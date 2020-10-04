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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG Mobile,küresel DDoS saldırıları altında

    Küresel çapta oyuncuların, oyun oynarken bağlantı sorunları yaşamasının ardından PUBG Mobile'dan açıklama geldi. PUBG Mobile, DDoS saldırılarına maruz kaldıklarını açıkladı.
    2 hf.
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    Mobil Oyunlar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    PUBG Mobile,küresel DDoS saldırıları altında
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    Tüm zamanların en çok indirme sağlayan 5. mobil oyunu olan PUBG Mobile, aktif oyuncuların küresel olarak oyundan kopmasına neden olan bir dizi DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırısına maruz kaldı.

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    Sorunu kabul eden PUBG Mobile, mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığını ancak sorun tamamen çözülene kadar bağlantı problemlerinin tekrarnabileceğini paylaştı.

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    'Sorunu en kısa sürede çözeceğiz'

    PUBG Mobile, geliştiricilerin DDoS saldırılarının çözümü üzerinde çalıştıklarını vurgulayan bir tweet attı. PUBG Mobile ekibi Facebook'ta, oyuncuların keyif aldığı sorunsuz oyun deneyimini geri getirmek için yerel servis sağlayıcılarla yakın bir şekilde çalıştığını ortaya koyan ayrıntılı bir açıklama yayınladı.

    PUBG Mobile'dan yapılan açıklamada: "Şu anda, sistemimize karşı oyuncuların bağlantısının kesilmesine neden olan birkaç DDoS saldırısı dalgasıyla karşılaşıyoruz. Ekibimiz hemen harekete geçerek sorunu çözmek için yerel hizmet sağlayıcılarla yakın çalışmaya başladı. Oyuncularımıza normal oyun deneyimini mümkün olan en kısa sürede geri getirmeyi hedefliyoruz. Bu duyuruda, yakında yeni bir hile önleme yamasının yayınlanacağını da bildirmek isteriz. Bu arada, dolandırıcılara ciddi bir son vermek için daha fazla güvenlik ekibi üyesi görevlendirdik. Oyuncularımız için adil ve eşit bir oyun sahası yaratmaya çalışırken sabrınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.



    https://www.thegamer.com/pubg-mobile-ddos-attacks-disconnects/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    kymelria (. .) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Toplu halde oyundan kopmalar bu yüzdenmiş demek ki
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    Yanıtla +5
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    mrat_ylmaz (Murat Yılmaz) 2 hf.
    Ulan telegram gruplarında bangır bangır paylaşıyorlar. Server freeze hilesi olarak. Adamlar serveri donduruyor 1 kişi ucaktan atlıyor diğer 99 kişi bugta kalıyor hepsını gıdığ olduruyor hileyi açan kişi.
    böyle bir şekli var. Youtuba da Ersin Yekin in videosu var. O da denk geldi buna
    Ulan telegram gruplarında bangır bangır paylaşıyorlar. Server freeze hilesi olarak. Adamlar serveri donduruyor 1 kişi ucaktan atlıyor diğer 99 kişi bugta kalıyo...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Hollow 2 hf.
    Doğru düzgün oyun oynamak için Kuzey Amerika sunucularına girmekten başka çare yok herhalde. Adamı indiriyorum yerde spin atıyor, vurana kadar takım arkadaşı gelip beni indiriyor. İşin trajikomik yanı bu Avrupa sunucularında yaşanıyor ve onu yapan elamanlar Türk. Sunucu araplarla dolu fakat onlar bile bu kadar hile kullanmıyor be arkadaş. Report olayı falan hikaye. Hileleri banlasalar zaten aktif oyuncularının yarısını kaybederler. Oyun güzel, oyuncular işi berbat ediyorlar. Bu oyun geliştiricileri hile koruma programlarını antivirüsler gibi sistemin dibine gömseler keşke. Bakın o zaman bu hileciler çat çat nasıl banlanıyorlar.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 hf.
    Araplar ve hileleri yıldırdı tencent hala para kazanma derdinde oyuncu kaybetmiş umurunda değil.
    Yanıtla +1
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    Beter olsunlar hileden geçilmiyor. Uçan arabalar ışık hızında koşan insanlar
    Yanıtla +3
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    eAkman (hic yok) 2 hf.
    Google Play Games ile giris yapilamamasi da bu yuzden mi acaba?
    Yanıtla
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    mrat_ylmaz (Murat Yılmaz) 2 hf.
    Ulan telegram gruplarında bangır bangır paylaşıyorlar. Server freeze hilesi olarak. Adamlar serveri donduruyor 1 kişi ucaktan atlıyor diğer 99 kişi bugta kalıyor hepsını gıdığ olduruyor hileyi açan kişi.
    böyle bir şekli var. Youtuba da Ersin Yekin in videosu var. O da denk geldi buna
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cengiz7 2 hf.
    Belki de kendi hataları yüzünden ama bizim MEB'in taktiği ile DDoS saldırısı altında kaldık diyorlar :D
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    damn2u (Sercan ) 2 hf.
    Bir haftalık kademe koruması hediye edin bari insafsızlar. Kim bilir ne kadar puan ve rank gitti insanların.
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    kymelria (. .) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Toplu halde oyundan kopmalar bu yüzdenmiş demek ki
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