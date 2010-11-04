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Sharp AQUOS Shot 002SH: 14.1 MP kameralı cep telefonu

Japonya merkezli GSM operatörü Softbank Mobile, 14.1 Mp kameralı Sharp AQUOS Shot 002SH'yi duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Japonya merkezli GSM operatörü Softbank Mobile, 14.1 Mp kameralı Sharp AQUOS Shot 002SH'yi duyurdu.

Softbank Mobile tarafından satışa sunulacak olan Sharp AQUOS Shot 002SH'de yer alan 14.1 mp çözünürlüklü kamera 720p çözünürlükte video çekebiliyor. Su geçirmez kasa tasarımına sahip olan telefonda Sharp ProPix teknolojisi kullanılmış. Sharp ProPix teknolojisi, sayesinde fotoğraflar 0.5 saniyenin altında çekilebiliyor. Sharp'n kamerasıyla öne çıkan telefonunda yüz tanıma, otomatik odaklanma gibi özelliklere de yer verilmiş.

HDMI çıkışına sahip olan telefonda 3.4 inç boyutunda VGA çözünürlüklü dokunmatik ekran kullanılmış. WiFi, GPS, Bluetooth gibi bileşenlere standart olarak sahip olan Sharp AQUOS Shot 002SH'de dahili bellek 123 MB olarak belirlenirken, kullanıcıların depolama ihtiyacını karşılayabilmesi için MicroSDHC kart girişi de unutulmamış.

Softbank tarafından satışa sunulacak olan Sharp AQUOS Shot 002SH'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sharp AQUOS Shot 002SH: 14.1 MP kameralı cep telefonu
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Sharp AQUOS Shot 002SH: 14.1 MP kameralı cep telefonu
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busteray 9 yıl
bende evde bunun gibi bişey yapmıştım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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vidoko 9 yıl
ürünün lensi hangi marka ? sharp lens üretmiyor bildiğim kadarıya .. hakkkten fotonun sağ üst köşesi aşınmış gibi ..
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Luc4sHood 9 yıl
İkinci fotoğrafın üst bölümündeki aşınma izlerimi yoksa parlama mı?
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mavizaman 9 yıl
123mb dahili hafıza sd kartlarla sen çıkartacaksın 16gblara.
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siyahtemas 9 yıl
Fotoğraf makinesine cep telefonu takmışlar, bu olmuş...
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kiralıkbeyin 9 yıl
Nedense tasarımı bana sony'nin k700i sini hatırlattı.
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recaus 9 yıl
wow muhteşem iyi bi fiyat koyarlarsa peynir ekmek gibi satar
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ogkasa 9 yıl
ya bunlar ne yapmaya çalışıyo 14.1 mp kameralı bi telefona 123 mb hafıza konurmu!! 5mp kamerası olanlara 16 gb koyuyolar buna en az 16 gb hafıza lazım. Resmen saçmalamışlar.
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Rey Leon 9 yıl
ya 20 mp yapsalar ne olucak aga kalite vericekmi şuanda 10 mp bile fotoğraflarda ideal ken 14 mp neyine ıllakı bu kadar ınsanların mp e ıhtıyacları varsa bu kadar kalıtelı fotoğrafa ıhtıyacı varsa slr la gezsin abi
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