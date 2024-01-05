İki kulaklık çifti tek kutuda: Duopone

Tam kablosuz kulaklık modelleri, yaygın kullanıma geçtiğinden bu yana farklı tasarımlarla karşımıza çıktı. Telefonlara entegre veya akıllı saatlere entegre ilginç konseptlerden sonra bu kez tek kutuya iki tam kablosuz kulaklık çifti sığdırılmış.

Duopone nedir?

Duopone adıyla destek arayan proje, bir kutu içerisine iki tam kablosuz kulaklık çifti sığdırmış. Böylece iki kişi stereo müzik dinleyebilir veya 4 kişi aynı anda konferans görüşmesine katılabilir. Duopone biraz daha ofis kullanımı için tasarlanmış. Bir çift kulaklık silikon uçlu iken, diğer çift silikonsuz yapıda.

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Her parçada 2 adet mikrofon güçlü gürültü engelleme yapabiliyor. Tek şarj ile 6 saate kadar müzik dinlenebilirken 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik süre elde edilebiliyor. İki çift kulaklık haliyle kutunun bataryasının biraz daha çabuk boşalmasına neden oluyor.

13mm sürücüler barındıran proje Bluetooth 5.3 ile düşük gecikmeli bağlantı sunuyor. Kutu üzerindeki ekran batarya süresini gösteriyor. Duopone projesi 59$ bağış karşılığı Mart ayında dağıtıma başlayacak. Hedef miktar kampanya bitmeden elde edilmiş durumda.

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