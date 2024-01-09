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    Sennheiser Momentum True Wireless 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Sennheiser, CES 2024'te amiral gemisi True Wireless 3'ün halefi olan Momentum True Wireless 4 kablosuz kulaklığını duyurdu. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Sennheiser Momentum True Wireless 4 tanıtıldı: İşte özellikleri
    Sennheiser, CES 2024'te amiral gemisi True Wireless 3'ün halefi olan Momentum True Wireless 4 kablosuz kulaklığını duyurdu. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Sennheiser Momentum True Wireless 4'ün özellikleri

    Momentum True Wireless 4, önceki modele göre birçok iyileştirme sunuyor. Şirket, bu iyileştirmelerın kulaklığı "şimdiye kadarki en yetenekli kulaklık" haline getirdiğini iddia ediyor. Qualcomm Snapdragon S5 Sound Gen 2 çipinden güç alan kulaklık, en son Bluetooth sürümü olan Bluetooth 5.4 desteğine sahip. Hatta kayıpsız ses kalitesi ve ultra düşük gecikme için Snapdragon Ses Teknolojisinin yanı sıra AptX desteğini de sunuyor. Diğer ses codec bileşenleri arasında AptX Adaptive, AAC ve SBC bulunuyor.

    Sennheiser Momentum True Wireless 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Momentum True Wireless 4, Auracast desteği ve hareket halindeyken sinyal devamlılığını iyileştirmek için yeni bir anten tasarımıyla birlikte geliyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisinde de iyileştirme yapılan kulaklık, artık 7.5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Sennheiser'ın yeni kulaklıkları aynı zamanda güç tasarruflu Bluetooth LE desteği de sunuyor. Bu sayede kulaklık, kutusuyla beraber yaklaşık 30 saat pil ömrüne sahip.

    Kulaklıkların kutusu, USB Type-C veya Qi kablosuz şarj ile şarj edilebiliyor. Sennheiser Momentum True Wireless 4, siyah bakır, metalik gümüş ve grafit renk seçenekleriyle 29 Şubat'ta 300 dolar fiyattan satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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