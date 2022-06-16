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    Sennheiser 60 saate kadar kullanılabilen bir kulaklık tanıtacak

    Sennheiser Momentum 4 Wireless kablosuz kulaklık modeli 60 saate varan kullanım süresi ile premium sınıfta rakiplerinin önüne geçebilecek potansiyele kavuşuyor. 
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    Sennheiser Momentum 4 Wireless
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    Kablosuz kulaklık segmentinde uzun kullanım süreleri önemli bir tercih sebebi haline geldi. Hem tam kablosuz kulaklık sınıfında hem kulak üstü kulaklık sınıfında yavaş yavaş rekor seviyelere doğru ilerliyoruz.

    Sennheiser Momentum 4 Wireless geliyor

    Sennheiser tarafından kısa bir tanıtımı yapılan Momentum 4 Wireless kablosuz kulaklık modeli yeni ve premium bir tasarım ile geliyor. 42mm dinamik sürücüler elektrik sinyallerini ses dönüştüren transdüser sistemi ile desteklenirken üst seviye ses kalitesi hedefleniyor.

    Kulaklığın dikkat çekici tarafı 60 saate varan kullanım süresi sunması. Muhtemelen ANC kapalı olarak elde edilen bu süre sınıfında farklılaşmasını sağlayacak. AirPods Max, Sony WH-1000MX5 gibi kulaklıkları bu sürelerin altında kalıyor. Sennheiser Momentum 4 Wireless için henüz bir lansman tarihi verilmedi ancak 400$ üzerinde olması bekleniyor.

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