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    SiriusXM Premier bir süreliğine ücretsiz

    Howard Stern Show, Coronavirus Daily Briefings gibi içerikleri dinleyebileceğiniz uydu radyo platformu SiriusXM, koronavirüs salgını nedeniyle Premier özelliğini ücretsiz yaptı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SiriusXM Premier bir süreliğine ücretsiz
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    Koronavirüs salgını nedeniyle evinde oturmak zorunda kalan kullanıcılar için yazılım hediyeleri devam ediyor. Uydu radyo hizmeti ile bilinen SiriusXM platformu bir süreliğine Premium hediyesi sunacak.

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    SiriusXM Premier neler sunuyor?

    Firma yaptığı duyuruda SiriusXM Premier akış hizmetini 15 Mayıs tarihine kadar ücretsiz hale getirdiğini açıkladı. Kullanıcılar herhangi bir abonelik ücreti ödemeden platforma erişerek müzik, komedi, talk şov gibi içerikleri dinleyebilecek.

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    Hediyeden yararlanmak için Twitter gönderisinde yer alan linki kullanmak gerekiyor. Fight Nation, PAC 12 Radio, Howard Stern Show, Coronavirus Daily Briefings, Netflix is a Joke Radio, Andy Cohen Live, Radio Classics gibi pek çok program erişime açılmış durumda.

    SiriusXM Premier hizmeti normalde aylık 13$ fiyat etiketine sahip. Bir düşük plan olan SiriusXM Essential ise aylık 8$ istiyor. Kampanya bitiminde bu ücretler geçerli olacak.



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