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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sıradaki BlizzCon etkinliği izlemek tamamen ücretsiz olacak

    Blizzard Entertainment'ın her yıl düzenlediği BlizzCon isimli etkinlik bu yıl online olarak düzenlenecek ve izlemesi tamamen ücretsiz olacak.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sıradaki BlizzCon etkinliği izlemek tamamen ücretsiz olacak
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    Blizzard Entertainment'ın her yıl düzenlediği BlizzCon etkinliği normalde bu aylarda düzenlenmesi gerekiyordu ancak ne yazık ki salgın sebebiyle BlizzCon 2020 iptal edildi. Geçtiğimiz saatlerde de BlizzCon 2021 için bir açıklama yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Activision Blizzard, 3 aylık süreçte oyun içi satın almalardan 1.2 milyar dolar kazandı"

    Her şeyden önce etkinliğin ismi ile başlamak gerek çünkü etkinliğin ismi 2021 yılı için BlizzConline olacak. İsminden de anlayabileceğiniz gibi etkinlik online olarak düzenlenecek ve izlemesi tamamen bedava oalcak. Normalde önceden açılış seramonisini ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorduk ancak etkinliğin geri kalanı ücretliydi. Bugün yapılan duyuru ile etkinliğin tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

    Blizzard'ın başkanı J.Allen Brack, bu yılki etkinliğin cidden büyük olacağını söyledi. 19 - 20 Şubat tarihleri arasıdna düzenlenecek olan etkinlikte oyuncular Blizzard'ın geliştirdiği birçok oyun ile ilgili yeni bilgiler öğrenecek. Ayrıca yeni oyun duyuruları da bekleniyor.



    https://www.vg247.com/2020/11/03/blizzcon-2021-free-online/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    GENÇ_EFENDİ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diablo immortali artık salsınlar veya iptal etsinler.2 yılı geçti açıklanı daha duruyor.
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    Chromer 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya şu yöneticilerin başkanların aşırı büyük olacak aşırı süper olacak diye millete abartılı bir heyecan aşılamaya çalışması sıktı artık be.
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    Ambarad (Oğuz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Blizzcon'u Update ile Warzone'a getireceklermiş. 300GB güncelleme boyutu.
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