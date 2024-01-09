Sennheiser Momentum True Wireless 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Sennheiser Momentum True Wireless 4'ün özellikleri
Momentum True Wireless 4, önceki modele göre birçok iyileştirme sunuyor. Şirket, bu iyileştirmelerın kulaklığı "şimdiye kadarki en yetenekli kulaklık" haline getirdiğini iddia ediyor. Qualcomm Snapdragon S5 Sound Gen 2 çipinden güç alan kulaklık, en son Bluetooth sürümü olan Bluetooth 5.4 desteğine sahip. Hatta kayıpsız ses kalitesi ve ultra düşük gecikme için Snapdragon Ses Teknolojisinin yanı sıra AptX desteğini de sunuyor. Diğer ses codec bileşenleri arasında AptX Adaptive, AAC ve SBC bulunuyor.
Kulaklıkların kutusu, USB Type-C veya Qi kablosuz şarj ile şarj edilebiliyor. Sennheiser Momentum True Wireless 4, siyah bakır, metalik gümüş ve grafit renk seçenekleriyle 29 Şubat'ta 300 dolar fiyattan satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.