Black Myth: Wukong şimdiden oyun dünyasını yıktı geçti

Bugün PC ve PS5 için yayınlanan ve Steam'in tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasına giren Black Myth: Wukong, Çin romanı Journey to the West'e dayanıyor. Steam Charts'a göre, piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra Steam'de 2,17milyondan fazla eşzamanlı oyuncuya ulaştı. Bu içeriğin hazırlandığı sırada Black Myth: Wukong şimdiden eşzamanlı oyuncular açısından platformun şimdiye kadarki en çok oynanan ikinci oyunu olmuş durumda. PUBG'yi geçmesi ise şimdilik zor görünüyor. Ek olarak Wukong, Steam'de tüm zamanların anlık en çok oynanan tek oyunculu oyun konumunda.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.