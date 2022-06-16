Sennheiser 60 saate kadar kullanılabilen bir kulaklık tanıtacak

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Kablosuz kulaklık segmentinde uzun kullanım süreleri önemli bir tercih sebebi haline geldi. Hem tam kablosuz kulaklık sınıfında hem kulak üstü kulaklık sınıfında yavaş yavaş rekor seviyelere doğru ilerliyoruz.

Sennheiser Momentum 4 Wireless geliyor

Sennheiser tarafından kısa bir tanıtımı yapılan Momentum 4 Wireless kablosuz kulaklık modeli yeni ve premium bir tasarım ile geliyor. 42mm dinamik sürücüler elektrik sinyallerini ses dönüştüren transdüser sistemi ile desteklenirken üst seviye ses kalitesi hedefleniyor.

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Kulaklığın dikkat çekici tarafı 60 saate varan kullanım süresi sunması. Muhtemelen ANC kapalı olarak elde edilen bu süre sınıfında farklılaşmasını sağlayacak. AirPods Max, Sony WH-1000MX5 gibi kulaklıkları bu sürelerin altında kalıyor. Sennheiser Momentum 4 Wireless için henüz bir lansman tarihi verilmedi ancak 400$ üzerinde olması bekleniyor.

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Sennheiser Momentum 4 Wireless özellikleri neler olacak?