Elon Musk, Tim Cook ile görüştü: Yanlış anlaşılmalar düzeltildi

Tim Cook'u yerinde ziyaret etti
Elon Musk, bu haftanın başlarında Apple’ın sözde sansürü gerekçe göstererek Twitter’ı App Store’dan kaldıracağını iddia etmişti. Ayrıca Apple’ın yüksek vergi kesintisini dile getirmişti. Musk, Tim Cook ile görüştü ve sorunların çözüldüğünü söyledi.
Musk’ın tweetine Apple kampüste gerçekleşen toplantı iyi geçti ve Twitter, App Store’dan kaldırılmayacak. Cook ile görüşme sonrası sakinleşen Musk, bazı tweetlerini sildi.
App Store’un uygulama içi satın alıma işleminde uyguladığı %30 oranında komisyondan yakınan Musk, yaklaşık bir ay önce Twitter iOS uygulamasına özel mavi tik alma satın alma programını başlattı ancak sonrasında kötüye kullanım nedeniyle durdurdu. Tekrar açılacağı söylendi ancak yine ertelendi.
Sosyal medya platformunda ikili birbirlerini takip ediyor. Yaptığı köklü değişikliklerle sık sık gündeme gelen Musk, şimdilik durulmuşa benziyor, ikilinin arasındaki buzlar da kırılmış gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam