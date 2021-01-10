Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini, daha önce birçok "farklı" simülasyon oyunu yapan PlayWay SA ve Freemind Games'in üstlendiği yeni simülasyon oyunu Junkyard Builder, duyuruldu.

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Junkyard Builder'da temel olarak en büyük hurdalığın sahibi olmaya çalışacaksınız. Oyunda bulduğunuz eşyaları temizleyip, yenileyip veya yeniden inşa edip ticaret yapacaksınız ve bu sayede daha fazla para kazanarak hurdalığınızı büyüteceksiniz. Gördüğünüz her hurda parçasından kâr elde edebileceksiniz. Oyunun temel amacı bulabildiğiniz her eşyadan kâr etmek ve eşyaları sürdürülebilir hale getirmek.

Oyunun duyurusu geçtiğimiz günlerde bir video ile yapıldı ancak herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. Ancak yakın bir tarihte çıkacağı da söylendi. Yani 1, 2 ay içerisinde çıkmasını bekleyebiliriz. Oyunun iOS ve Android cihazlar için yayınlancağını hatırlatalım.

Aynı şekilde oyunun bir mağaza sayfası da açılmadığı için oyuna dair ayrıntılı bilgiler de bulunmuyor. Oyun için paylaşılan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

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