Assassin's Creed Valhalla yazarı seriyi Brezilya'ya götürmek istiyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler oyun serisi Assassin's Creed, bildiğiniz gibi neredeyse her oyunda farklı bir bölgeye ve farklı bir zamana gidiyor. Yeni oyun ile ilgili henüz bu detaylar belli değil ancak konuşmalar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

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Assassin's Creed Valhalla'nın kıdemli yazarı Alain Mercieca, TheGamer ile bir röportaja katıldı ve orada yeni oyun için kafasındaki fikirlerden bahsetti. Kendisi aklına seçim yapılmayacak kadar çok fikir geldiğini ancak yine de M.Ö. 5200 yıllarında Malta'da geçen bir hikaye yazmak istediğini söyledi.

Mercieca, "Tarihe takıntılı biri olarak, Malta adasındaki kayıp niş bir savaşçı grubuna dair hikaye yazmak beni bir hayli heyecanlandırıyor." dedi. Kendisi ayrıca Brezilya'da geçen bir oyun yapmak istediğini de söyledi. Mercieca, serinin henüz Güney Amerika'daki kültürü ve zenginliği keşfetmediğini düşünüyor. Her ne kadar Black Flag az da olsa bu kültüre değinmiş olsa da yetersiz olduğunu söylemek gerek. Ancak tapınaklarda ve farklı iklimlerin olduğu bölgelerde geçen bir Assassin's Creed oyunu oynamak güzel olabilirdi.

Geçtiğimiz haftalarda da oyunun Üçüncü Haçlı Seferi döneminde, yani 1189-1192 yılları arasında geçebileceğine dair bir söylenti çıkmıştı. Yeni Assassin's Creed oyunu ile ilgili şu anda hiçbir resmi bilgi yok.

https://www.gamesradar.com/assassins-creed-valhalla-writer-wants-the-series-to-go-to-brazil/

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