Signal uygulaması da Hikâyeler sunmaya başladı

Signal uygulaması güncellendi
Bir süredir beta sürecinde olan Hikâyeler özelliği bu hafta Signal uygulamasına entegre edildi. Kullanıcılar fotoğraflarını birleştirerek 24 saat erişilebilir olan Hikâyeler oluşturabiliyor. İsterlerse süre dolmadan silebiliyorlar.
Hikâyeler özelliği uçtan uca şifreleme ile korunuyor ve kullanıcı kimin göreceğini seçebiliyor. Ayrıca Ayarlar menüsünden Hikâyeleri tamamen de kapatabiliyor. Böylece arkadaşlarının Hikâyelerini de görmemiş oluyor. Signal Hikâyeler özelliği ilk etapta Android ve iOS uygulamasında kullanıma sunuldu. Masaüstü uygulamasında ise önümüzdeki aylarda görme imkânımız olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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