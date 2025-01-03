Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Siri “yanlışlıkla” özel konuşmaları kaydetti: Apple kullanıcılara ödeme yapacak

    Apple, sesli asistanı Siri’nin yanlışlıkla aktif olup özel konuşmaları kaydettiğini ve bunları paylaştığını iddia eden bir davayı çözmek için 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
    Siri “yanlışlıkla” özel konuşmaları kaydetti: Apple ceza ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple, sesli asistanı Siri'nin kullanıcıların özel konuşmalarını “yanlışlıkla” kaydettiği iddiasıyla açılan toplu davayı 95 milyon dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandırmayı kabul etti. Beş yıllık hukuki sürecin ardından gelen bu karar, teknoloji devinin herhangi bir suistimal kabul etmediği ancak “istem dışı” Siri aktivasyonlarını kabul ettiği bir uzlaşma niteliğinde.

    2014 yılında kullanıma sunulan "Hey Siri" özelliği, kullanıcıların bu tetikleyici ifadeyi kullanmadan da Siri'nin aktif hale gelmesine neden olabiliyordu. İddiaya göre, bir Apple Watch'un kaldırılması ya da konuşmanın algılanması, Siri'yi “yanlışlıkla” devreye sokabiliyordu. Kullanıcıların bu ihlali fark etmesinin tek ipucu ise, konuşmalarında bahsettikleri ürün ve hizmetlere yönelik hedefli reklamların ortaya çıkmasıydı.

    Etkilenen kullanıcılara tazminat

    Siri “yanlışlıkla” özel konuşmaları kaydetti: Apple ceza ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Anlaşma kapsamında, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli bir cihaz satın alan kullanıcılar, cihaz başına 20 dolara kadar tazminat talep edebilecek. iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, HomePod, iPod touch ve Apple TV gibi cihazları kapsayan bu tazminat, kullanıcı başına en fazla beş cihaz için geçerli olacak.

    Davanın nihai kararı, 14 Şubat'ta yapılacak duruşmada verilecek. Onaylanması durumunda, Apple etkilenen tüm kullanıcılara bildirim gönderecek. Anlaşma, yalnızca maddi tazminat sağlamıyor; aynı zamanda kullanıcıların özel konuşmalarının kalıcı olarak silinmesini de güvence altına alıyor.

    Her ne kadar bu anlaşma Apple kullanıcıları için bir zafer gibi görünse de, teknoloji devi aslında ucuz kurtuldu. Mahkeme toplu davayı onaylamış ve Apple kullanıcıları kazanmış olsaydı, Wiretap Act (Telekulak Yasası) uyarınca Apple’a 1,5 milyar doların üzerinde bir ceza verebilirdi. Ancak, dava avukatları, veri gizliliği yasalarının halen gelişmekte olan hukuk alanları olması nedeniyle uzlaşmaya karar verdi.

    Siri’nin “yanlışlıkla” kaydettiği konuşmaların kapsamı, 2019’da bir ihbarcı tarafından The Guardian’a açıklanmıştı. İddiaya göre bu kayıtlarda doktor-hasta görüşmeleri, iş anlaşmaları, suç içerikli konuşmalar ve hatta özel ilişkiler yer alıyordu. Dahası, bu ses kayıtlarıyla birlikte kullanıcıların konum bilgileri, iletişim detayları ve uygulama verileri de eşleştiriliyordu.

    Apple ise bu iddiaları uzun süre reddetti ve kullanıcıların hedefli reklam almasının Siri ile bir bağlantısı olmadığını savundu. Ancak sonuçlanan bu anlaşma, Siri’nin “yanlışlıkla” kayıt yaparak kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğini dolaylı yoldan kabul ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    coolman7 +86 12 Angry Men +76 kirpi5234 +56 thoonchai +52 doruhüso +47 E_Y_B_H_P_T +46 Jowiyaga +44 DISTURBED +43 GENERALCELL +40 DaggeredByRuhtan +39 Shrikeen +36 alaz1903 +34 Broon +33 Fx_57,5 +32 BursaliEfsane +31 borayeris +31 matador_mirkhan +30 msegmx +30 addidas_85 +28 testerenes +25 madprospar +25 sething +24 killnOd +24 crashris +23 OrcunFix +22
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    54 Kişi Okuyor (12 Üye, 42 Misafir) 15 Masaüstü 39 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2307 kez okundu.
    7 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, siri ve
    3 etiket daha ceza Teknoloji Haberleri iOS
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı352b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    grundig arçelik farkı dişçiden sonra dudak şişmesi nasıl geçer arabaya isim önerileri yağ kapağında köpük toyota corolla 1.6 touch yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15S-FQ2043NTT
    HP 15S-FQ2043NTT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız