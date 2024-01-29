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    Anlık Bildirim

    Seul'de, dünyanın en büyük kolsuz dönme dolabı inşa edilecek

    Güney Kore'nin başkenti Seul'de inşa edilecek Seul Twin Eye (İkiz Göz) isimli dönme dolap, 180 metre çapı ve 220 metre yüksekliğiyle dünyanın kolsuz en büyük dönme dolabı olacak.
    Seul'de, dünyanın en büyük kolsuz dönme dolabı inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'nin başkenti Seul'de UNStudio, Arup ve yerel firma Heerim Mimarlık ile işbirliği içinde, kolsuz dönme dolap inşa edilecek. Seul Twin Eye (İkiz Göz) isimli dönme dolap, kolsuz en büyük dönme dolap olma özelliğine sahip olacak.

    Belediye Başkanının, 'Bin Gün Batımıyla Han Nehri" vizyonunun bir parçası olarak başlatılan proje, birliğin, yeniliğin ve ilerlemenin sembolü olacak. Dünyanın en uzun kolsuz dönme dolabı olması planlanan 180 metre çapındaki yapı, Han Nehri'nin kenarında yer alacak.

    UNStudio'nun kurucusu ve baş mimarı Ben van Berkel, tasarımın özünü şöyle ifade ediyor: "Şehrin kalbinde yer alan bu kolsuz tasarım, Kore'nin sınırsız inovasyon tutkusuna ve ilerleme ruhuna gönderme yapıyor ve en son teknolojiyi istikrar ve güzelliğe olan sonsuz takdirle kusursuz bir şekilde harmanlıyor."

    İç ve dış rayların etrafında dönen iki kesişen halkaya sahip olan Seul Twin Eye, gök cisimlerinin zaman içindeki hareketini temsil eden astronomik bir saat olan Honcheonsigye'den ilham alıyor.

    Seul'de, dünyanın en büyük kolsuz dönme dolabı inşa edilecek Tam Boyutta Gör

    1400 kişi kapasiteli sahip olacak

    Halkaların içinde yer alan 64 kapsülün her biri 20-25 kişiyi taşıyacak ve aynı anda 1.400'den fazla kişiye yolculuk imkanı sunacak. Bu kapasite, Londra'nın meşhur dönme dolabı London Eye'ın neredeyse iki katı. 

    180 metre çapındaki Seul Twin Eye, 40 metre yüksekliğindeki bir kültür kompleksinin üzerinde yer alacak ve Sangam Dünya Kupası Parkı için dinamik bir odak noktası oluşturacak. Bu kompleks, sergi alanları, gösteri salonu, mağazalar ve yiyecek-içecek seçeneklerine ev sahipliği yaparak burayı ziyaretçiler için bir kültür merkezi haline getirecek.

    En üst noktası 220 metre yüksekliğe ulaşan dönme dolap şehrin en geniş panoramasının sunmayı vaadediyor. Projede aynı zamanda metro istasyonunu dönme dolaba bağlayan bir monoray ve hatta macera sevenler için bir çelik halat (zipline) planı yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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