bir çıkış tarihi verilmedi.

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Sennheiser Momentum 4 Wireless detaylanıyor