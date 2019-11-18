Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak

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Siemens’e sipariş edilen 12 yüksek hızlı tren (YHT) setinden ilki teslim alındı. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, tren setinin 22 Kasım’da Türkiye’ye doğru yola çıkacağını ve test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020’de hizmete sunulacağını açıkladı.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Siemens Tesisleri'nden teslim alınan tren seti, sevkiyata hazır hale getirilmesinin ardından Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ilerleyen yaklaşık bir haftalık yolculuk sonrası Ankara’ya ulaşacak. YHT setinin hangi hatta çalışacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın onayıyla ilerleyen zamanlarda netleşecek.

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YHT setinin üretiminde 8 yerli parça kullanıldı

YHT setinin yüzde 90’ının geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldığını ifade eden Yazıcı, setin yapımında yerli parçalara da yer verildiğinin altını çizdi. Yazıcı’nın açıklamasına göre söz konusu YHT setinde Türkiye’de faaliyet gösteren 5 Türk firması tarafından üretilen 8 yerli parça kullanıldı. 300 km/s hız yapabilen 8 vagonlu trenin yolcu kapasitesi de 483 olarak açıklandı.

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YHT Setinin açıklanan bazı özellikleri şöyle:

2 engelli sandalye bağlama yeri

Görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanan bilgilendirme yazıları

hazırlanan bilgilendirme yazıları 2+1 oturma düzeninde toplam 45 yolcu kapasiteli business bölümü

Sıcak ve soğuk yemek ikramı yapılan 32 yolcu kapasiteli restoran

Kesintisiz internet erişimi, cep telefonu ve tabletlere uygun eğlence sistemi, priz ve USB soketleri

YHT setlerinden ikincisinin aralık ayında teslim alınması planlanıyor. Set sayılarının artmasıyla uzun mesafeli parkurlarda ekspres seferler düzenleneceği, böylelikle Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul ekspres seferlerindeki seyir süresinin 30 dakika azalacağı belirtiliyor.

Devlet Demiryolları 2018'de zarar rekoru kırdı

TCDD, yeni YHT setleriyle hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor hedeflemesine ama gelen haberler zararın git gide büyüdüğünü gösteriyor. Sözcü’nün “Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu”na dayandırdığı habere göre 2017’de 2 milyar lira zarar açıklayan TCDD’nin zararı 2018’de yüzde 27 artış göstererek 2 milyar 558 liraya ulaştı. Bu da geçmiş yıllarla birlikte toplam bilanço zararının 20 milyar lirayı aştığını gösteriyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/siemensin-urettigi-yht-setlerinin-ilki-22-kasimda-yola-cikacak/1648524