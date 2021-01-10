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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak

    En büyük hurdalığın sahibi olmaya çalıştığınız simülasyon oyunu Junkyard Simulator, mobil cihazlar için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    3 sa.
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    19
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini, daha önce birçok "farklı" simülasyon oyunu yapan PlayWay SA ve Freemind Games'in üstlendiği yeni simülasyon oyunu Junkyard Builder, duyuruldu.

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    Junkyard Builder'da temel olarak en büyük hurdalığın sahibi olmaya çalışacaksınız. Oyunda bulduğunuz eşyaları temizleyip, yenileyip veya yeniden inşa edip ticaret yapacaksınız ve bu sayede daha fazla para kazanarak hurdalığınızı büyüteceksiniz. Gördüğünüz her hurda parçasından kâr elde edebileceksiniz. Oyunun temel amacı bulabildiğiniz her eşyadan kâr etmek ve eşyaları sürdürülebilir hale getirmek. 

    Oyunun duyurusu geçtiğimiz günlerde bir video ile yapıldı ancak herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. Ancak yakın bir tarihte çıkacağı da söylendi. Yani 1, 2 ay içerisinde çıkmasını bekleyebiliriz. Oyunun iOS ve Android cihazlar için yayınlancağını hatırlatalım.

    Aynı şekilde oyunun bir mağaza sayfası da açılmadığı için oyuna dair ayrıntılı bilgiler de bulunmuyor. Oyun için paylaşılan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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