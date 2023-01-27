Shazam! Tanrıların Öfkesi filminden yeni bir fragman yayınlandı

Shazam! Tanrıların Öfkesi 17 Mart’ta vizyona girecek
Shazam olarak tanıdığımız Billy Batson’un yeni macerasına odaklanacak film, DC’nin 2023 yayınlayacağı ilk film olacak. Tanrıların Öfkesi olarak adlandırılan ikinci Shazam filmi, Billy Batson ve üvey kardeşlerinin kahramanlık hikayesine odaklanacak. Aile, Atlas’ın Kızları olarak bilinen tanrılar ile karşı karşıya gelecek.
Asher Angel, Zachery Levi, Grace Caroline Currey, Adam Brody, Faithe Herman, Meagan Good, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, D.J. Cotrona, Marta Nilans ve Cooper Andrews’ın rol aldığı film 17 Mart’ta beyaz perde için yayınlanacak. Bakalım Shazam! Tanrıların Öfkesi, serinin ilk filmi kadar başarılı olabilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?