Silikon Vadisi liderleri, Elon Musk’ın yönetim anlayışını alkışlıyor

Silikon Vadisi liderlerinden Elon'a destek
Musk şu sıralarda CEO konumunda olduğu SpaceX, Tesla ve Twitter’ın CEO’luğunu yapıyor. Halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Musk, silikon vadisi liderleri tarafından da uygulamış olduğu yönetim anlayışıyla övülüyor.
Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, New York Times DealBook konferansı sırasında "Elon'un ne yaptığına veya nasıl yaptığına katılabilirsiniz veya katılmayabilirsiniz, ancak bunun nasıl sonuçlanacağını görmenin çok ilginç olacağını düşünüyorum. Her şeyin işe yaramayacağını tahmin ediyorum ama bazı şeylerin de işe yarayabileceğini düşünüyorum" dedi.
Musk, agresif ve oldukça şeffaf bir yönetim tarzı sergiliyor. Bunu özellikle Twitter’ı aldıktan sonra açıkça görebiliyoruz. Twitter ilerleyen dönemlerde muhtemelen birkaç ay önceki halinden çok daha farklı olacak, en azından Musk’ın vizyonu ve Twitter 2.0 arzusu bunu gösteriyor. Ancak bunun iyi mi kötü mü olacağını bizlere zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam