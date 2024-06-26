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GSR II düzenlemesi olarak adlandırılan, pazarda satılan sıfır otomobillerin daha fazla standart güvenlik donanımına sahip olmasını zorunlu kılan düzenlemenin uygulamaya alınmasıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmeliğin 7 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile bı tarih 31 Ağustos 2024'e ertelendi. Böylece elindeki araç stokunu eritmeye çalışan markalara ek süre tanınmış oldu.

Yönetmeliğin B notunun ikinci cümlesi "Tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 7/7/2024" şeklinde iken şimdi araç kategorileri de eklenerek "Tip onayı mevcut M1 , N1 , O1 ve O2 araç kategorisi için yeni imal edilecek araç,aksam ve ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 31 Ağustos 2024" şeklinde değiştirildi.

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GSR II ile satılacak yeni sıfır otomobillerde akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedici, kör nokta uyarısı, acil durum frenleme asistanı, geri görüş kamerası ve sürücü yorgunluk tespiti gibi donanımlar zorunlu olacak. Yönetmelik yürürlüğe girene kadar markalar ellerinde bu donanımları barındırmayan baz modelleri satmaya çalışıyor.

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Uygulamanın 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a çekilmesi markalara takribi 2 aylık süre kazandırıyor. Görünen o ki önümüzdeki süreçte kampanya savaşları devam edecek.

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Sıfır otomobildeki 7 Temmuz yönetmeliğiyle ilgili önemli gelişme