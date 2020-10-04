PUBG Mobile,küresel DDoS saldırıları altında

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Tüm zamanların en çok indirme sağlayan 5. mobil oyunu olan PUBG Mobile, aktif oyuncuların küresel olarak oyundan kopmasına neden olan bir dizi DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırısına maruz kaldı.

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Sorunu kabul eden PUBG Mobile, mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığını ancak sorun tamamen çözülene kadar bağlantı problemlerinin tekrarnabileceğini paylaştı.

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'Sorunu en kısa sürede çözeceğiz'

PUBG Mobile, geliştiricilerin DDoS saldırılarının çözümü üzerinde çalıştıklarını vurgulayan bir tweet attı. PUBG Mobile ekibi Facebook'ta, oyuncuların keyif aldığı sorunsuz oyun deneyimini geri getirmek için yerel servis sağlayıcılarla yakın bir şekilde çalıştığını ortaya koyan ayrıntılı bir açıklama yayınladı.

PUBG Mobile'dan yapılan açıklamada: "Şu anda, sistemimize karşı oyuncuların bağlantısının kesilmesine neden olan birkaç DDoS saldırısı dalgasıyla karşılaşıyoruz. Ekibimiz hemen harekete geçerek sorunu çözmek için yerel hizmet sağlayıcılarla yakın çalışmaya başladı. Oyuncularımıza normal oyun deneyimini mümkün olan en kısa sürede geri getirmeyi hedefliyoruz. Bu duyuruda, yakında yeni bir hile önleme yamasının yayınlanacağını da bildirmek isteriz. Bu arada, dolandırıcılara ciddi bir son vermek için daha fazla güvenlik ekibi üyesi görevlendirdik. Oyuncularımız için adil ve eşit bir oyun sahası yaratmaya çalışırken sabrınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

https://www.thegamer.com/pubg-mobile-ddos-attacks-disconnects/

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