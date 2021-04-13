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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Assassin's Creed Valhalla yazarı seriyi Brezilya'ya götürmek istiyor

    Oyun dünyasının popüler yapımlarından Assassin's Creed serisinin son oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın yazarı, seriyi yeni oyunda Brezilya'ya götürmek istiyor.
    13 Nisan 2021, 11:00 (1 gün)
    1,8b
    3
    15
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Assassin's Creed Valhalla yazarı seriyi Brezilya'ya götürmek istiyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler oyun serisi Assassin's Creed, bildiğiniz gibi neredeyse her oyunda farklı bir bölgeye ve farklı bir zamana gidiyor. Yeni oyun ile ilgili henüz bu detaylar belli değil ancak konuşmalar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

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    Assassin's Creed Valhalla'nın kıdemli yazarı Alain Mercieca, TheGamer ile bir röportaja katıldı ve orada yeni oyun için kafasındaki fikirlerden bahsetti. Kendisi aklına seçim yapılmayacak kadar çok fikir geldiğini ancak yine de M.Ö. 5200 yıllarında Malta'da geçen bir hikaye yazmak istediğini söyledi.

    Mercieca, "Tarihe takıntılı biri olarak, Malta adasındaki kayıp niş bir savaşçı grubuna dair hikaye yazmak beni bir hayli heyecanlandırıyor." dedi. Kendisi ayrıca Brezilya'da geçen bir oyun yapmak istediğini de söyledi. Mercieca, serinin henüz Güney Amerika'daki kültürü ve zenginliği keşfetmediğini düşünüyor. Her ne kadar Black Flag az da olsa bu kültüre değinmiş olsa da yetersiz olduğunu söylemek gerek. Ancak tapınaklarda ve farklı iklimlerin olduğu bölgelerde geçen bir Assassin's Creed oyunu oynamak güzel olabilirdi.

    Geçtiğimiz haftalarda da oyunun Üçüncü Haçlı Seferi döneminde, yani 1189-1192 yılları arasında geçebileceğine dair bir söylenti çıkmıştı. Yeni Assassin's Creed oyunu ile ilgili şu anda hiçbir resmi bilgi yok.



    https://www.gamesradar.com/assassins-creed-valhalla-writer-wants-the-series-to-go-to-brazil/
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    M muroli333 (Murat Gencer) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Brezilyaya ne gerek var, taş devrinde geçsin oyun
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    K Krone 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Suikastçilerle dünyayı geziyorum serisi oldu iyice. Benim için ilk üç oyun çok özeldi. Revelations'ı da bizim topraklarda geçtiği için oynamıştım. Gerisi komple yok.
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    brnbry 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Marsta geçsin uzaylılara hidden plasma blade ile dalalım.
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    K kayamtky 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    A. C. Valhalla, kanaatimce şu ana kadar olan A.C.' lerin en iyisi.
    Sadece konu, grafik, oynanış olarak değil, optimizasyon olarak da çok iyi.
    "Amd rx 570 8 gb" gibi orta derece bir ekran kartı ile 1080p high da verdiği sonuçlar ve görsellik çok iyi, 144 hz ekranda oyun yağ gibi akıyor. Üstelik SSD de değil, HDD de oynuyorum.

    Cyberpunk 2077 faciasından sonra, ilaç gibi geldi.
    Demek ki oyun yapımcıları isteseler düşük, orta, yüksek derece her bütçeye uygun ekran kartlarında oynanabilecek oyunlar da yapabiliyorlarmış. Varsın ultra high da oynamayalım, hiç önemli değil.

    A.C. Valhalla yı yapan ekibi tebrik ediyorum, önce ki AC ler de yaptıkları bazı hatalarını affettirdiler.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bence geriye gidilmesin artık.. taşla sopayla savaşıyoruz yahu.. Unity de karakter bi ara rüya görmüştü teaser da orada assassins creed 1945 nazi almanyasina gönderme yapmışlardı.. ve sonraki oyun beni dehşet heyecanlandirmisti.. nitekim olmadi
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    MA11 (MAMAMAMA MAMAMAMA) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Assasin serisinde Revelations'dan sonra zevk alamadım. Benim için Ezio bitti oyun bitti gibi bir şey oldu.
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    ***Respect*** (Emre ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Seri haçlı seferlerine ve orta doğuya geri dönmeli. İlk oyundaki karamsar atmosfer bambaşkaydı.
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    J justbejust 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Assassinler Capoeira yapacak.
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    E evo_4 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Favelalarda geçen bir çete hesaplaşması üzerine olursa süper olur. Ubisoft bizi Rio'ya götür.
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    D DH Misafiri 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ac serisinin senaryosu 2. Oyunla çoktan bitti. Ac serisini tamamen ticarete döken ubisoft yine her zamanki gibi aynı oyunu piyasaya sürecek.
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    1759 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    assassin's creed valhalla, Assassin's Creed ve
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