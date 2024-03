Amazon'un merakla beklenen Fallout dizisinden yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de popüler oyun serisinden televizyona uyarlanan Fallout dizisi olacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin hazırladığı dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani yeraltı sığınağında başlayacak. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalacak. Bu yolculukta Lucy'ye eşlik edecek karakterlerden biri de Walton Goggins'in hayat verdiği The Ghoul olacak.

Fallout Dizisi, 11 Nisan'da Başlayacak

Fallout serisi, kıyamet sonrası bir gelecekte geçse de retro bir tarza sahip. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, dizinin de bu retro futuristik temayı koruyacağını gösteriyor.

The Lord of the Rings: The Rings of Power ile tarihin en pahalı dizisine imza atan Amazon, Fallout dizisi için de kesenin ağzını açtı. Fallout, The Rings of Power kadar abartılı olmasa da oldukça yüksek bir bütçeyle çekildi. Bu yüzden diziden beklentiler yüksek. Dizinin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 11 Nisan'da yayınlanmaya başladığında göreceğiz.

