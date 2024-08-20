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    Black Myth: Wukong şimdiden oyun dünyasını yıktı geçti

    Çinli stüdyo Game Science tarafından geliştirilen ve Çin mitolojisine dayanan Black Myth: Wukong, çıkış yaptıktan saatler sonra Steam’de tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından oldu.
    Black Myth: Wukong şimdiden oyun dünyasını yıktı geçti Tam Boyutta Gör
    Çin ve daha doğrusu uzak doğu tarafından piyasaya sürülen AAA niteliğinde oyunların küresel başarısı bir elin parmağını geçmez. Genelde sektörde bu taraftan gelen oyunlar üzerinde de olumsuz algı bulunmakta. Ancak son yıllarda bu algının yavaş yavaş kırıldığına tanıklık ediyoruz. Özellikle Çinli stüdyo Game Science tarafından geliştirilen dayanan Black Myth: Wukong görünüşe göre bu algıyı yıkıp geçmiş durumda.

    Black Myth: Wukong'dan büyük başarı

    Black Myth: Wukong şimdiden oyun dünyasını yıktı geçti Tam Boyutta Gör
    Black Myth: Wukong henüz yayınlandıktan saatler sonra Steam’de mega bir iş haline gelmiş durumda. Aksiyon RPG türündeki oyun, eş zamanlı oyuncu sayısı bakımından platformun şimdiye kadarki en büyük ikinci oyunu haline gelmiş durumda.

    Bugün PC ve PS5 için yayınlanan ve Steam'in tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasına giren Black Myth: Wukong, Çin romanı Journey to the West'e dayanıyor. Steam Charts'a göre, piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra Steam'de 2,17 milyondan fazla eşzamanlı oyuncuya ulaştı. Bu içeriğin hazırlandığı sırada Black Myth: Wukong şimdiden eşzamanlı oyuncular açısından platformun şimdiye kadarki en çok oynanan ikinci oyunu olmuş durumda. PUBG'yi geçmesi ise şimdilik zor görünüyor. Ek olarak Wukong, Steam'de tüm zamanların anlık en çok oynanan tek oyunculu oyun konumunda.

    Black Myth: Wukong şimdiden oyun dünyasını yıktı geçti Tam Boyutta Gör
    Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate gibi son zamanların tek oyunculu hitlerinin üzerinde yer alıyor. Sadece PUBG: Battlegrounds (3,25 milyon) daha fazla eş zamanlı oyuncuya sahip durumda. Counter-Strike 2 (1,81 milyon) ve Palworld (2,1 milyon) ise Wukong'un arkasında yer alıyor. Black Myth: Wukong için geçtiğimiz günlerde incelemeler de yayınlanmaya başladı. Genel olarak çoğu yayın organı oyunu beğenmiş durumda. Oyuna 80 ve üzeri veren yayınlar arasında IGN, PC Gamer, GamesRadar+ ve Gamespot bulunuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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