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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sevilen oyun serisi BioShock'un yeni oyunu açık dünya olacak gibi duruyor

    Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan BioShock'un yeni oyunu açık dünya olacak gibi duruyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    13 Nisan 2021, 22:30 (18 sa.)
    941
    4
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Sevilen oyun serisi BioShock'un yeni oyunu açık dünya olacak gibi duruyor
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    Şüphesiz oyun dünyasın önemli bir yere sahip olan, sevilen ve başarılı oyun serisi BioShock'un yeni oyunu geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Duyurudan bu yana ne yazık ki hiçbir ayrıntı paylaşılmadı. Ancak son günlerde bazı yeni detaylar çıkmaya başladı.

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    Detaylar, BioShock 4 geliştiricisi Cloud Chamber'in işe alım ile ilgili açtığı ilanlardan geliyor. İlana bakıldığında Cloud Chamber şu anda bir kıdemli yazar arıyor ve "açık dünya ortamında etkili, karakter odaklı hikayeler yaratabilen" biri olması isteniyor. Ayrıca hem ana görev hem de yan görev yazımına yardımcı olması bekleniyor. Kısaca yeni oyun bizlere bir açık dünya sunacak gibi ve istediğimiz zaman ana görevden uzaklaşıp yan görev yapabileceğiz. 

    Bu duruma serinin orijinal halini sevenleri üzülebilir. BioShock'un eski oyunları etrafa saklanan birkaç kısa yan görev dışında tamamen ana görevden oluşuyordu. Haritada oyuncunun belirli kısımlarda istediği gibi gezmesine imkan sağlansa da genel olarak doğrusal bir oyundu diyebiliriz. 

    Yeni BioShock'un geliştirme sürecinin başında XCOM ve Sid Meier’s Civilization gibi oyunlarda çalışmış olan Kelley Gilmore bulunuyor. Oyunun yayıncılığını ise yine 2K üstleniyor. Oyunun çıkış tarihi, platformları ve bunun gibi diğer detayları henüz belli değil.



    https://www.ign.com/articles/next-bioshock-game-hiring-writer-for-open-world-setting
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M muroooo19 (murat aksdjas) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Omisis046
    Bioshock binlerce kişi için en iyi 10 oyun arasındadır. Bu binlerce kişi arasında bende varım. Özellikle ilk oyun beni benden aldı iki kez peşpeşe bitirdim. Steam da ciddi indirimler alıyor. Alırsan pişman olmazsın. Ölmeden oynanması gereken oyunlar arasında.
    Bioshock binlerce kişi için en iyi 10 oyun arasındadır. Bu binlerce kişi arasında bende varım. Özellikle ilk oyun beni benden aldı iki kez peşpeşe bitirdim. Ste...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    JaReD22 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten çok güzel bir seri ancak bu oyuna açık dünya gitmez diye düşünüyorum
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    F fırcasızressam 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oynanış videosu izlemeden almam
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    assassinjoy (Berk Özdek) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    "No gods No kings Only man"
    Çok etkileyici bir seriydi. Yeni oyununu dört gözle bekliyoruz.
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    Godrilla (Batuhan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu oyunun doğrusallığı yüzünden aşığıydım ya. Benim gibi bir oyunu %100 bitirme/keşfetme takıntısı olanlar için kötü bir haber.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüm oyunlarını oynamış biri olarak gerçek anlamda sevmediğim, sevemediğim overrated olduğunu düşündüğüm bir oyun serisi. Belki infinite önerebilirim biraz. Her yere virüs gibi bulaşan açık dünya oyun olma takıntısı bioshocku da vurmuş :/
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Other worlds benzeri olacak demek
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    Dante 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya şu haberleri engellemenin yolu yok mu bezdik ya.
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    Bloodin 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Öf be, önce o derinliklerdeki çarpık dünyayı gezmek ve ufak serumlarla gen yapısında değişikliklere, insan üstü güçlere sahip olmak, ardından da göklerdeki ütopik distopyada zaman yarıklarının da eşliğinde dolaşıp paralel evrenler teorisinin içinden geçmek... Ve bunların muhteşem görseller ve müziklerle sunulması.

    Bioshock kesinlikle her oynayanın gönlünde unutulmazlar arasında yerini almıştır. Umarım yenisi de eskileri ile aynı kalitede olur.
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç oynamadım o seriyi ama görüntülerinden açık dünya olsa da oynasam diye hayal ediyordum. Hayallerim gerçek oldu.
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    M muroooo19 (murat aksdjas) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Omisis046
    Bioshock binlerce kişi için en iyi 10 oyun arasındadır. Bu binlerce kişi arasında bende varım. Özellikle ilk oyun beni benden aldı iki kez peşpeşe bitirdim. Steam da ciddi indirimler alıyor. Alırsan pişman olmazsın. Ölmeden oynanması gereken oyunlar arasında.
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