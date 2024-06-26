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    Sıfır otomobildeki 7 Temmuz yönetmeliğiyle ilgili önemli gelişme

    Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 7 Temmuz yönetmeliği olarak da bilinen GSR II yönetmeliği ileri bir tarihe ertelendi. Bayilere stok eritmek için ek süre tanındı

    Sıfır otomobildeki 7 Temmuz yönetmeliğiyle ilgili önemli gelişme

    GSR II düzenlemesi olarak adlandırılan, pazarda satılan sıfır otomobillerin daha fazla standart güvenlik donanımına sahip olmasını zorunlu kılan düzenlemenin uygulamaya alınmasıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. 

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmeliğin 7 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile bı tarih 31 Ağustos 2024'e ertelendi. Böylece elindeki araç stokunu eritmeye çalışan markalara ek süre tanınmış oldu.

    Yönetmeliğin B notunun ikinci cümlesi "Tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 7/7/2024" şeklinde iken şimdi araç kategorileri de eklenerek "Tip onayı mevcut  M1 , N1 , O1 ve O2 araç kategorisi için yeni imal edilecek araç,aksam ve ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 31 Ağustos 2024" şeklinde değiştirildi. 

    Sıfır otomobildeki 7 Temmuz yönetmeliğiyle ilgili önemli gelişme Tam Boyutta Gör

    GSR II ile satılacak yeni sıfır otomobillerde akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedici, kör nokta uyarısı, acil durum frenleme asistanı, geri görüş kamerası ve sürücü yorgunluk tespiti gibi donanımlar zorunlu olacak. Yönetmelik yürürlüğe girene kadar markalar ellerinde bu donanımları barındırmayan baz modelleri satmaya çalışıyor.

    Uygulamanın 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a çekilmesi markalara takribi 2 aylık süre kazandırıyor. Görünen o ki önümüzdeki süreçte kampanya savaşları devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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