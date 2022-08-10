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    Şık tasarımlı Xiaomi Watch S1 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu

    Xiaomi'nin oldukça şık tasarımlı akıllı saati Watch S1 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıttığı model üzerine küçük özellikler getirirken genel tasarımı korumuş.
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    Şık tasarımlı Xiaomi Watch S1 Pro tanıtım tarihi belli oldu
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    Geçtiğimiz günlerde Xiaomi CEO'su  Lei Jun, 11 Ağustos tarihinde firmanın yeni ürünlerini tanıtacaklarını doğrulamıştı. Bu kapsamda çok kısa bir süre önce Xiaomi'nin katlanabilir telefonu Mix Fold 2 ortaya çıkmıştı. Şimdi ise firmanın yeni akıllı saati Watch S1 Pro'nun bir posteri paylaşılarak aynı etkinlikte tanıtılacağı açıklandı.

    Önceki modelden pek farkı yok

    Geçtiğimi yılın aralık ayında piyasaya sürülen ve ülkemizde de satışı süren Watch S1'in yükseltilmiş bir versiyonu olarak çıkacak olan Watch S1 Pro, kardeşinin getirdiği şık tasarım anlayışını sürdürüyor. Bu arada 11 Ağustos'taki etkinlikte Pad 5 Pro 12.4 ve Buds 4 Pro modellerinin de tanıtımı gerçekleştirilecek.

    Şık tasarımlı Xiaomi Watch S1 Pro tanıtım tarihi belli oldu
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    Watch S1 modeline oranla büyük oranda tasarım korunurken bazı küçük değişiklikler yapılmış durumda. Watch S1'de bulunan ikili düğme Watch S1 Pro'da döndürülebilir bir düğmeyle değiştirildi, ayrıca yine aynı tarafta neredeyse görünmez bir başka düğme daha yer alıyor. Ne yazık ki Watch S1 Pro hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Akıllı saatın donanımı hakkında bir bilgi bulunmazken piyasaya sürüleceği tarih hakkında da net bir bilgi yok. Tüm bu soru işaretleri 11 Ağustos tarihinde düzenlencek olan Xiaomi etkinliğinde çözülecektir.

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