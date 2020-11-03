Activision Blizzard, 3 aylık süreçte oyun içi satın almalardan 1.2 milyar dolar kazandı

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Activision Blizzard, Temmuz- Eylül aylarını kapsayan ve elde edilen gelirin dudak uçuklattığı üç aylık mali raporunu yayınladı. Rapora göre şirket, oyun içi satın almalardan (microtransactions) tam 1.2 milyar dolar gelir elde etti.

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Activision Blizzard için oldukça kârlı geçen 3. çeyrek mali dönemi, şirketin bir önceki yıla kıyasla gelirlerini ciddi anlamda artırdığını da ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl aynı dönem için 708 milyon gelir elde eden Activision Blizzard, bu yılki verilere göre kazancını %69 oranında artırdı.

Covid-19 pandemisinin payı büyük

Sadece oyun içi satın almalardan elde edilen 1.2 milyar dolarlık gelirin önemi şirketin 1.95 milyar dolarlık toplam kazancı göz önünde bulundurulduğunda daha anlamlı hale geliyor. Tahmin edileceği üzere söz konusu paranın en büyük gelir kaynağı ise Call of Duty serisi.

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Modern Warfare ve Warzone’dan elde edilen gelirin başı çıktığı listede bahsi geçen oyunlar, geliştiricisine geçtiğimiz yıla kıyasla dört kat daha fazla para kazandırmış. Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerine kapanan insanların mevcut gelirdeki payı ise şüphesiz.

Raporda, Candy Crush’ın geliştiricisi King’in de sahibi olan Activision Blizzard’ın bu oyundan elde ettiği gelirlerin de arttığı ifade edilirken herhangi bir rakam telaffuz edilmemiş

Bu arada, Call of Duty: Modern Warfare’nin ilk yılında en çok satan Call of Duty oyunu olmayı başardığını da yeniden hatırlatalım.

https://www.gamespot.com/articles/activision-blizzard-made-12-billion-from-microtransactions-in-just-three-months/1100-6483985/

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