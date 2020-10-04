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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı

    Arkansas Üniversitesi'nden fizikçiler, grafenden temiz, sınırsız güç üreten bir devre geliştirdiler. Devre, grafenin termal hareketini yakalayarak onu elektrik akımına dönüştürüyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    7,5b
    1
    21
    Alternatif Enerji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı
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    Bilim insanları, temiz, sınırsız güç üretebilen yeni bir grafen tabanlı devre geliştirdiler. Geliştirilen devrenin küçük, düşük voltajlı cihazlara ve sensörlere güç sağlamak için kullanılabileceğini öne sürülüyor.

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    Atılım, Richard Feynman'ın, atomların termal hareketi olan Brownian hareketi denen şeyin işe yaramayacağı iddiasıyla da çelişiyor. Ancak laboratuvar testleri, bağımsız grafen tabakalarındaki atomların Brownian hareketinin alternatif bir akım oluşturabileceğini gösterdi.

    Ünlü fizikçi Lèon Brillouin, bir devreye eklenen tek yönlü bir elektrik kapısı olan tek bir diyotun Brown hareketini enerjiye dönüştürmek için yeterli olmadığını kanıtladı. Arkansas Üniversitesi'ndeki fizikçiler ekibi, iki diyot kullanarak yeni devrelerini geliştirdi.

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    Karşıt konumda bulundurulan iki diyot, akımın her iki yönde akmasına izin vererek alternatif akımı darbeli bir doğru akıma dönüştürür. Devre boyunca ileri-geri ayrı yollar izleyen darbeli doğru akım, bir yük direnci üzerinde çalışma gerçekleştirir.

    Arkansas'ta fizik profesörü olan baş araştırmacı Paul Thibado bir haber bülteninde, "Ayrıca diyotların açma-kapama, anahtar benzeri davranışının, daha önce düşünüldüğü gibi, iletilen gücü azaltmak yerine, aslında arttırdığını gördük. Diyotlar tarafından sağlanan direnç değişim hızı, güce ekstra bir faktör ekliyor." ifadelerine yer verdi.

    Araştırmacılar, grafen ve devredeki termal hareketin, iki bileşen arasındaki sıcaklık farklılıklarının sonucu olmadığı bunun malzemenin doğasında olduğunu belirttiler. Yani, grafen ve devre arasında ısı akışı yok.

    Thibado: "İnsanlar bir dirençten geçen akımın ısınmasına neden olduğunu düşünebilir ancak Brownian akımının ısınmasına neden olmuyor. Yaptığımız şey, devredeki akımı yeniden yönlendirmek ve onu faydalı bir şeye dönüştürmekti." dedi.

    Testler ayrıca grafenin Brownian hareketinin düşük frekanslı akımlar sağladığını da gösterdi.



    Kaynakça https://www.slashgear.com/researchers-create-a-graphene-circuit-that-makes-limitless-power-03640950/ https://researchfrontiers.uark.edu/physicists-build-circuit-that-generates-clean-limitless-power-from-graphene/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 2 hf. en beğenilen
    +termodinamik kanunlarının selamı var-slm biz kalkalım o zaman :s
    3 Yanıt Yanıtla +26
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    6s 2 hf. (düzenlendi) Jacobıan
    Sınırsız değil uzun bir süre denirse yerinde olur. Enerjiyi yoktan var etmeyecek reaksiyonların sonucunda elde edilecek. Büyük ihtimalle mikrovolt seviyesinde gerçekleşecek, dolayısıyla büyük miktarda enerji üretmek için imkansız gelen tekniklerin, mikro düzeyde başarılması o kadar zor değil.
    Sınırsız değil uzun bir süre denirse yerinde olur. Enerjiyi yoktan var etmeyecek reaksiyonların sonucunda elde edilecek. Büyük ihtimalle mikrovolt seviyesinde g...
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    Yanıtla +9
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf.
    Anladığım kadarıyla yapılan şey, rüzgar yelkeninin ileri geri salınım hareketinden enerji toplamak gibi bir işlemin atomik ölçekteki hali. Grafen ortamdaki diğer parçacıkların termal enerjisi sebebiyle konumunda bir dalgalanma yaşıyor. Devre ise bu hareket ile akım oluşturuyor. Yani ortamdaki termal enerjiyi kullanıyor.
    Anladığım kadarıyla yapılan şey, rüzgar yelkeninin ileri geri salınım hareketinden enerji toplamak gibi bir işlemin atomik ölçekteki hali. Grafen ortamdaki diğe...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 2 hf. (düzenlendi)
    Bir forumun zeka seviyesini ölçmek isterseniz onlara böyle konular açın ve konun ne kadar ilgi çektiğini takip edin
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Sınırsız güneş bile yok.
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    crazywinner3 2 hf.
    Sınırsız enerji diye bir şey yok.
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    Bloodin 2 hf.
    Bu konuda bir sözelci olarak çok bilgi sahibi değilim bu yüzden varsayımlarım üzerine konuşacağım ve hatalarım olacaktır, hatalı olduğum konularda düzeltirseniz sevinirim:

    Mutlak sıfır olarak kabul edilen -273,15 santigrat derecenin üzerindeki tüm nesneler termal enerjiye, yani belli bir sıcaklığa sahiptir, dünyadaki nesneler için bunun kaynağı genel itibariyle güneştir. Evlerimizde ise ısıtma aletlerimiz ev eşyalarımızdaki bu termal enerjiyi yükselterek onları ısıtır. Tüm nesneler ısınır ve içindeki atomlar titreşmeye başlar, burada hangisi hangisini tetikliyor bilmiyorum, yani ısınma sonucunda mı atomlar titreşmeye başlar yoksa atomlar aldığı enerji ile titreşince mi nesne ısınır pek bir bilgim yok. Söz konusu olan bu atomların ufak titreşimini elektrik enerjisine çevirmek tahmin ettiğim kadarıyla bugüne kadar imkansızdı. Yani önümüzdeki çalışma masasının sahip olduğu sıcaklık ile doğru orantılı olarak içindeki atomların titreşmesi sonucu ortaya çıkan enerjiyi alıp elektrik enerjisine çeviremiyoruz. Kaldı ki çevirsek de bu masanın soğuması ile sonuçlanır ve elde edilecek enerji de öyle dişe dokunur bir şey olmaz.

    Görünen o ki bilim insanları atomların bu hareketini alıp elektrik enerjisine dönüştürmeyi başarmışlar. Yıllar önce grafen'i ilk duyduğumda çok büyük bir potensiyele sahip olduğunu anlamıştım fakat bu denli şeyleri tahmin edemezdim.

    Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz: Eğer bilim insanları grafen atomlarının hareketindeki enerjiyi alıp elektrik enerjisine çevirebiliyorlarsa, grafeni ısıtarak bu hareketi güçlendirebilir ve çok daha yüksek akımlar elde edebiliriz. Bu da güneş panellerinde devrim anlamına gelebilir. Aynı zamanda bunu termik santrallerden çıkan buharın önüne yerleştirerek yüksek ısıdaki buharla ısıtıp termik santrallerin verimliliğini de arttırabiliriz. Bu tip düşünceler daha da geliştirilebilir.

    O değil de bilgisi yok fikri var halimle ne salladım be :D
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    V4LKyR 2 hf.
    Acaba miktarı nedir... ben nano seviyesinde belki de daha düşük olur diye düşünüyorum...
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf.
    Teslanın fikirlerinden biriydi dünyanın enerjisinden yararlanıp araçları beleşe ilerletmek..
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    Mion 2 hf.
    Gerek yok bizim laiklerde erke dönergeci var!
    Yanıtla +1
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 hf.
    Pulsarları güç kaynağı olarak kullanabilseydik enerji menerji diye bir sorun olmazdı diye düşünüyorum. O zamana kadar bizler petrol olmuş hata kullanılmış ve atomlarımız form değiştirmiş olurdu sanırsam.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    evren bir kristalin içinde var,
    olan ışık demetinin dalgalanmasıyla oluşmuş olabilir mi !?
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    hopeyoung 2 hf.
    Daha anlaşılabilir bir şekilde anlatabilen çıkar mı acaba? Brownian hareket eden elektronlar mı? Grafenin termal özelliğini nasıl kullanmışlar? Hiç bir şey açıkça anlatılmamış ya da ben anlamadım.
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    7467 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    grafen devre, sınırsız güç üreten devre ve
    4 etiket daha temiz enerji sınırsız enerji Arkansas Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
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