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    Signal uygulaması da Hikâyeler sunmaya başladı

    Signal kullanıcıları bundan böyle fotoğrafları ile kısa Hikâyeler oluşturabilecekler. Şifreli olan Hikâyeler istenirse tamamen kapatılabilecek veya sınırlanabilecek. 
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    Signal
    Özellikle WhatsApp gizlilik sözleşmesi skandalında kendi çapında kullanıcı kazanmayı başaran ve bugün 40 milyondan fazla kişinin iletişim kurduğu bir platform haline gelen gizlilik odaklı Signal önemli bir yenilik alıyor.

    Signal uygulaması güncellendi

    Bir süredir beta sürecinde olan Hikâyeler özelliği bu hafta Signal uygulamasına entegre edildi. Kullanıcılar fotoğraflarını birleştirerek 24 saat erişilebilir olan Hikâyeler oluşturabiliyor. İsterlerse süre dolmadan silebiliyorlar.

    Hikâyeler özelliği uçtan uca şifreleme ile korunuyor ve kullanıcı kimin göreceğini seçebiliyor. Ayrıca Ayarlar menüsünden Hikâyeleri tamamen de kapatabiliyor. Böylece arkadaşlarının Hikâyelerini de görmemiş oluyor. Signal Hikâyeler özelliği ilk etapta Android ve iOS uygulamasında kullanıma sunuldu. Masaüstü uygulamasında ise önümüzdeki aylarda görme imkânımız olacak.

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