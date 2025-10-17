Sinemada bu hafta: Dövüş Efsanesi, Mevlana, Siyah Telefon 2 (17 Ekim 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken; Buz Devri serisinin ikinci filmi de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Dövüş Efsanesi (The Smashing Machine)

Tam Boyutta Gör Benny Safdie (Uncut Gems) imzalı The Smashing Machine'in başrolünde ünlü oyuncu Dwayne Johnson yer alıyor. Film, MMA ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikâyesini analtıyor.

Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Yönetmen : Benny Safdie

: Benny Safdie Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten

İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için birçok şeyden fedakarlık etmesi gerekir.

2️⃣ O da Bir Şey mi

Tam Boyutta Gör Yerli film tarafında haftanın öne çıkan filmi Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Pelin Esmer

: Pelin Esmer Oyuncular: Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş

Söke film festivalinin konuklarından İstanbullu ünlü yönetmen Levent, kaldığı otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye’den bütünüyle habersizdir. Oysa kendine yeni bir hayat hikâyesi edinmeye çalışan Aliye, Levent’i ve filmlerini çok iyi tanımaktadır. Aliye’nin çetrefilli hikâyesi, birbirinden tamamen farklı hayatlara sahip bu iki uzak insanı bir araya getirir. Şimdi gerçek ile kurgu arasında bir seçim yapmak zorundadırlar.

3️⃣ Siyah Telefon 2 (Black Phone 2)

Tam Boyutta Gör Son yılların dikkat çekici korku filmlerinden olan Siyah Telefon, bu hafta devam filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Scott Derrickson

: Scott Derrickson Oyuncular: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw

Film, The Grabber’ın elinden kurtulan tek kişi olan genç Finn'in bu kez kardeşiyle birlikte aynı kabusu yaşamasını konu ediniyor. Dört yıl önce, 13 yaşındaki Fin, The Grabber'ı öldürerek kaçmış ve onun elinden kurtulan tek kişi olmayı başarmıştır. Ancak gerçek kötülük, ölümü aşarak geri döner ve telefon yeniden çalar. The Grabber, Fin'in peşine mezarın ötesinden düşerken, küçük kız kardeşi Gwen'i de tehdit eder. Artık 17 yaşında olan Fin, esaretten sonraki hayatıyla mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen rüyalarında siyah telefondan çağrılar almaya başlar.

4️⃣ Mevlana Mest-i Aşk

Tam Boyutta Gör İran-Türkiye ortak yapımı olan Mevlana Mest-i Aşk, ünlü isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tür : Tarihi, Drama

: Tarihi, Drama Yönetmen :Hassan Fathi

:Hassan Fathi Oyuncular: Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç

Mevlana’nın yakın dostu/gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin, geride hiçbir ipucu bırakmadan esrarengiz biçimde kayıplara karışması, başta Mevlana olmak üzere yakın çevresini oluşturan insanlarda yoğun bir endişeye yol açar. Talihsiz bir kaza mı gelmiştir Şems’in başına? Arada bir yaptığı gibi inzivaya mı çekmiştir kendini? Veya en kötüsü -sevenleri kadar hasımları da çok olduğundan- bir cinayete mi kurban gitmiştir?

5️⃣ Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Ice Age: The Meltdown)

Tam Boyutta Gör Buz Devri serisinin ikinci filmi olan Buz Devri 2: Erime Başlıyor, bu hafta sinemalara geri dönüyor.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Carlos Saldanha

Mamut Manny, tembel hayvan Sid ve kılıç dişli kaplan Diego, macera dolu yolculuklarının ardından Buz Devri’nin sona ermeye başladığını fark eder. Hayatta kalmak için diğer hayvanlara katılarak yüksek yerlere doğru göç etmek zorunda kalan üç arkadaş, bu yolculukları esnasında Manny’nin aslında son kalan mamut olmadığını öğrenirler.

6️⃣ Ben İyi Biri Olmadan Önce

Tam Boyutta Gör Şerafettin Kaya'nın hem yönettiği, hem de başrolünü üstlendiği Ben İyi Biri Olmadan Önce, yıllar önce tamamlanmış olmasına rağmen nihayet bu hafta gösterime girebiliyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Şerafettin Kaya

: Şerafettin Kaya Oyuncular: Şerafettin Kaya, Pelin Batu, Mehmet Çağçağ, Ayhan Taş

Ben İyi Biri Olmadan Önce, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da iyi biri olarak kalmaya çalışan bir insanın mücadelesini konu ediyor. İnsancıl biri olmaya çalışan ve iyi biri olarak kalmak için mücadele veren kahramanımız, hayatta her şeyini kaybeder. Zor durumda kalan ve sokaklarda yaşamaya başlayan kahramanın önünde artık yeni bir hayat vardır. Türlü olaylarla karşılaşan karakter bir süre sonra kendisini iyilik kavramının içerisinde sıkışmış olarak bulur. Karakter, artık iyilik kavramını kullanarak hayatta kalma mücadelesi vermeye başlar.

7️⃣ Senden Kalan

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalarda gösterime giren bir diğer yerli film de Senden Kalan olacak.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Yönetmen : Ümit Gündoğdu

: Ümit Gündoğdu Oyuncular: İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Cemal Hünal, Burak Sergen, Nefise Karatay, Özgür Emre Yıldırım, Ege Aydan

Ünlü bir model olan Bahar’ın hayatı kanser hastalığına yakalandığını öğrenmesiyle alt üst olur. İhtimaller arasında iyileşmek de vardır. Fakat bu onu mutlu etmez. Hastalığından kurtulsa da güzelliğinin kaybolacağı düşüncesi beynini kemirmektedir. Herkesten gizlediği hastalığı öğrenilmesin diye gözlerden uzak bir hastaneye yatar. Burada karşılaştığı, Murat, hayatının dönüm noktası olur. Şimdiye kadar, hayatı sadece kendisinden yola çıkarak anlamaya çalışan Bahar, artık hayata farklı bir gözle bakacak ve anlamlandıracaktır.

8️⃣ Şaman Ayini (Shaman)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren filmler arasında iki korku filmi de bulunuyor. Bunlardan ilki Ekvator ve ABD ortak yapımı Şaman Ayini.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Antonio Negret

: Antonio Negret Oyuncular: Sara Canning, Daniel Gillies, Jett Klyne

Ekvador’un ücra bir bölgesinde yaşayan bir kadın, oğlu açıklanamayan bir şekilde hastalandığında onun doğaüstü bir güç tarafından ele geçirildiğini fark eder. Gerçeğe ulaşmak için yıllardır karşı karşıya geldiği bir yerli şamanla iş birliği yapmak zorunda kalır. Artık modern dualar ile şaman ayinleri yan yana gelir ama bazı varlıklar, ne dua ile ne de ritüelle geri gönderilebilir.

9️⃣ Kafirun

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren ikinci korku filmi ise yerli bir yapım olan Kafirun.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Rotin Engin Tutuş

: Rotin Engin Tutuş Oyuncular: Ejder Özkarslıgil, Ceren Şule, Nazan Bayazıt

Hasta annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Ahmet, peşini bırakmayan kabuslar ve görünmeyen bir varlığın aklını karıştıran oyunlarıyla bir labirentin içine sürüklenir. Varlık, onu her adımda daha da derinlere çekerken, Ahmet her geçen gün içine kapanır ve gerçeklik ile korkularının sınırları bulanıklaşır. Zamanla her şey, içinden çıkılamaz bir kördüğüm haline gelir. Ahmet, ailesini korumak ve bu laneti çözmek için en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır; bu yüzleşme, onun için bir sonun başlangıcı olacaktır.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi zombi dizileri 3 gün önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Bay ve Bayan Kıl (The Twits)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında animasyon türündeki The Twits geliyor.

Tür : Animasyon, Komedi

: Animasyon, Komedi Yönetmen : Phil Johnston

: Phil Johnston Seslendirme : Natalie Portman, Emilia Clarke, Margo Martindale, Johnny Vegas

: Natalie Portman, Emilia Clarke, Margo Martindale, Johnny Vegas Yayın Tarihi : 17 Ekim

: 17 Ekim Platform: Netflix

Kasabaları alçak mı alçak, rezil mi rezil kötü karakterlerce ele geçirilen korkusuz çocuklar, onları alt etmek için sihirli hayvanlardan oluşan bir aileyle iş birliği yapar.

2️⃣ Uçuş Harekâtı (Good News)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer film de Güney Kore yapımı Good News olacak.

Tür : Kara Komedi

: Kara Komedi Yönetmen : Byun Sung-hyun

: Byun Sung-hyun Oyuncular : Sol Kyung-gu, Hong Kyung, Ryoo Seung-bum

: Sol Kyung-gu, Hong Kyung, Ryoo Seung-bum Yayın Tarihi : 17 Ekim

: 17 Ekim Platform: Netflix

Bir Japon uçağını ele geçiren hava korsanları, uçağın Pyongyang'a uçmasını isteyince gizemli bir ajan, uçağın rotasını Seul'e çevirmek için çılgın bir plan yapar.

3️⃣ The Hand That Rocks the Cradle

Tam Boyutta Gör Dijital tarafında haftanın dikkat çeken bir diğer filmi de Hulu platformunda izleyici ile buluşacak olan The Hand That Rocks the Cradle. Film, ABD dışına Disney+ üzerinden sunulacak.

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : Michelle Garza Cervera

: Michelle Garza Cervera Oyuncular : Mary Elizabeth Winstead, Maika Monroe, Raúl Castillo, Martin Starr

: Mary Elizabeth Winstead, Maika Monroe, Raúl Castillo, Martin Starr Yayın Tarihi : 22 Ekim

: 22 Ekim Platform: Hulu / Disney+

1992 yapımı klasik gerilim filminin modern bir uyarlaması olan The Hand That Rocks the Cradle, yeni doğan bebekleriyle birlikte sakin bir banliyö hayatı yaşayan Caitlin ve Miguel Morales çiftine odaklanıyor. Çift, ev işlerinde yardımcı olması için Polly Murphy adında bir bakıcı tutar. Ancak Polly’nin sıcak ve güven veren tavırlarının altında giderek karanlık bir takıntı ortaya çıkar. Morales ailesi kısa sürede, evlerinin en güvenli yeri sandıkları alanın tehditkâr bir tuzağa dönüştüğünü fark eder.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ The Long Walk

Tam Boyutta Gör Türkiye'deki vizyon tarihi ertelen The Long Walk, daha sinemalara gelmeden öde-izle servislerine geliyor. Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan film, ABD'de oldukça iyi yorumlar aldı.

Tür : Gerilim, Korku

: Gerilim, Korku Yönetmen : Francis Lawrence

: Francis Lawrence Oyuncular : Cooper Hoffman, Mark Hamill, David Jonsson, Charlie Plummer

: Cooper Hoffman, Mark Hamill, David Jonsson, Charlie Plummer Yayın Tarihi: 21 Ekim

Totaliter bir rejim tarafından yönetilen, distopik bir ABD'yi anlatan film, bir grup genç erkek yarışmacıdan belli bir yürüme hızının altına düşenin öldüğü, her yıl düzenlenen geleneksel "Uzun Yürüyüş" adlı ölümcül yarışmayı konu ediniyor.

2️⃣ Güller (The Roses)

Tam Boyutta Gör 1989 yapımı The War of the Roses'un yeniden çevrimi olan The Roses, çatırdayan bir evliliğin hikâyesini muzırca bir kara komediyle ekrana taşıyor. Bu kez başrollerde Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman yer alıyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Jay Roach

: Jay Roach Oyuncular : Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon

: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon Yayın Tarihi: 21 Ekim

Ivy ve Theo, başarılı kariyerleri, mutlu evlilikleri ve harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünür. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında bir fırtına patlak veriyor. Kusursuz gözüken çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler, bastırılmış öfkeler ve komik olduğu kadar keskin çatışmalar gün yüzüne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: