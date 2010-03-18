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Shuttle'dan Intel Atom işlemcili Hepsi Bir Arada Bilgisayar: XPC X50V2

Shuttle firmasının Hepsi Bir Arada yapıdaki bilgisayarı ortaya çıktı: XPC X50V2
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazılım
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Shuttle firması Hepsi Bir Arada yapıdaki bilgisayarı olan XPC X50V2'yi duyurdu. Barebone PC sınıfına giren bu bilgisayarda sistem belleği ve sabit disk bulunmuyor. Barebone (iskelet) bilgisayarlara bellek ve sabit diski kullanıcıların ilave etmesi gerekiyor. Shuttle XPC X50V2'nin, yeni çift çekirdekli Intel Atom D510 Pine Trail işlemcisine sahip olduğu belirtildi. Intel GMA 3150 grafik işlemcisine sahip olan Shuttle XPC X50V2'nin ekranı 15.6 inç boyuntuda 1366 x 768 çözünürlük sunuyor ayrıca Shuttle XPC X50V2'nin dokunmatik ekrana sahip olduğu ilave edildi.

Shuttle XPC X50V2'nin maksimum 4GB sistem belleği desteklediği ve 2.5 inç'lik sabit disk veya SSD türü sabit disklerin kullanılabileceği açıklandı. Shuttle'nın hazırladığı Barebone yapıda hazırlanan ve Intel Atom işlemcili Hepsi Bir Arada yapıda olan XPC X50V2'nin 586$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.

 


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bodyman700 9 yıl
shuttle eskiden kompakt boyutlarda olan kasalarıyla farklı bir alan oluşturuyordu. şimdi ise iş istasyonu veya genel kullanım için kullanılan bu sistemleri üreten firmalar çoğaldı. dolayısı ile artık shuttle ın bu fahiş fiyatlarına gerek olmadığını düşünüyorum.
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