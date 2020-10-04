Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı

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Bilim insanları, temiz, sınırsız güç üretebilen yeni bir grafen tabanlı devre geliştirdiler. Geliştirilen devrenin küçük, düşük voltajlı cihazlara ve sensörlere güç sağlamak için kullanılabileceğini öne sürülüyor.

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Atılım, Richard Feynman'ın, atomların termal hareketi olan Brownian hareketi denen şeyin işe yaramayacağı iddiasıyla da çelişiyor. Ancak laboratuvar testleri, bağımsız grafen tabakalarındaki atomların Brownian hareketinin alternatif bir akım oluşturabileceğini gösterdi.

Ünlü fizikçi Lèon Brillouin, bir devreye eklenen tek yönlü bir elektrik kapısı olan tek bir diyotun Brown hareketini enerjiye dönüştürmek için yeterli olmadığını kanıtladı. Arkansas Üniversitesi'ndeki fizikçiler ekibi, iki diyot kullanarak yeni devrelerini geliştirdi.

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Karşıt konumda bulundurulan iki diyot, akımın her iki yönde akmasına izin vererek alternatif akımı darbeli bir doğru akıma dönüştürür. Devre boyunca ileri-geri ayrı yollar izleyen darbeli doğru akım, bir yük direnci üzerinde çalışma gerçekleştirir.

Arkansas'ta fizik profesörü olan baş araştırmacı Paul Thibado bir haber bülteninde, "Ayrıca diyotların açma-kapama, anahtar benzeri davranışının, daha önce düşünüldüğü gibi, iletilen gücü azaltmak yerine, aslında arttırdığını gördük. Diyotlar tarafından sağlanan direnç değişim hızı, güce ekstra bir faktör ekliyor." ifadelerine yer verdi.

Araştırmacılar, grafen ve devredeki termal hareketin, iki bileşen arasındaki sıcaklık farklılıklarının sonucu olmadığı bunun malzemenin doğasında olduğunu belirttiler. Yani, grafen ve devre arasında ısı akışı yok.

Thibado: "İnsanlar bir dirençten geçen akımın ısınmasına neden olduğunu düşünebilir ancak Brownian akımının ısınmasına neden olmuyor. Yaptığımız şey, devredeki akımı yeniden yönlendirmek ve onu faydalı bir şeye dönüştürmekti." dedi.

Testler ayrıca grafenin Brownian hareketinin düşük frekanslı akımlar sağladığını da gösterdi.

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