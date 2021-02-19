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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Siri’de can sıkan hata: Mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat

    Apple'ın sesli asistanı Siri, Türkiye'de hata vermeye başladı. Siri'ye Hey Siri dediğinizde yanıt olarak, "mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat" diyor. Mrt eşitlik işareti pat hatası nasıl çözülür?
    19 Şubat 2021, 17:49 (Güncellendi, 5 sa.)
    3,3b
    40
    15
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    9

    Siri’de can sıkan hata: Mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat
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    Pek çok iPhone kullanıcısı Siri’de can sıkan bir hatayla karşılaşıyor. Kullancılar “Hey Siri” diyerek Siri’ye seslendiğinde Siri, “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” diye cevap veriyor. Hey Siri haricindeki komutlarınızı ise düzgün bir şekilde cevaplıyor. Normal şartlarda Siri'ye Hey Siri dedikten sonra sessiz bir şekilde açılıp yeni komutunuzu beklemesi gerekiyor.

    “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” hatası, iOS 14.4 yüklü iPhone'ların bir bölümü etkileyen bir sorun olarak gözüküyor. Pek çok kullanıcıda bu sorun mevcut. Bazı kullanıcılarda ise hiçbir sorun yok. Hey Siri dedikten sonra Siri normal bir şekilde açılıyor.

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    Apple’a ulaştığımızda sorunu doğruladılar ve düzeltmeye çalıştıklarını belirttiler. Apple yetkilileri, "Bu hatayı düzeltmek için yazılım güncellemesi yayınlanması gerekebilir" dedi. Sunucu tabanlı değişiklikler yapılarak yazılım güncellemesine gerek olmadan da sorun giderilebilir. Önümüzdeki birkaç gün içinde sorun giderilecek.

    “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” hatası nasıl çözülür?

    Telefonunuza “Hey Siri” diye seslendiğinizde “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” diye yanıt veriyorsa bu sorunu Siri’nin cinsiyetini değiştirerek çözebilirsiniz. Bazı kullanıcılar telefonu sıfırlamayı, Siri geçmişini sıfırlamayı denemiş ancak bu zahmetli yöntemler yerine Siri'nin sesini erkeğe dönüştürmeniz yeterli.

    Ayarlar > Siri ve Arama > Siri Sesi menüsünde Erkek sesini seçtiğinizde Erkek sesinin dosyaları indirilecek ve Erkek Siri devreye girecek. Bundan sonra Hey Siri dediğinizde “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” yanıtını duymayacaksınız.

    Eğer kadın sesini kullanmak istiyorsanız ancak “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat” yanıtını duymak istemiyorsanız henüz bunun kesin çözümü mevcut değil. Apple’ın sorunu gidermesini beklemeniz gerekiyor.



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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Nakahella (Hakan A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iPhone 7 14.4 sorun yok bende.
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iOS 14.4 ile beraber hem Siri'nin bu problemi var hem de Facetime ve Whatsapp aramalarında telefon çalmıyor. Umarım 14.5 ile beraber düzelir. Ayrıca Apple Music'te Siri ile müzik çaldırdığınızda da tn eşitlik işareti falan birşeyler diyor. Apple Music'teki bu durum iOS 14.3'de de vardı.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bende de bu şekilde şimdi denedim şaşırdım

    Edit: Erkek olanda da sorun çözülmüyor.
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    Berke_NO (Berke Nurullahoğulları) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim ki çat çat pat pat diyor normal mi ?
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    H hazarcep (Hazar ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kadın siri var varsayılan öyle geldi bugüne kadar iphone5s hariç diğer iphonelerimde kıllanmadım hiç siri şimdi denemek için yaptım ama hey ben Siri diyor i7 de sorun yok
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    FightForBeer (Orkun ÇETİN) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilmeyenler için, espiri şu : yazlımda eğer operatörü (If statement) dür. Kısaca burada programın mantığını yapıyorsunuz. Ve burada gelde eşitlikler veya farklılıklar kontrol edilir. O yüzden bu ifadenin anlamı ( “mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat”) burada "mrt" değeri, "pat" değerine eşit midir diye kontrol eder.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Erkek sesinde aynı sorun olanlar, sesi kadına dönüştürdüğünde de sorun devam ediyor mu? Deneyebilir misiniz?
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    UgurKaraagac44 (Uğur Karaağaç) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple iPhone 11 Kullanıyorum. Bu Sorun Bayan Siri De Olduğu Gibi Erkek Siri De Aynı Sorun Var. Gerçekten Çok Sinir Bozucu Bir Hata. Ben O Yüzden Dili Değiştirip İngilizce Yaptım. Tavsiye Ederim.
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    iphone 11 aynı durumdan’ rahatsızım.
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    tread7 (fuat yalçın) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 haftadır farkındayım bunun, araştırdım ama hiç bir çözüm bulamadım.
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