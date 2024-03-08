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    Amazon'un merakla beklenen Fallout dizisinden yeni fragman yayınlandı

    Popüler oyun serisinden uyarlanan Fallout dizisinden üç dakikalık yeni bir fragman yayınlandı. Merakla beklenen dizi, 11 Nisan'da Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.
    Fallout dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de popüler oyun serisinden televizyona uyarlanan Fallout dizisi olacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin hazırladığı dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani yeraltı sığınağında başlayacak. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalacak. Bu yolculukta Lucy'ye eşlik edecek karakterlerden biri de Walton Goggins'in hayat verdiği The Ghoul olacak.

    Fallout Dizisi, 11 Nisan'da Başlayacak

    Fallout serisi, kıyamet sonrası bir gelecekte geçse de retro bir tarza sahip. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, dizinin de bu retro futuristik temayı koruyacağını gösteriyor.

    The Lord of the Rings: The Rings of Power ile tarihin en pahalı dizisine imza atan Amazon, Fallout dizisi için de kesenin ağzını açtı. Fallout, The Rings of Power kadar abartılı olmasa da oldukça yüksek bir bütçeyle çekildi. Bu yüzden diziden beklentiler yüksek. Dizinin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 11 Nisan'da yayınlanmaya başladığında göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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