Black Myth: Wukong şimdiden oyun dünyasını yıktı geçti

Tam Boyutta Gör Çin ve daha doğrusu uzak doğu tarafından piyasaya sürülen AAA niteliğinde oyunların küresel başarısı bir elin parmağını geçmez. Genelde sektörde bu taraftan gelen oyunlar üzerinde de olumsuz algı bulunmakta. Ancak son yıllarda bu algının yavaş yavaş kırıldığına tanıklık ediyoruz. Özellikle Çinli stüdyo Game Science tarafından geliştirilen dayanan Black Myth: Wukong görünüşe göre bu algıyı yıkıp geçmiş durumda.

Black Myth: Wukong'dan büyük başarı

Tam Boyutta Gör Black Myth: Wukong henüz yayınlandıktan saatler sonra Steam’de mega bir iş haline gelmiş durumda. Aksiyon RPG türündeki oyun, eş zamanlı oyuncu sayısı bakımından platformun şimdiye kadarki en büyük ikinci oyunu haline gelmiş durumda.

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Bugün PC ve PS5 için yayınlanan ve Steam'in tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasına giren Black Myth: Wukong, Çin romanı Journey to the West'e dayanıyor. Steam Charts'a göre, piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra Steam'de 2,17 milyondan fazla eşzamanlı oyuncuya ulaştı. Bu içeriğin hazırlandığı sırada Black Myth: Wukong şimdiden eşzamanlı oyuncular açısından platformun şimdiye kadarki en çok oynanan ikinci oyunu olmuş durumda. PUBG'yi geçmesi ise şimdilik zor görünüyor. Ek olarak Wukong, Steam'de tüm zamanların anlık en çok oynanan tek oyunculu oyun konumunda.

Tam Boyutta Gör Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate gibi son zamanların tek oyunculu hitlerinin üzerinde yer alıyor. Sadece PUBG: Battlegrounds (3,25 milyon) daha fazla eş zamanlı oyuncuya sahip durumda. Counter-Strike 2 (1,81 milyon) ve Palworld (2,1 milyon) ise Wukong'un arkasında yer alıyor. Black Myth: Wukong için geçtiğimiz günlerde incelemeler de yayınlanmaya başladı. Genel olarak çoğu yayın organı oyunu beğenmiş durumda. Oyuna 80 ve üzeri veren yayınlar arasında IGN, PC Gamer, GamesRadar+ ve Gamespot bulunuyor.

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Black Myth: Wukong şimdiden oyun dünyasını yıktı geçti