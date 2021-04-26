Sevilen açık dünya rol yapma oyunu Dragon Quest Builders 2, Xbox Game Pass'e geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Dragon Quest Builders 2'den Xbox sahiplerine ve Xbox Game Pass abonelerine güzel bir haber geliyor gibi duruyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Dragon Quest Builders 2, Microsoft Store üzerinden listelendi. Oyunun 4 Mayıs 2021'de çıkacağı yazıyor. Ayrıca oyun yalnızca Xbox'a gelmekle kalmayıp aynı zamanda Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek gibi duruyor. Sayfayı buradan kendiniz inceleyebilirsiniz.

Dragon Quest Builders 2, 2019 yılında Nintendo Switch, PC ve PlayStation 4 için yayınlanan bir oyundu ve çıktığı yıl bir hayli konuşulmuş ve sevilmişti. Böyle bir oyunun Xbox Game Pass'e eklenmesi de bir hayli sevindirici. Kısa bir süre içerisinde resmi olarak bir duyuru yapılacaktır ve o zaman PC için de Game Pass'e eklenip eklenmeyeceği belli olacaktır.

Mayıs ayı Xbox Game Pass için yine dolu bir ay olacak gibi duruyor. FIFA 21'in EA Play aracılığıyla mayıs ayında Xbox Game Pass'e geleceği daha öncesinde açıklanmıştı.

https://www.videogameschronicle.com/news/it-looks-like-dragon-quest-builders-2-is-coming-to-xbox-and-game-pass/

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