Silikon Vadisi liderleri, Elon Musk’ın yönetim anlayışını alkışlıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın şimdiye kadar SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink, Starlink ve OpenAI’ın ya kurucusu ya kurucu ortağı ya da önemli yatırımcısı konumunda oldu. Musk ayrıca şimdilerde PayPal olarak da bilinen X.com’un kurucusu ve Twitter’ın yeni sahibi ve CEO’su konumunda. Musk, yönetim rolünde olduğu tüm şirketlerde agresif ve radikal bir yönetim anlayışıyla da dikkat çekiyor. Görünen o ki bu yönetim anlayışı diğer liderlerin de dikkatini çekmekte.

Silikon Vadisi liderlerinden Elon'a destek

Musk şu sıralarda CEO konumunda olduğu SpaceX, Tesla ve Twitter’ın CEO’luğunu yapıyor. Halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Musk, silikon vadisi liderleri tarafından da uygulamış olduğu yönetim anlayışıyla övülüyor.

Tam Boyutta Gör Netflix’in kurucu ortağı ve CEO’su Reed Hastings, Musk hakkında "gezegendeki en cesur, en yaratıcı kişi" söylemlerinde bulundu. Hastings, Musk’ın birden çok alanda olağanüstü işler yaptığını, farklı bir tarzı olduğunu ve “tüm çabalarında dünyaya yardım etmeye çalıştığına %100 ikna olduğunu” söylüyor.

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, New York Times DealBook konferansı sırasında "Elon'un ne yaptığına veya nasıl yaptığına katılabilirsiniz veya katılmayabilirsiniz, ancak bunun nasıl sonuçlanacağını görmenin çok ilginç olacağını düşünüyorum. Her şeyin işe yaramayacağını tahmin ediyorum ama bazı şeylerin de işe yarayabileceğini düşünüyorum" dedi.

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Musk, agresif ve oldukça şeffaf bir yönetim tarzı sergiliyor. Bunu özellikle Twitter’ı aldıktan sonra açıkça görebiliyoruz. Twitter ilerleyen dönemlerde muhtemelen birkaç ay önceki halinden çok daha farklı olacak, en azından Musk’ın vizyonu ve Twitter 2.0 arzusu bunu gösteriyor. Ancak bunun iyi mi kötü mü olacağını bizlere zaman gösterecek.

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Silikon Vadisi, Elon Musk’ın yönetim anlayışını alkışlıyor