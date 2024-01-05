İki kulaklık çifti tek kutuda: Duopone

Duopone nedir?
Duopone adıyla destek arayan proje, bir kutu içerisine iki tam kablosuz kulaklık çifti sığdırmış. Böylece iki kişi stereo müzik dinleyebilir veya 4 kişi aynı anda konferans görüşmesine katılabilir. Duopone biraz daha ofis kullanımı için tasarlanmış. Bir çift kulaklık silikon uçlu iken, diğer çift silikonsuz yapıda.
Her parçada 2 adet mikrofon güçlü gürültü engelleme yapabiliyor. Tek şarj ile 6 saate kadar müzik dinlenebilirken 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik süre elde edilebiliyor. İki çift kulaklık haliyle kutunun bataryasının biraz daha çabuk boşalmasına neden oluyor.
13mm sürücüler barındıran proje Bluetooth 5.3 ile düşük gecikmeli bağlantı sunuyor. Kutu üzerindeki ekran batarya süresini gösteriyor. Duopone projesi 59$ bağış karşılığı Mart ayında dağıtıma başlayacak. Hedef miktar kampanya bitmeden elde edilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.