Amazon'un merakla beklenen Fallout dizisinden yeni fragman yayınlandı

Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin hazırladığı dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani yeraltı sığınağında başlayacak. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalacak. Bu yolculukta Lucy'ye eşlik edecek karakterlerden biri de Walton Goggins'in hayat verdiği The Ghoul olacak.
Fallout Dizisi, 11 Nisan'da Başlayacak
Fallout serisi, kıyamet sonrası bir gelecekte geçse de retro bir tarza sahip. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, dizinin de bu retro futuristik temayı koruyacağını gösteriyor.
The Lord of the Rings: The Rings of Power ile tarihin en pahalı dizisine imza atan Amazon, Fallout dizisi için de kesenin ağzını açtı. Fallout, The Rings of Power kadar abartılı olmasa da oldukça yüksek bir bütçeyle çekildi. Bu yüzden diziden beklentiler yüksek. Dizinin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 11 Nisan'da yayınlanmaya başladığında göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.