Seul'de, dünyanın en büyük kolsuz dönme dolabı inşa edilecek

Belediye Başkanının, 'Bin Gün Batımıyla Han Nehri" vizyonunun bir parçası olarak başlatılan proje, birliğin, yeniliğin ve ilerlemenin sembolü olacak. Dünyanın en uzun kolsuz dönme dolabı olması planlanan 180 metre çapındaki yapı, Han Nehri'nin kenarında yer alacak.
UNStudio'nun kurucusu ve baş mimarı Ben van Berkel, tasarımın özünü şöyle ifade ediyor: "Şehrin kalbinde yer alan bu kolsuz tasarım, Kore'nin sınırsız inovasyon tutkusuna ve ilerleme ruhuna gönderme yapıyor ve en son teknolojiyi istikrar ve güzelliğe olan sonsuz takdirle kusursuz bir şekilde harmanlıyor."
İç ve dış rayların etrafında dönen iki kesişen halkaya sahip olan Seul Twin Eye, gök cisimlerinin zaman içindeki hareketini temsil eden astronomik bir saat olan Honcheonsigye'den ilham alıyor.
1400 kişi kapasiteli sahip olacak
Halkaların içinde yer alan 64 kapsülün her biri 20-25 kişiyi taşıyacak ve aynı anda 1.400'den fazla kişiye yolculuk imkanı sunacak. Bu kapasite, Londra'nın meşhur dönme dolabı London Eye'ın neredeyse iki katı.
180 metre çapındaki Seul Twin Eye, 40 metre yüksekliğindeki bir kültür kompleksinin üzerinde yer alacak ve Sangam Dünya Kupası Parkı için dinamik bir odak noktası oluşturacak. Bu kompleks, sergi alanları, gösteri salonu, mağazalar ve yiyecek-içecek seçeneklerine ev sahipliği yaparak burayı ziyaretçiler için bir kültür merkezi haline getirecek.
En üst noktası 220 metre yüksekliğe ulaşan dönme dolap şehrin en geniş panoramasının sunmayı vaadediyor. Projede aynı zamanda metro istasyonunu dönme dolaba bağlayan bir monoray ve hatta macera sevenler için bir çelik halat (zipline) planı yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.