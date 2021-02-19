Siri’de can sıkan hata: Mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat

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Pek çok iPhone kullanıcısı Siri’de can sıkan bir hatayla karşılaşıyor. Kullancılar “Hey Siri” diyerek Siri’ye seslendiğinde Siri, “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” diye cevap veriyor. Hey Siri haricindeki komutlarınızı ise düzgün bir şekilde cevaplıyor. Normal şartlarda Siri'ye Hey Siri dedikten sonra sessiz bir şekilde açılıp yeni komutunuzu beklemesi gerekiyor.

“mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” hatası, iOS 14.4 yüklü iPhone'ların bir bölümü etkileyen bir sorun olarak gözüküyor. Pek çok kullanıcıda bu sorun mevcut. Bazı kullanıcılarda ise hiçbir sorun yok. Hey Siri dedikten sonra Siri normal bir şekilde açılıyor.

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Apple’a ulaştığımızda sorunu doğruladılar ve düzeltmeye çalıştıklarını belirttiler. Apple yetkilileri, "Bu hatayı düzeltmek için yazılım güncellemesi yayınlanması gerekebilir" dedi. Sunucu tabanlı değişiklikler yapılarak yazılım güncellemesine gerek olmadan da sorun giderilebilir. Önümüzdeki birkaç gün içinde sorun giderilecek.

“mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” hatası nasıl çözülür?

Telefonunuza “Hey Siri” diye seslendiğinizde “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” diye yanıt veriyorsa bu sorunu Siri’nin cinsiyetini değiştirerek çözebilirsiniz. Bazı kullanıcılar telefonu sıfırlamayı, Siri geçmişini sıfırlamayı denemiş ancak bu zahmetli yöntemler yerine Siri'nin sesini erkeğe dönüştürmeniz yeterli.

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Ayarlar > Siri ve Arama > Siri Sesi menüsünde Erkek sesini seçtiğinizde Erkek sesinin dosyaları indirilecek ve Erkek Siri devreye girecek. Bundan sonra Hey Siri dediğinizde “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” yanıtını duymayacaksınız.

Eğer kadın sesini kullanmak istiyorsanız ancak “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” yanıtını duymak istemiyorsanız henüz bunun kesin çözümü mevcut değil. Apple’ın sorunu gidermesini beklemeniz gerekiyor.

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