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    İki kulaklık çifti tek kutuda: Duopone

    Duopone projesi tek bir kutuda iki adet tam kablosuz kulaklık çifti barındırarak aynı anda 4 kişiye kadar konferans görüşmesi yapmanıza imkân tanıyor.           
    Duopone
    Tam kablosuz kulaklık modelleri, yaygın kullanıma geçtiğinden bu yana farklı tasarımlarla karşımıza çıktı. Telefonlara entegre veya akıllı saatlere entegre ilginç konseptlerden sonra bu kez tek kutuya iki tam kablosuz kulaklık çifti sığdırılmış.

    Duopone nedir?

    Duopone adıyla destek arayan proje, bir kutu içerisine iki tam kablosuz kulaklık çifti sığdırmış. Böylece iki kişi stereo müzik dinleyebilir veya 4 kişi aynı anda konferans görüşmesine katılabilir. Duopone biraz daha ofis kullanımı için tasarlanmış. Bir çift kulaklık silikon uçlu iken, diğer çift silikonsuz yapıda.

    Her parçada 2 adet mikrofon güçlü gürültü engelleme yapabiliyor. Tek şarj ile 6 saate kadar müzik dinlenebilirken 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik süre elde edilebiliyor. İki çift kulaklık haliyle kutunun bataryasının biraz daha çabuk boşalmasına neden oluyor.

    13mm sürücüler barındıran proje Bluetooth 5.3 ile düşük gecikmeli bağlantı sunuyor. Kutu üzerindeki ekran batarya süresini gösteriyor. Duopone projesi 59$ bağış karşılığı Mart ayında dağıtıma başlayacak. Hedef miktar kampanya bitmeden elde edilmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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