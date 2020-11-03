Sıradaki BlizzCon etkinliği izlemek tamamen ücretsiz olacak

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Blizzard Entertainment'ın her yıl düzenlediği BlizzCon etkinliği normalde bu aylarda düzenlenmesi gerekiyordu ancak ne yazık ki salgın sebebiyle BlizzCon 2020 iptal edildi. Geçtiğimiz saatlerde de BlizzCon 2021 için bir açıklama yapıldı.

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Her şeyden önce etkinliğin ismi ile başlamak gerek çünkü etkinliğin ismi 2021 yılı için BlizzConline olacak. İsminden de anlayabileceğiniz gibi etkinlik online olarak düzenlenecek ve izlemesi tamamen bedava oalcak. Normalde önceden açılış seramonisini ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorduk ancak etkinliğin geri kalanı ücretliydi. Bugün yapılan duyuru ile etkinliğin tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

Blizzard'ın başkanı J.Allen Brack, bu yılki etkinliğin cidden büyük olacağını söyledi. 19 - 20 Şubat tarihleri arasıdna düzenlenecek olan etkinlikte oyuncular Blizzard'ın geliştirdiği birçok oyun ile ilgili yeni bilgiler öğrenecek. Ayrıca yeni oyun duyuruları da bekleniyor.

https://www.vg247.com/2020/11/03/blizzcon-2021-free-online/

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