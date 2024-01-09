Sennheiser Momentum True Wireless 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Sennheiser, CES 2024'te amiral gemisi True Wireless 3'ün halefi olan Momentum True Wireless 4 kablosuz kulaklığını duyurdu. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Sennheiser Momentum True Wireless 4'ün özellikleri

Momentum True Wireless 4, önceki modele göre birçok iyileştirme sunuyor. Şirket, bu iyileştirmelerın kulaklığı "şimdiye kadarki en yetenekli kulaklık" haline getirdiğini iddia ediyor. Qualcomm Snapdragon S5 Sound Gen 2 çipinden güç alan kulaklık, en son Bluetooth sürümü olan Bluetooth 5.4 desteğine sahip. Hatta kayıpsız ses kalitesi ve ultra düşük gecikme için Snapdragon Ses Teknolojisinin yanı sıra AptX desteğini de sunuyor. Diğer ses codec bileşenleri arasında AptX Adaptive, AAC ve SBC bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Momentum True Wireless 4, Auracast desteği ve hareket halindeyken sinyal devamlılığını iyileştirmek için yeni bir anten tasarımıyla birlikte geliyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisinde de iyileştirme yapılan kulaklık, artık 7.5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Sennheiser'ın yeni kulaklıkları aynı zamanda güç tasarruflu Bluetooth LE desteği de sunuyor. Bu sayede kulaklık, kutusuyla beraber yaklaşık 30 saat pil ömrüne sahip.

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Kulaklıkların kutusu, USB Type-C veya Qi kablosuz şarj ile şarj edilebiliyor. Sennheiser Momentum True Wireless 4, siyah bakır, metalik gümüş ve grafit renk seçenekleriyle 29 Şubat'ta 300 dolar fiyattan satışa sunulacak.

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Sennheiser Momentum True Wireless 4 tanıtıldı: İşte özellikleri