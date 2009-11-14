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Ses, iPod Sistemi ve Fotoğraf çerçevesi bir arada: Panasonic MW-10

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Panasonic, dijital fotoğraf çerçevesi, ses sistemi ve iPod Dock ünitesini tek bir ürün altında toplayan MW-10'u duyurdu.

9 inçlik WVGA ekrana sahip olan MW-10, ilk olarak dijital fotoğraf çerçevesi olarak dikkat çekiyor. Dahili 4GB hafızası ile kullanıcılara çok sayıda fotoğraf saklama imkanı veren cihazda hafızayı yetersiz görenler de unutulmamış ve SD kart okuyucusuna da yer verilmiş. Dahili CD okuyucusu ve 45 kanal (30 FM/15 AM) kanal hafızalı radyo alıcısına sahip olan MW-10 ayrıca bünyesinde bulundurduğu iPod girişi sayesinde iPod/iPhone'la rahatlıkla bağlantı kurup medya dosyalarını oynatabiliyor.

Aralık ayı içersinde raflardaki yerini alacak olan ürünün Amerika'daki satış fiyatı 300 dolar olarak belirlenmiş.

Ses, iPod Sistemi ve Fotoğraf çerçevesi bir arada: Panasonic MW-10
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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fatihcanery 10 yıl
ne apple imiş ya,gerçekten tebrik etmek lazım.
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NovariX 10 yıl

fatihcanery

ne apple imiş ya,gerçekten tebrik etmek lazım.


Apple değil, Panasonic..

300$ çok ciddi para. Tabii yinede satarmı, satar!

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ŞahEser 10 yıl
alt taraftaki çıkıntı hoparlör sanırım fakat fotoğraf çerçevesi olarak düşünüldüğünde o kısım çok iğrenç duruyor
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tevfikteo 10 yıl

sugarboy

alt taraftaki çıkıntı hoparlör sanırım fakat fotoğraf çerçevesi olarak düşünüldüğünde o kısım çok iğrenç duruyor



Bencede. Djital fot. çer. en önemli özelliği zarif bir görüntüsünün olması bence bu da olmadığına göre...
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