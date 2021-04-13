Sevilen oyun serisi BioShock'un yeni oyunu açık dünya olacak gibi duruyor

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Şüphesiz oyun dünyasın önemli bir yere sahip olan, sevilen ve başarılı oyun serisi BioShock'un yeni oyunu geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Duyurudan bu yana ne yazık ki hiçbir ayrıntı paylaşılmadı. Ancak son günlerde bazı yeni detaylar çıkmaya başladı.

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Detaylar, BioShock 4 geliştiricisi Cloud Chamber'in işe alım ile ilgili açtığı ilanlardan geliyor. İlana bakıldığında Cloud Chamber şu anda bir kıdemli yazar arıyor ve "açık dünya ortamında etkili, karakter odaklı hikayeler yaratabilen" biri olması isteniyor. Ayrıca hem ana görev hem de yan görev yazımına yardımcı olması bekleniyor. Kısaca yeni oyun bizlere bir açık dünya sunacak gibi ve istediğimiz zaman ana görevden uzaklaşıp yan görev yapabileceğiz.

Bu duruma serinin orijinal halini sevenleri üzülebilir. BioShock'un eski oyunları etrafa saklanan birkaç kısa yan görev dışında tamamen ana görevden oluşuyordu. Haritada oyuncunun belirli kısımlarda istediği gibi gezmesine imkan sağlansa da genel olarak doğrusal bir oyundu diyebiliriz.

Yeni BioShock'un geliştirme sürecinin başında XCOM ve Sid Meier’s Civilization gibi oyunlarda çalışmış olan Kelley Gilmore bulunuyor. Oyunun yayıncılığını ise yine 2K üstleniyor. Oyunun çıkış tarihi, platformları ve bunun gibi diğer detayları henüz belli değil.

https://www.ign.com/articles/next-bioshock-game-hiring-writer-for-open-world-setting

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