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    Milyar dolarlık Bitcoin çalan Silk Road suçlusuna hapis cezası verildi

    Dünyanın ilk Deep Web platformu Silk Road’dan 2012 yılında 50 bin Bitcoin (BTC) çalan James Zhong, hapis cezasına çarptırıldı.                                             
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    Silk Road suçlusuna hapis cezası verildi Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı, Silk Road davası kapsamında, James Zhong’un 51,680’den fazla Bitcoin’in (BTC) çalınmasında payı olduğu gerekçesiyle bir yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Zhong, geçtiğimiz yılın Kasım ayında suçlamaları kabul etmişti.

    Dünya genelinde kripto şirketlerine yönelik bilgisayar korsanı saldırıları artmaya devam ediyor. Bu noktada Deep Web platformu Silk Road platformu üzerinde gerçekleşen hack saldırısı sonrasında çalınan Bitcoin varlıklarının bir kısmını ABD hükümeti ele geçirmişti.

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    Hükümet ele geçirilen Silk Road Bitcoin’lerinin bir kısmını satışa sunduğunu açıkladı.  Son olarak bu konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı, Silk Road suçlamalarında adı geçen James Zhong’un bir yıl hapis cezası aldığını duyurdu.

    ABD Başsavcısı Damian Williams, “Siber suçlular şu mesaja kulak vermeli: Planınız ne kadar karmaşık olursa olsun ve ne kadar uzun sürerse sürsün, parayı takip edeceğiz ve sizi sorumlu tutacağız” dedi.

    ABD Adalet Bakanlığı, James Zhong’un 51.680’den fazla Bitcoin çalmak için bir plan yürütmekle ilgili suçlamalardan bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. 

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