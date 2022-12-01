Elon Musk, Tim Cook ile görüştü: Yanlış anlaşılmalar düzeltildi

Tam Boyutta Gör Kendi sosyal medya platformunda Tim Cook’a ateş püsküren Elon Musk, Apple kampüsünde görüşme sonrası şaşırtıcı tweetler attı, bazı tweetleri de sildi. Peki, Twitter, App Store’dan kaldırılacak mı?

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Elon Musk, bu haftanın başlarında Apple’ın sözde sansürü gerekçe göstererek Twitter’ı App Store’dan kaldıracağını iddia etmişti. Ayrıca Apple’ın yüksek vergi kesintisini dile getirmişti. Musk, Tim Cook ile görüştü ve sorunların çözüldüğünü söyledi.

Musk’ın tweetine Apple kampüste gerçekleşen toplantı iyi geçti ve Twitter, App Store’dan kaldırılmayacak. Cook ile görüşme sonrası sakinleşen Musk, bazı tweetlerini sildi.

App Store’un uygulama içi satın alıma işleminde uyguladığı %30 oranında komisyondan yakınan Musk, yaklaşık bir ay önce Twitter iOS uygulamasına özel mavi tik alma satın alma programını başlattı ancak sonrasında kötüye kullanım nedeniyle durdurdu. Tekrar açılacağı söylendi ancak yine ertelendi.

Sosyal medya platformunda ikili birbirlerini takip ediyor. Yaptığı köklü değişikliklerle sık sık gündeme gelen Musk, şimdilik durulmuşa benziyor, ikilinin arasındaki buzlar da kırılmış gibi görünüyor.

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Elon Musk, Tim Cook ile görüştü: Neler oldu?