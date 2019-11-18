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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak

    Siemens'e sipariş edilen, üretiminde yerli parçaların da kullanıldığı 12 yüksek hızlı tren setinden ilki teslim alındı. 22 Kasım'da Türkiye'ye doğru yola çıkacak YHT seti 1 Şubat'ta hizmete sunulacak.
    4 gün
    6,4b
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    43
    Zamazingo
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak
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    Siemens’e sipariş edilen 12 yüksek hızlı tren (YHT) setinden ilki teslim alındı. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, tren setinin 22 Kasım’da Türkiye’ye doğru yola çıkacağını ve test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020’de hizmete sunulacağını açıkladı.

    Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Siemens Tesisleri'nden teslim alınan tren seti, sevkiyata hazır hale getirilmesinin ardından Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ilerleyen yaklaşık bir haftalık yolculuk sonrası Ankara’ya ulaşacak. YHT setinin hangi hatta çalışacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın onayıyla ilerleyen zamanlarda netleşecek.

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    YHT setinin üretiminde 8 yerli parça kullanıldı

    YHT setinin yüzde 90’ının geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldığını ifade eden Yazıcı, setin yapımında yerli parçalara da yer verildiğinin altını çizdi. Yazıcı’nın açıklamasına göre söz konusu YHT setinde Türkiye’de faaliyet gösteren 5 Türk firması tarafından üretilen 8 yerli parça kullanıldı. 300 km/s hız yapabilen 8 vagonlu trenin yolcu kapasitesi de 483 olarak açıklandı.

    Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak
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    YHT Setinin açıklanan bazı özellikleri şöyle:

    • 2 engelli sandalye bağlama yeri
    • Görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanan bilgilendirme yazıları
    • 2+1 oturma düzeninde toplam 45 yolcu kapasiteli business bölümü
    • Sıcak ve soğuk yemek ikramı yapılan 32 yolcu kapasiteli restoran
    • Kesintisiz internet erişimi, cep telefonu ve tabletlere uygun eğlence sistemi, priz ve USB soketleri

    YHT setlerinden ikincisinin aralık ayında teslim alınması planlanıyor. Set sayılarının artmasıyla uzun mesafeli parkurlarda ekspres seferler düzenleneceği, böylelikle Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul ekspres seferlerindeki seyir süresinin 30 dakika azalacağı belirtiliyor.

    Devlet Demiryolları 2018'de zarar rekoru kırdı

    TCDD, yeni YHT setleriyle hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor hedeflemesine ama gelen haberler zararın git gide büyüdüğünü gösteriyor. Sözcü’nün “Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu”na dayandırdığı habere göre 2017’de 2 milyar lira zarar açıklayan TCDD’nin zararı 2018’de yüzde 27 artış göstererek 2 milyar 558 liraya ulaştı. Bu da geçmiş yıllarla birlikte toplam bilanço zararının 20 milyar lirayı aştığını gösteriyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/siemensin-urettigi-yht-setlerinin-ilki-22-kasimda-yola-cikacak/1648524 Yorum Yaz
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    Conqueror26 4 gün en beğenilen
    Benim anlamadığım yer bile bulamadığımız bu trenler nasıl zarar eder? Fiyatlar öyle çok düşük değil. Umarım ülkenin her tarafına da yayılır. Uçaktan bile daha iyi benim gözümde bu hızlı trenler.
    Benim anlamadığım yer bile bulamadığımız bu trenler nasıl zarar eder? Fiyatlar öyle çok düşük değil. Umarım ülkenin her tarafına da yayılır. Uçaktan bile daha ...
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    2 Yanıt Yanıtla +37
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    emre1393 4 gün
    sinyalizasyonu olmayan tren hattında tren nasıl hızlı gidecek?
    Yanıtla +20
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    Ussuz 4 gün
    Bilmem kaç parçadan sadece 5 tanesi yerli üretim ve bunun haberi yapılıyor çok garip gerçekten
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    DH Misafiri 13 sa.
    İlk sorunun cevabı alabilirsin; TCDD nin bağlantı verdiği trenlere tek pnr numarası ile 2 bilet alabiliyorsun örneğin Ankara-Konya-Karaman
    TCDD hızlı tren(YHT) biletlerini 15 gün, anahat tren biletlerini 30 gün öncesinden satışa açıyor. Tren bilet satış sistemini uçak ile kıyaslamanız yanlış olur çünki trene son dk bilet alıp, son dakikada da trene biniş yapabilirsiniz.
    TCDD yi sadece hızlı trenden olarak düşünmemek lazım yük taşımacılığı, anahat taşımacılığı (dizel makina ve elektrikli makina) ve bölgesel hatlardaki taşımacılıklarıda hesaba katmak gerek.
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    DH Misafiri 2 gün
    Demiryollari çağın çok gerisinde.

    Mobil uygulamadinda İstanbul dan Sivas'a bilet alacaksınız, iki defa bilet alıyorsunuz. Niye tek seferde birden fazla hatta bağlantılı bilet alınamıyor?

    Bir de bilet satışı en erken seyahat tarihinden iki hafta önce alınabiliyor. Ben uçak biletimi 4-5 ay önceden alıyorum, trene gelince yarış ve stres bilet alma faslı.

    Trende yer bulunamazken nasıl zarar ediyor, bu da ayrı konu.
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    lord87 2 gün
    konya-ankara-eskişehir üçgeninde 4-5 yıldır siemens marka hızlı tren kullanılıyor zaten. ben defalarca bindim. sanki ilk teslimat 2020 yılında yapılacakmış gibi haber olmuş.
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    sissil 3 gün
    Siemens in tren yaptığını ilk defa duydum desem yeridir. Bir bit yeniği var altında.
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    MRTCVK 2 gün sissil
    Bit yeniği falan yok tren konusunda bayağı iyiler. Hatta aktif olrak dünya çapında kullanılmaktadırlar. Sonuçta üstün Alman Teknolojisi
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    Dreamerrrr 3 gün
    Aynen 8 parça yerli. Taam Taam ben anladım.
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    hamza5806 3 gün
    Ah ulan su Siemens gibi bir firmamiz olaydi
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    gun 3 gün
    Zarar kanımca devamlı yeni hat yatırımı ve tren siparişi nedeniyle oluyor olmasıda normal.
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    tsfirtina 4 gün
    Yabancı hızlı trenimiz 2020 de raylarda

    8 parça nedir merak ettim.
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    CSB yazmayan adam 2 gün tsfirtina
    Plastik parcalardir onu da cakmakla eritip dok ne olcak Yani o eriten cakmak daha buyuktur tabi ama is ayni
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    unforgiven1127 4 gün
    Raylar degismis mi raylar??
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    mahmut716 3 gün unforgiven1127
    raylar değişse ne olacak zihinler değişmedikce ... burda da vardır kesin kartal ihl 'den üç beş kişi
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    ertech26 4 gün
    Bu eski bir haber ben bu tren ile Ankara-Eskişehir gittim birçok kez....
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