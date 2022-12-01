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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Tim Cook ile görüştü: Yanlış anlaşılmalar düzeltildi

    Twitter'da Apple'ı eleştiri yağmuruna tutan Elon Musk, geçtiğim gün Tim Cook ile bir araya geldi. Twitter, App Store'dan kaldırılacak mı? konusu netlik kazandı.
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    Tim Cook ve Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Kendi sosyal medya platformunda Tim Cook’a ateş püsküren Elon Musk, Apple kampüsünde görüşme sonrası şaşırtıcı tweetler attı, bazı tweetleri de sildi. Peki, Twitter, App Store’dan kaldırılacak mı?

    Tim Cook'u yerinde ziyaret etti

    Elon Musk, bu haftanın başlarında Apple’ın sözde sansürü gerekçe göstererek Twitter’ı App Store’dan kaldıracağını iddia etmişti. Ayrıca Apple’ın yüksek vergi kesintisini dile getirmişti. Musk, Tim Cook ile görüştü ve sorunların çözüldüğünü söyledi.

    Musk’ın tweetine Apple kampüste gerçekleşen toplantı iyi geçti ve Twitter, App Store’dan kaldırılmayacak. Cook ile görüşme sonrası sakinleşen Musk, bazı tweetlerini sildi.

    App Store’un uygulama içi satın alıma işleminde uyguladığı %30 oranında komisyondan yakınan Musk, yaklaşık bir ay önce Twitter iOS uygulamasına özel mavi tik alma satın alma programını başlattı ancak sonrasında kötüye kullanım nedeniyle durdurdu. Tekrar açılacağı söylendi ancak yine ertelendi.

    Sosyal medya platformunda ikili birbirlerini takip ediyor. Yaptığı köklü değişikliklerle sık sık gündeme gelen Musk, şimdilik durulmuşa benziyor, ikilinin arasındaki buzlar da kırılmış gibi görünüyor.

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    StaatSanWalt 18 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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