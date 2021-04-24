Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu: Altın Hafta

PC oyunculuğu deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Steam, bildiğiniz gibi her yıl belli başlı büyük indirimler ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Yalnızca mevsim geçişlerindeki büyük indirimlerle değil, Çin Yeni Yılı gibi farklı milletlerin özel günlerde de indirimler oluyor.

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SteamDB'nin verilerien göre de Steam'in en yakın indirim dönemi belli oldu. Steam'in sıradaki indirimleri 29 Nisan'da başlayacak ve 6 Mayıs'ta son bulacak. İndirimin ana başlığı ise Golden Week Sale, yani Altın Hafta İndirimleri.

Altın Hafta, Japonya'da birkaç farklı tatilin bir araya geldiği bir döneme verilen isim. 29 Nisan 2021 ile 5 Mayıs 2021 günleri arasına denk geliyor.

Çin Yeni Yılı İndirimleri'nde olduğu gibi büyük bir ihtimalle birçok oyunda indirim olacaktır. Şimdiden istek listenizi hazırlamanızda fayda var. Sonrasında indirimdeki oyunları görüp dikkatiniz dağılmasın.

https://www.vg247.com/2021/04/24/steam-golden-week-sale/

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