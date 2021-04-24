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    Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu: Altın Hafta

    PC oyunculuğunun en önemli platformlarından biri olan Steam'in önümüzdeki ilk indiriminin tarihi belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    24 Nisan 2021, 21:30 (1 gün)
    16,1b
    44
    24
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu: Altın Hafta

    PC oyunculuğu deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Steam, bildiğiniz gibi her yıl belli başlı büyük indirimler ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Yalnızca mevsim geçişlerindeki büyük indirimlerle değil, Çin Yeni Yılı gibi farklı milletlerin özel günlerde de indirimler oluyor.

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    Ayrıca Bkz. "CD Projekt, Cyberpunk 2077'den büyük bir ders aldığını söylüyor"

    SteamDB'nin verilerien göre de Steam'in en yakın indirim dönemi belli oldu. Steam'in sıradaki indirimleri 29 Nisan'da başlayacak ve 6 Mayıs'ta son bulacak. İndirimin ana başlığı ise Golden Week Sale, yani Altın Hafta İndirimleri.

    Altın Hafta, Japonya'da birkaç farklı tatilin bir araya geldiği bir döneme verilen isim. 29 Nisan 2021 ile 5 Mayıs 2021 günleri arasına denk geliyor.

    Çin Yeni Yılı İndirimleri'nde olduğu gibi büyük bir ihtimalle birçok oyunda indirim olacaktır. Şimdiden istek listenizi hazırlamanızda fayda var. Sonrasında indirimdeki oyunları görüp dikkatiniz dağılmasın.



    https://www.vg247.com/2021/04/24/steam-golden-week-sale/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen monacomen
    aldığınız her oyunu niye yüklüyorsunuz? oyun bitince silin, yenisini yükleyin.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Aedin Pierce 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Karşim neden her oyun masaüstünde, oynamadigini silsene.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    FatihTSFC 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 aydır Oxygen Not Included`ın indirime girmesini bekliyordum, iyi oldu bu.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    NieR Automata fiyatı düşer umarım
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    N Night_Blade (ibrahim s) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Ramadan Mubareq" haftası isteriz. Yeni Çin yılı, Altın hafta var da neden ramazan yok(!)
    Yanıtla
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    yazarkafam (Se GE) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel indirimler bekliyoruz steam bey.
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Horizon zero dawn steam e ilk geldiğinde ucuza mı gelmişti sanki öyle bi şey mi vardı sanki. O fiyata düşer pis satar
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    F fehmialper (F Alper Demir) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madem Japon haftası şu Yakuza serisine iyi bi indirim gelsin de görelim
    Yanıtla +1
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    nolamaz (Ömer Yeter) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım istek listemiz kabarık baya. Özellikle Horizon Zero Down oyununda %95'lik indirim olursa hayır demem
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    JaReD22 15 sa. ( Mesaj Silindi ) nolamaz
    Vur dediler sen öldürmüşsün :)) %75 80 indirim alsa o bile çok iyi
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    papağan gibi her haberin altına aynı şeyi yazıp duranlar türedi şimdide 30 kere yazmazsa olmaz:d
    Yanıtla +3
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    HDD'de yer kalmadı en iyi oyunlar 100 gb'dan başlıyor, yeni bir HDD ise 500 tl den başlıyor. Oyunları bedava verseler bile artık sistem tıkandı. Bulut bekliyorum uygun fiyata hızlı internet olmadan yeni oyunlar zor artık.
    3 Yanıt Yanıtla
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    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    aldığınız her oyunu niye yüklüyorsunuz? oyun bitince silin, yenisini yükleyin.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Aedin Pierce 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Karşim neden her oyun masaüstünde, oynamadigini silsene.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    meğer zannediyormuş ki bir kez yükledin mi artık asla silinmiyor hahahah
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin önce adam gibi Steam'e izin versin ;)
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    16122 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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