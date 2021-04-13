Assassin's Creed Valhalla yazarı seriyi Brezilya'ya götürmek istiyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler oyun serisi Assassin's Creed, bildiğiniz gibi neredeyse her oyunda farklı bir bölgeye ve farklı bir zamana gidiyor. Yeni oyun ile ilgili henüz bu detaylar belli değil ancak konuşmalar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.İlginizi Çekebilir Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı
Ayrıca Bkz. "Mass Effect Legendary Edition'ın yapımı tamamlandı, 14 Mayıs'ta geliyor"
Assassin's Creed Valhalla'nın kıdemli yazarı Alain Mercieca, TheGamer ile bir röportaja katıldı ve orada yeni oyun için kafasındaki fikirlerden bahsetti. Kendisi aklına seçim yapılmayacak kadar çok fikir geldiğini ancak yine de M.Ö. 5200 yıllarında Malta'da geçen bir hikaye yazmak istediğini söyledi.
Mercieca, "Tarihe takıntılı biri olarak, Malta adasındaki kayıp niş bir savaşçı grubuna dair hikaye yazmak beni bir hayli heyecanlandırıyor." dedi. Kendisi ayrıca Brezilya'da geçen bir oyun yapmak istediğini de söyledi. Mercieca, serinin henüz Güney Amerika'daki kültürü ve zenginliği keşfetmediğini düşünüyor. Her ne kadar Black Flag az da olsa bu kültüre değinmiş olsa da yetersiz olduğunu söylemek gerek. Ancak tapınaklarda ve farklı iklimlerin olduğu bölgelerde geçen bir Assassin's Creed oyunu oynamak güzel olabilirdi.
Geçtiğimiz haftalarda da oyunun Üçüncü Haçlı Seferi döneminde, yani 1189-1192 yılları arasında geçebileceğine dair bir söylenti çıkmıştı. Yeni Assassin's Creed oyunu ile ilgili şu anda hiçbir resmi bilgi yok.
https://www.gamesradar.com/assassins-creed-valhalla-writer-wants-the-series-to-go-to-brazil/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sadece konu, grafik, oynanış olarak değil, optimizasyon olarak da çok iyi.
"Amd rx 570 8 gb" gibi orta derece bir ekran kartı ile 1080p high da verdiği sonuçlar ve görsellik çok iyi, 144 hz ekranda oyun yağ gibi akıyor. Üstelik SSD de değil, HDD de oynuyorum.
Cyberpunk 2077 faciasından sonra, ilaç gibi geldi.
Demek ki oyun yapımcıları isteseler düşük, orta, yüksek derece her bütçeye uygun ekran kartlarında oynanabilecek oyunlar da yapabiliyorlarmış. Varsın ultra high da oynamayalım, hiç önemli değil.
A.C. Valhalla yı yapan ekibi tebrik ediyorum, önce ki AC ler de yaptıkları bazı hatalarını affettirdiler.