Ses, iPod Sistemi ve Fotoğraf çerçevesi bir arada: Panasonic MW-10

Panasonic, dijital fotoğraf çerçevesi, ses sistemi ve iPod Dock ünitesini tek bir ürün altında toplayan MW-10'u duyurdu.

9 inçlik WVGA ekrana sahip olan MW-10, ilk olarak dijital fotoğraf çerçevesi olarak dikkat çekiyor. Dahili 4GB hafızası ile kullanıcılara çok sayıda fotoğraf saklama imkanı veren cihazda hafızayı yetersiz görenler de unutulmamış ve SD kart okuyucusuna da yer verilmiş. Dahili CD okuyucusu ve 45 kanal (30 FM/15 AM) kanal hafızalı radyo alıcısına sahip olan MW-10 ayrıca bünyesinde bulundurduğu iPod girişi sayesinde iPod/iPhone'la rahatlıkla bağlantı kurup medya dosyalarını oynatabiliyor.

Aralık ayı içersinde raflardaki yerini alacak olan ürünün Amerika'daki satış fiyatı 300 dolar olarak belirlenmiş.

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