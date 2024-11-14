SİPER hava savunma sistemi: “Her şey 8-10 saniyede olacak”

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ve geleceğe yönelik hedeflerini açıkladı. Görgün, sektörün dünya çapında 185 ülkeye ihracat yapma kapasitesine ulaştığını belirterek, "Neredeyse dünyada her yere ve birden fazla ürünle ihracat yapabilen sektör haline geldik." dedi.

SİPER’de tüm süreç 8-10 saniye

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ana hedefinin yerli ve milli üretimi artırmak olduğuna dikkat çeken Görgün, "SİPER" projesinin özelliklerinden bahsederek, "Size tehdit geldiğinde kilometrelerce öteden görecek, ne olduğunu tanımlayacak, takip edecek ve tehdidi en uygun silah, roket ya da mühimmatla imha edecek, nerede imha edeceğini belirleyecek ve gerçekleştirecek. Bunu da 8 ila 10 saniye arasında yapacak." diye konuştu.

Savunma sanayinde havada, karada ve denizde yürütülen önemli projelere işaret eden Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in, uluslararası alanda da ciddi müşterilerinin bulunduğuna, bu platformları Türk ordusunun yanı sıra dost müttefik ülkelerin de kullanımına sunmanın önemine dikkati çekti.

İhracatta hedef 6,5 milyar dolar

Tam Boyutta Gör Savunma sanayinde üretilen her bir ürünün kilogram başı değerinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Görgün, şöyle devam etti:

"SİHA'lardan bahsediyorsak kilogram başı değeri 10 bin doların üzerinde. Arayıcı başlıktan bahsediyorsak kilogram başı değeri 12 bin dolar civarında, elektro optik sistemden söz ediyorsak kilogram başı 20 bin dolar, radarının kilogram başı değeri 30 bin dolar ve bu kameraların içinde foton dedektörü kullanıyorsanız kilogram başı değeri 50 bin dolar. Dolayısıyla çok katma değerli, çok yüksek teknoloji gerektiren bir alandan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

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Savunma sanayinde ihracatın her yıl yaklaşık yüzde 20 oranında büyüdüğünü vurgulayan Görgün, “Geçen sene 5,5 milyar dolar olarak kapatmıştık ama geçen ayın rakamı 5,1 milyar dolardı. Yani önümüzde 2 ay olmasına rağmen neredeyse geçen senenin ihracat rakamı halihazırda şu an yakalanmış durumda. Ki bu seneki beklentimiz 6,5 milyar doların üzerinde olması. 2024'te yaptığımız sözleşmelerin büyüklüğü 7,5 milyar doları buldu, yıl sonuna kadar bu rakamın 9 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Görgün, 2025 hedeflerine de değindi. Gelecek yıl için 18,2 milyar dolarlık hacme ulaşmayı ve yerlilik oranını yüzde 80'den yüzde 82'ye çıkarmayı hedefleyen SSB, savunma ve havacılık ihracatının da 7,3 milyar dolara ulaşmayı değerlendiriyor.

İkinci KAAN yapım aşamasında, 6. nesil uçak çalışmaları sürüyor

"Biz KAAN'ı konuşuyoruz, 5. nesil uçak, Allah'a çok şükür uçuşlarımız gerçekleşti. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 6 tane yapacağız. Çok farklı testler devam edecek ama bunu yaparken diğer taraftan mutlaka 6. nesil uçağı çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. 6. nesil uçakla ilgili çalışmalarımızı da bu yönde programlayıp, yeni algoritmalar, yeni hesaplama yöntemleri, yeni üretim teknikleri gözetilerek yol haritasına konuluyor.”

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