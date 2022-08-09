Xiaomi Mix Fold 2 tanıtım tarihi açıklandı: Şimdiye kadarki en ince katalanabilir telefon olacak

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Görünen o ki Xiaomi, Samsung'un Unpacked etkinliğinden bir gün sonra kendi katlanabilir telefonu Mix Fold 2'yi tanıtacak. Doğruluk payı yüksek olan IceUniverse tarafından paylaşılan tanıtım videosu ve görselinde cihazın lansman tarihini ve genel tasarımını görme şansını yakalıyoruz.

Xiaomi, Mix Fold 2 ile önceki modele göre önemli adımlar atmış gibi duruyor. Hem ekran bazından hem de tasarım bazında ciddi ilerlemeler var. Özellikle videodan görüldüğü kadarıyla tasarım noktasında rakiplerinin önünde olmasını beklemekteyiz.

Xiaomi Mix Fold 2 en ince katlanabilir telefon olacak

Mix Fold 2'nin ortaya çıkan görsellerine baktığımızda hem önceki hem de yeni rakibi Galaxy Z Fold 4'e oranla çok daha ince olduğunu görüyoruz. Videoyu dikkatli izlerseniz cihazda yer alan USB Tip C portunun neredeyse çerçeveler arasına zar zor sığdığı görülüyor. Xiaomi tarafından paylaşılan tanıtım görsellerine göre Mix Fold 2, yalnızca 5.4mm kalınlığa sahip olacak.

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Öte yandan Mix Fold 2'nin kapak ekranı, 21:9 en boy oranına sahip 1080 x 2520 piksel çözünürlüğünde ve 6.5 inç boyutunda olacak. Ana ekran ise 8 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Öte yandan telefonun kalbinde ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 yongası yer alacak. Bu yonga 12 GB RAM, 512 GB veya 1 TB depolama alanıyla desteklenecek. Kamera tarafında ise Leica imzalı 50 MP + 13 MP + 10 MP kurulumunu göreceğiz. Mix Fold 2, Samsung'un kenti katlanabilir telefonlarının ardından 11 Ağustos tarihinde tanıtılacak.

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Xiaomi Mix Fold 2 en ince katlanabilir telefon olacak