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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Activision Blizzard, 3 aylık süreçte oyun içi satın almalardan 1.2 milyar dolar kazandı

    Activision Blizzard, CoD:Modern Warfare ve battleroyale yapım Warzone’un başı çektiği listede oyun içi satın almalardan inanılması güç bir gelir elde etti.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Activision Blizzard, 3 aylık süreçte oyun içi satın almalardan 1.2 milyar dolar kazandı
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    Activision Blizzard, Temmuz- Eylül aylarını kapsayan ve elde edilen gelirin dudak uçuklattığı üç aylık mali raporunu yayınladı. Rapora göre şirket, oyun içi satın almalardan (microtransactions) tam 1.2 milyar dolar gelir elde etti.

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    Activision Blizzard için oldukça kârlı geçen 3. çeyrek mali dönemi, şirketin bir önceki yıla kıyasla gelirlerini ciddi anlamda artırdığını da ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl aynı dönem için 708 milyon gelir elde eden Activision Blizzard, bu yılki verilere göre kazancını %69 oranında artırdı.

    Covid-19 pandemisinin payı büyük

    Sadece oyun içi satın almalardan elde edilen 1.2 milyar dolarlık gelirin önemi şirketin 1.95 milyar dolarlık toplam kazancı göz önünde bulundurulduğunda daha anlamlı hale geliyor. Tahmin edileceği üzere söz konusu paranın en büyük gelir kaynağı ise Call of Duty serisi.

    Activision Blizzard, 3 aylık süreçte oyun içi satın almalardan 1.2 milyar dolar kazandı
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    Modern Warfare ve Warzone’dan elde edilen gelirin başı çıktığı listede bahsi geçen oyunlar, geliştiricisine geçtiğimiz yıla kıyasla dört kat daha fazla para kazandırmış. Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerine kapanan insanların mevcut gelirdeki payı ise şüphesiz.

    Raporda, Candy Crush’ın geliştiricisi King’in de sahibi olan Activision Blizzard’ın bu oyundan elde ettiği gelirlerin de arttığı ifade edilirken herhangi bir rakam telaffuz edilmemiş

    Bu arada, Call of Duty: Modern Warfare’nin ilk yılında en çok satan Call of Duty oyunu olmayı başardığını da yeniden hatırlatalım.



    https://www.gamespot.com/articles/activision-blizzard-made-12-billion-from-microtransactions-in-just-three-months/1100-6483985/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    VITO SCALETTA 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ready player one filmindeki ortam yakında gerçek olacak. İnsanlar orda kazanıp, kazandiklarini orda ve gercek hayatta harcamaya başlayacak. Şimdilik sadece firmalar büyük parayı kazanıyor ama oyuncularin da para kazanması yaygın hale gelince oyuna giren sayısı artacak. İşe gidiyorum diye oyuna girip 8 -10 saat sanal ortamda takılacaklar. Bekleyin görün.
    1 Yanıt Yanıtla
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    alpalp84 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Bu olay PlayStation Home olarak zamanında çıkmıştı. Güzelde bir şeydi ama iptal edildi. WOW ortamıda bence buna benziyor. Cİddi olarak arkadaşlık, sanal dünya ortamı var.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    milleti anlamıyorum ki ? kimisi yayıncılara 10-50-100 demeden atar, kimisi oyuna binlerce lirayı yatırır, gerçekten acayip yoksa ben mi pintiyim ?

    bir oyun içi satın almaya para vermek gözüme geliyor.. oyun p2w ise zaten oynamam..
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    Atakan Erdur HACPJ (Atakan Erdur) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kuzgun_
    Gerçekten öyle bende parayla bir oyun alıyorsam eğer oyun içi saçma sapan skinlere para vermek çok tuhafıma gidiyor.He F2P bir oyubdur severim beğenirim sürekli oynarım ara sıra aşırıya kaçmadan yatırılabilir.
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    Emre5ddd (E tek) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kuzgun_
    hepsi ailenin sevgi vermemesinden, millet adam yerine konmadigindan para atimda beni adam yerine koysunlar diyor. sevgi eksikligide carpani oluyor.
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