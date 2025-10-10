Sinemada bu hafta: Bildiğin Gibi Değil, Tron: Ares, 10 Numaralı Kamara (10 Ekim 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken; The Hobbit üçlemesinin son filmi olan Hobbit: Beş Ordunun Savaşı da beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Tron: Ares

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu klasiği Tron'un hikâyesini devam ettiren Tron: Ares, sevilen bu seriye yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Filmin başrolünde ünlü oyuncu Jared Leto yer alıyor.

Tür : Bilim-kurgu, Macera

: Bilim-kurgu, Macera Yönetmen : Joachim Rønning

: Joachim Rønning Oyuncular: Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee

İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.

2️⃣ Bildiğin Gibi Değil

Tam Boyutta Gör Bu hafta çok sayıda yerli film gösterime giriyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı ise üç yetişkin kardeşin hikâyesini anlatan Bildiğin Gibi Değil.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Vuslat Saraçoğlu

: Vuslat Saraçoğlu Oyuncular: Serdar Orçin, Alican Yücesoy, Hazal Türesan

Düşünce biçimi ve hayat tarzı açısından birbirinden farklı üç kardeş... Tahsin (44), Yasin (38) ve Remziye (34) babalarının gizemli ölümüyle doğdukları şehir olan Tokat’ta toplanmak durumunda kalırlar. Üç kardeş birlikte geçirdikleri süre boyunca zaman zaman sıcak ilişkilerle yakınlaşırken, kimi zaman ciddi gerginlikler yaşarlar. Bazı anlarda ikiye bir ittifaklar oluşur. Güç dengeleri değişip bambaşka formlar alır. Kardeşliğin karmaşık, girift yapısı tüm hatlarıyla yaşanır. Üç kardeş, ortak geçmişlerini farklı anımsadıklarını fark ederler. Hiçbir şey hiçbirinin bildiği gibi değildir.

3️⃣ Elmaslar (Diamanti)

Tam Boyutta Gör İtalya'da çektiği ödüllü filmleriyle tanınan Ferzan Özpetek, bu hafta yeni bir filmle sinemalara dönüyor.

Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Yönetmen : Ferzan Özpetek

: Ferzan Özpetek Oyuncular: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi

Film, 1970’li yılların Roma’sında prestijli bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını ve aralarındaki güçlü bağı anlatıyor.

4️⃣ Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (The Hobbit: The Battle of the Five Armies)

Tam Boyutta Gör Hobbit üçlemesinin ilk iki filminden sonra, üçlemenin büyük finalini yaptığı Beş Ordunun Savaşı da sinemalara geri dönüyor.

Tür : Macera, Fantastik

: Macera, Fantastik Yönetmen : Peter Jackson

: Peter Jackson Oyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Evangeline Lily, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Lee Pace

Beş Ordunun Savaşı'nda Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü'nün maceraları destansı bir sona ulaşıyor. Erebor Cüceleri yurtlarının büyük zenginliğine yeniden kavuşmuşturlar, ancak şimdi dehşet verici Ejderha Smaug'u Göl Kasabası'nın savunmasız erkekleri, kadınları ve çocuklarının üzerine serbest bırakmış olmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar. Ejderha-hastalığına yakalanmış olan Dağın Altındaki Kral Thorin Meşekalkan efsanevi Arkentaşı'nı ararken dostluğu ve onuru feda etmiştir. Thorin'in mantıklı düşünmesine yardım edemeyen Bilbo, ileride daha büyük tehlikelerin yattığından habersiz, umutsuzca ve tehlikeli bir seçim yapmak zorunda kalır.

5️⃣ Mustafa Kemal

Tam Boyutta Gör Animasyon türündeki film, günümüzden geçmişe yolculuk yapan bir grup arkadaşın gözünden Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesi’nden Trablusgarp Savaşı’na uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Tür : Animasyon, Biyografi

: Animasyon, Biyografi Yönetmen: Hulusi Orkun Eser

Yavuz, Mine ve Nihat, Uluslararası Teknoloji Yarışması’nda Miniya adlı bir robotla Türkiye’yi temsil etmektedir. Dışarıdan bir müdahaleyle kontrolden çıkan ve kendine robotlardan bir ordu kuran Miniya; Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robot ordusundan saklanmak isteyen ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan gençler zaman makinesiyle geçmişe ışınlanarak Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesi’nden Trablusgarp Savaşı’na uzanan yolculuğuna tanık olur. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları kendi zamanlarına dönerek robot ordusunun karşısında mücadele vermeye hazırlanacaktır.

6️⃣ The Cut: Son Raunt (The Cut)

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi filmlerinden tanıdığımız Orlando Bloom'un başrolünü üstlendiği The Cut, kariyerinin sonundaki bir boksöre odaklanıyor.

Tür : Drama, Spor, Gerilim

: Drama, Spor, Gerilim Yönetmen : Sean Ellis

: Sean Ellis Oyuncular: Orlando Bloom, John Turturro, Caitriona Balfe

Uzun yıllar sonra ringe dönmeye hazırlanan tecrübeli bir boksör (Orlando Bloom), beklenmedik şekilde kariyerinin son şampiyonluk şansını yakalar. Ancak bu şansı değerlendirebilmesi için çok kısa sürede ciddi miktarda kilo vermesi gerekir. The Cut, boksörün bu süreçte yaşadığı zorlu antrenmanları, fiziksel ve psikolojik sınırlarını zorladığı günleri konu alıyor. Partneri ve antrenörü Caitlin’in (Caitríona Balfe) desteğine rağmen istediği kiloya ineyince umutsuzluğa kapılan boksör, karanlık ve tehlikeli yöntemler kullanan gizemli uzman Boz’un (John Turturro) yönlendirmesine başvurur.

7️⃣ Sakin Ol

Tam Boyutta Gör Fragmanına bakılırsa epey düşük bir bütçeyle hayata geçirilen Sakin Ol, bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : M. Hakan Kurşun

: M. Hakan Kurşun Oyuncular: Tuba Ünsal, Hakan Meriçliler, Orhan Aydın, Wilma Elles

Film, dünya genelinde yayılan bir salgından etkilenmeyen bir kasaba halkı ile bu durumu incelemek için kasabaya gelen ABD'li ilaç firması çalışanları arasında yaşananları konu ediniyor.

8️⃣ Cevşen

Tam Boyutta Gör Cinli korku filmlerimize bu hafta iki yeni yapım ekleniyor. Bunlardan ilki Cevşen.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Anastasiya Düz

: Anastasiya Düz Oyuncular: Özgür Balakar, Nur Erkoç, Dora Yılmaz

Murat ve Elif, şehir hayatından uzaklaşıp huzurlu bir yaşam kurmak için yeni evlerine taşınırlar. Ancak kısa süre içerisinde Elif, kabuslarla uyanmaya başlar. Görünmeyen varlıkların gölgeleri, geceleri yankılanan adımlar ve açıklanamaz olaylar giderek artar. Elif’in geçmişinden kalan Cevşen’in etkisini yitirmesiyle musallat başlar. Çift, büyük alim Osman Hoca’ya sığınır. Elif’in taşıdığı Cevşen, karanlığa karşı tek gerçek kalkan olur.

9️⃣ Gazap 2

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren ikinci yerli korku filmi ise Gazap 2.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Onur Aldoğan

: Onur Aldoğan Oyuncular: Onur Aldoğan, Sinan Taşkan, Gizem Noyan

Hayatını geceleri barmenlik yaparak idame ettiren Kaan, İstanbul’da yaşadığı talihsiz bir olayın üzerine kalmasıyla çareyi kendisini çocukken bırakıp giden ve hiç tanımadığı babasından kalan köy evine kaçmakta bulur. Fakat eve gittiğinde evin başka birine kiralandığını görür ve bunun üzerine rica edip bir süre onunla kalır. Bu sırada hiç tanımadığı babasının geçmişte kötü şeyler yaptığı ve bunun üzerine cinler tarafından tutsak edilip, öldürüldüğünü öğrenir. Bunun üzerine evden ayrılmak üzereyken babasının define haritasını bulur ve cinlerin sakladığı altınları kaçırarak İstanbul’a gelir... Ama yalnız değildir. Altınların sahipleri de onunla beraber gelmişlerdir ve çoktan hayatına sirayet etmeye başlamışlardır.

Yeni Game of Thrones dizisinden beklenen fragman geldi 9 sa. önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ 10 Numaralı Kamara (The Woman in Cabin 10)

Tam Boyutta Gör Ruth Ware'in çok satan romanından uyarlanan 10 Numaralı Kamara'nın başrolünde ünlü oyuncu Keira Knightley (Karayip Korsanları) yer alıyor.

Tür : Gizem, Drama

: Gizem, Drama Yönetmen : Simon Stone

: Simon Stone Oyuncular : Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario, David Ajala, Gugu Mbatha-Raw, David Morrissey

: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario, David Ajala, Gugu Mbatha-Raw, David Morrissey Yayın Tarihi : 10 Ekim

: 10 Ekim Platform: Netflix

Seyahat yazıları yazan bir gazeteci (Keira Knightley), lüks bir gemiyle seyahat ederken gece geç saatlerde bir yolcunun denize atıldığına tanık olur; ancak kendisine böyle bir olay olmadığı, tüm yolcuların ve mürettebatın sayıldığı söylenir. Kimse ona inanmasa da kendi hayatını tehlikeye atarak sorularına cevap aramaya devam eder.

2️⃣ Lurker

Tam Boyutta Gör Bu yıl Sundance ve Berlin gibi prestijli festivallerde gösterilen Lurker, bugün MUBI'de yayına girdi.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Yönetmen : Alex Russell

: Alex Russell Oyuncular : Théodore Pellerin, Archie Madekwe, Zach Fox, Havana Rose Liu

: Théodore Pellerin, Archie Madekwe, Zach Fox, Havana Rose Liu Yayın Tarihi : 10 Ekim

: 10 Ekim Platform: MUBI

Yirmili yaşlarındaki bir tezgahtar bir pop yıldızıyla karşılaşınca, bu dünyaya sızmak için elinden geleni yapar. Fakat arkadaşlık ile hayranlık arasındaki sınır ortadan kalkınca durum, bir hayat memat meselesine dönüşür.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk (A Big Bold Beautiful Journey)

Tam Boyutta Gör Fantastik bir aşk hikâyesi anlatan Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk'un başrollerinde Margot Robbie ve Colin Farrell yer alıyor.

Tür : Romantik, Fantastik

: Romantik, Fantastik Yönetmen : Kogonada

: Kogonada Oyuncular : Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge

: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge Yayın Tarihi: 14 Ekim

Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: