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    SİPER hava savunma sistemi: “Her şey 8-10 saniyede olacak”

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER hava savunma sisteminde her şeyin 8 ila 10 saniyede gerçekleşeceğini açıkladı. Görgün’e göre ihracattaki hedef ise 6,5 milyar dolar.
    SİPER hava savunma sistemi: “Her şey 8-10 saniyede olacak” Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ve geleceğe yönelik hedeflerini açıkladı. Görgün, sektörün dünya çapında 185 ülkeye ihracat yapma kapasitesine ulaştığını belirterek, "Neredeyse dünyada her yere ve birden fazla ürünle ihracat yapabilen sektör haline geldik." dedi.

    SİPER’de tüm süreç 8-10 saniye

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ana hedefinin yerli ve milli üretimi artırmak olduğuna dikkat çeken Görgün, "SİPER" projesinin özelliklerinden bahsederek, "Size tehdit geldiğinde kilometrelerce öteden görecek, ne olduğunu tanımlayacak, takip edecek ve tehdidi en uygun silah, roket ya da mühimmatla imha edecek, nerede imha edeceğini belirleyecek ve gerçekleştirecek. Bunu da 8 ila 10 saniye arasında yapacak." diye konuştu.

    Savunma sanayinde havada, karada ve denizde yürütülen önemli projelere işaret eden Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in, uluslararası alanda da ciddi müşterilerinin bulunduğuna, bu platformları Türk ordusunun yanı sıra dost müttefik ülkelerin de kullanımına sunmanın önemine dikkati çekti.

    İhracatta hedef 6,5 milyar dolar

    SİPER hava savunma sistemi: “Her şey 8-10 saniyede olacak” Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayinde üretilen her bir ürünün kilogram başı değerinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Görgün, şöyle devam etti:

    "SİHA'lardan bahsediyorsak kilogram başı değeri 10 bin doların üzerinde. Arayıcı başlıktan bahsediyorsak kilogram başı değeri 12 bin dolar civarında, elektro optik sistemden söz ediyorsak kilogram başı 20 bin dolar, radarının kilogram başı değeri 30 bin dolar ve bu kameraların içinde foton dedektörü kullanıyorsanız kilogram başı değeri 50 bin dolar. Dolayısıyla çok katma değerli, çok yüksek teknoloji gerektiren bir alandan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

    Savunma sanayinde ihracatın her yıl yaklaşık yüzde 20 oranında büyüdüğünü vurgulayan Görgün, Geçen sene 5,5 milyar dolar olarak kapatmıştık ama geçen ayın rakamı 5,1 milyar dolardı. Yani önümüzde 2 ay olmasına rağmen neredeyse geçen senenin ihracat rakamı halihazırda şu an yakalanmış durumda. Ki bu seneki beklentimiz 6,5 milyar doların üzerinde olması. 2024'te yaptığımız sözleşmelerin büyüklüğü 7,5 milyar doları buldu, yıl sonuna kadar bu rakamın 9 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Görgün, 2025 hedeflerine de değindi. Gelecek yıl için 18,2 milyar dolarlık hacme ulaşmayı ve yerlilik oranını yüzde 80'den yüzde 82'ye çıkarmayı hedefleyen SSB, savunma ve havacılık ihracatının da 7,3 milyar dolara ulaşmayı değerlendiriyor.

    İkinci KAAN yapım aşamasında, 6. nesil uçak çalışmaları sürüyor

    "Biz KAAN'ı konuşuyoruz, 5. nesil uçak, Allah'a çok şükür uçuşlarımız gerçekleşti. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 6 tane yapacağız. Çok farklı testler devam edecek ama bunu yaparken diğer taraftan mutlaka 6. nesil uçağı çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. 6. nesil uçakla ilgili çalışmalarımızı da bu yönde programlayıp, yeni algoritmalar, yeni hesaplama yöntemleri, yeni üretim teknikleri gözetilerek yol haritasına konuluyor.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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