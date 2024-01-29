Seul'de, dünyanın en büyük kolsuz dönme dolabı inşa edilecek

Tam Boyutta Gör Güney Kore'nin başkenti Seul'de UNStudio, Arup ve yerel firma Heerim Mimarlık ile işbirliği içinde, kolsuz dönme dolap inşa edilecek. Seul Twin Eye (İkiz Göz) isimli dönme dolap, kolsuz en büyük dönme dolap olma özelliğine sahip olacak.

Belediye Başkanının, 'Bin Gün Batımıyla Han Nehri" vizyonunun bir parçası olarak başlatılan proje, birliğin, yeniliğin ve ilerlemenin sembolü olacak. Dünyanın en uzun kolsuz dönme dolabı olması planlanan 180 metre çapındaki yapı, Han Nehri'nin kenarında yer alacak.

UNStudio'nun kurucusu ve baş mimarı Ben van Berkel, tasarımın özünü şöyle ifade ediyor: "Şehrin kalbinde yer alan bu kolsuz tasarım, Kore'nin sınırsız inovasyon tutkusuna ve ilerleme ruhuna gönderme yapıyor ve en son teknolojiyi istikrar ve güzelliğe olan sonsuz takdirle kusursuz bir şekilde harmanlıyor."

İç ve dış rayların etrafında dönen iki kesişen halkaya sahip olan Seul Twin Eye, gök cisimlerinin zaman içindeki hareketini temsil eden astronomik bir saat olan Honcheonsigye'den ilham alıyor.

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1400 kişi kapasiteli sahip olacak

Halkaların içinde yer alan 64 kapsülün her biri 20-25 kişiyi taşıyacak ve aynı anda 1.400'den fazla kişiye yolculuk imkanı sunacak. Bu kapasite, Londra'nın meşhur dönme dolabı London Eye'ın neredeyse iki katı.

180 metre çapındaki Seul Twin Eye, 40 metre yüksekliğindeki bir kültür kompleksinin üzerinde yer alacak ve Sangam Dünya Kupası Parkı için dinamik bir odak noktası oluşturacak. Bu kompleks, sergi alanları, gösteri salonu, mağazalar ve yiyecek-içecek seçeneklerine ev sahipliği yaparak burayı ziyaretçiler için bir kültür merkezi haline getirecek.

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En üst noktası 220 metre yüksekliğe ulaşan dönme dolap şehrin en geniş panoramasının sunmayı vaadediyor. Projede aynı zamanda metro istasyonunu dönme dolaba bağlayan bir monoray ve hatta macera sevenler için bir çelik halat (zipline) planı yer alıyor.

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Seul'de, dünyanın en büyük kolsuz dönme dolabı inşa edilecek