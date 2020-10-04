Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı

Bilim insanları, temiz, sınırsız güç üretebilen yeni bir grafen tabanlı devre geliştirdiler. Geliştirilen devrenin küçük, düşük voltajlı cihazlara ve sensörlere güç sağlamak için kullanılabileceğini öne sürülüyor.
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Atılım, Richard Feynman'ın, atomların termal hareketi olan Brownian hareketi denen şeyin işe yaramayacağı iddiasıyla da çelişiyor. Ancak laboratuvar testleri, bağımsız grafen tabakalarındaki atomların Brownian hareketinin alternatif bir akım oluşturabileceğini gösterdi.
Ünlü fizikçi Lèon Brillouin, bir devreye eklenen tek yönlü bir elektrik kapısı olan tek bir diyotun Brown hareketini enerjiye dönüştürmek için yeterli olmadığını kanıtladı. Arkansas Üniversitesi'ndeki fizikçiler ekibi, iki diyot kullanarak yeni devrelerini geliştirdi.İlginizi Çekebilir Bilim insanları 2050'ye kadar tamamen temiz enerjiye geçişi sağlayabilecek yöntem geliştirdiler
Karşıt konumda bulundurulan iki diyot, akımın her iki yönde akmasına izin vererek alternatif akımı darbeli bir doğru akıma dönüştürür. Devre boyunca ileri-geri ayrı yollar izleyen darbeli doğru akım, bir yük direnci üzerinde çalışma gerçekleştirir.
Arkansas'ta fizik profesörü olan baş araştırmacı Paul Thibado bir haber bülteninde, "Ayrıca diyotların açma-kapama, anahtar benzeri davranışının, daha önce düşünüldüğü gibi, iletilen gücü azaltmak yerine, aslında arttırdığını gördük. Diyotlar tarafından sağlanan direnç değişim hızı, güce ekstra bir faktör ekliyor." ifadelerine yer verdi.
Araştırmacılar, grafen ve devredeki termal hareketin, iki bileşen arasındaki sıcaklık farklılıklarının sonucu olmadığı bunun malzemenin doğasında olduğunu belirttiler. Yani, grafen ve devre arasında ısı akışı yok.
Thibado: "İnsanlar bir dirençten geçen akımın ısınmasına neden olduğunu düşünebilir ancak Brownian akımının ısınmasına neden olmuyor. Yaptığımız şey, devredeki akımı yeniden yönlendirmek ve onu faydalı bir şeye dönüştürmekti." dedi.
Testler ayrıca grafenin Brownian hareketinin düşük frekanslı akımlar sağladığını da gösterdi.
Kaynakça https://www.slashgear.com/researchers-create-a-graphene-circuit-that-makes-limitless-power-03640950/ https://researchfrontiers.uark.edu/physicists-build-circuit-that-generates-clean-limitless-power-from-graphene/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Mutlak sıfır olarak kabul edilen -273,15 santigrat derecenin üzerindeki tüm nesneler termal enerjiye, yani belli bir sıcaklığa sahiptir, dünyadaki nesneler için bunun kaynağı genel itibariyle güneştir. Evlerimizde ise ısıtma aletlerimiz ev eşyalarımızdaki bu termal enerjiyi yükselterek onları ısıtır. Tüm nesneler ısınır ve içindeki atomlar titreşmeye başlar, burada hangisi hangisini tetikliyor bilmiyorum, yani ısınma sonucunda mı atomlar titreşmeye başlar yoksa atomlar aldığı enerji ile titreşince mi nesne ısınır pek bir bilgim yok. Söz konusu olan bu atomların ufak titreşimini elektrik enerjisine çevirmek tahmin ettiğim kadarıyla bugüne kadar imkansızdı. Yani önümüzdeki çalışma masasının sahip olduğu sıcaklık ile doğru orantılı olarak içindeki atomların titreşmesi sonucu ortaya çıkan enerjiyi alıp elektrik enerjisine çeviremiyoruz. Kaldı ki çevirsek de bu masanın soğuması ile sonuçlanır ve elde edilecek enerji de öyle dişe dokunur bir şey olmaz.
Görünen o ki bilim insanları atomların bu hareketini alıp elektrik enerjisine dönüştürmeyi başarmışlar. Yıllar önce grafen'i ilk duyduğumda çok büyük bir potensiyele sahip olduğunu anlamıştım fakat bu denli şeyleri tahmin edemezdim.
Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz: Eğer bilim insanları grafen atomlarının hareketindeki enerjiyi alıp elektrik enerjisine çevirebiliyorlarsa, grafeni ısıtarak bu hareketi güçlendirebilir ve çok daha yüksek akımlar elde edebiliriz. Bu da güneş panellerinde devrim anlamına gelebilir. Aynı zamanda bunu termik santrallerden çıkan buharın önüne yerleştirerek yüksek ısıdaki buharla ısıtıp termik santrallerin verimliliğini de arttırabiliriz. Bu tip düşünceler daha da geliştirilebilir.
O değil de bilgisi yok fikri var halimle ne salladım be :D
olan ışık demetinin dalgalanmasıyla oluşmuş olabilir mi !?
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grafen devre, sınırsız güç üreten devre ve