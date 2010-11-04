Sharp AQUOS Shot 002SH: 14.1 MP kameralı cep telefonu

Japonya merkezli GSM operatörü Softbank Mobile, 14.1 Mp kameralı Sharp AQUOS Shot 002SH'yi duyurdu.

Softbank Mobile tarafından satışa sunulacak olan Sharp AQUOS Shot 002SH'de yer alan 14.1 mp çözünürlüklü kamera 720p çözünürlükte video çekebiliyor. Su geçirmez kasa tasarımına sahip olan telefonda Sharp ProPix teknolojisi kullanılmış. Sharp ProPix teknolojisi, sayesinde fotoğraflar 0.5 saniyenin altında çekilebiliyor. Sharp'n kamerasıyla öne çıkan telefonunda yüz tanıma, otomatik odaklanma gibi özelliklere de yer verilmiş.

HDMI çıkışına sahip olan telefonda 3.4 inç boyutunda VGA çözünürlüklü dokunmatik ekran kullanılmış. WiFi, GPS, Bluetooth gibi bileşenlere standart olarak sahip olan Sharp AQUOS Shot 002SH'de dahili bellek 123 MB olarak belirlenirken, kullanıcıların depolama ihtiyacını karşılayabilmesi için MicroSDHC kart girişi de unutulmamış.

Softbank tarafından satışa sunulacak olan Sharp AQUOS Shot 002SH'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.