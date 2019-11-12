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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı

    Ülkemizin kendi olanakları ile geliştirdiği yerli hava savunma sisteminin ilk basamağı olan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi’nde teslimatlar 4 komuta ve 13 silah aracına ulaştı.
    1 hf.
    4,1b
    1
    15
    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı
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    Yıllardır İsrail, ABD, Avrupa, Çin ile ortak üretim ve direkt satım alma konularında kamuoyunun gündemini sürekli meşgul eden ancak bir türlü nihayete erdirilemeyen hava savunma sistemi ihtiyacı için son olarak herkesin bildiği üzere Rusya’dan S-400 satın alınmıştı. Her ne kadar bu konudaki gergin süreç devam etse de Türk mühendislerinin konuya ilişkin çalışmaları da sabırlı bir şekilde sürüyor.

    Uzun vadede tamamen yerli bir hava savunma sistemine geçilmek isteniyor ve bu noktada yükü sırtlayan Aselsan, Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi için teslimatlarını sürdürüyor. FNSS tarafından üretilen kara aracı ZMA-30 platformu üzerine yerleştirilen kontrol ve silah sistemlerinin üretimine hızla devam eden Aselsan, 2016 yılındaki ilk teslimattan bu yana donatılmış 17 aracı teslim etti.

    Toplam teslimatlar ile 4 komuta ve 13 de silah sisteminden oluşan sistem, insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füze sistemleri gibi tehditlere karşı görev icra edebiliyor. Yine Aselsan tarafından geliştirilen 35mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile hedefleri imha eden sistem, gemilere de yerleştirilerek anti-gemi füzelerine karşı kullanılabiliyor.

    Her bir sistemde üç silah aracı ve bir komuta aracından oluşan platform, dakikada araç başı 110 atımlık yüksek ateş gücüne sahip. 4km menzilli Korkut, 400 adet mermi yüklenebilme kapasitesine sahip. Aselsan’ın ana yükleniciliğinde geliştirilen Korkut, ülkemizdeki birçok yan sanayii şirketine ve KOBİ’lere de bu alanda önemli deneyimler kazandırmış oluşuyla öne çıkıyor. Ülkemizin çok katmanlı hava savunma sistemi çalışmalarının ilk ürünü olan proje önemli bir kilometre taşı konumunda.



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    nehuse 1 hf. en beğenilen
    Aramco üretim tesislerine yapılan İHA saldırısı Alçak irtifa sistemlerin önemini ortaya koydu. Bu tip hedeflere füze yerine mermi ile ateş açmak önemli bir maliyet faydası sağlıyor . Bu ürünlerin dış pazarda da çok sayıda satılacağını tahmin ediyorum.
    Aramco üretim tesislerine yapılan İHA saldırısı Alçak irtifa sistemlerin önemini ortaya koydu. Bu tip hedeflere füze yerine mermi ile ateş açmak önemli bir mali...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    WB 1 hf.
    Heykeli olsa daha etkili olabilirdi ama bu da guzel..
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    tahir40 1 hf.
    Araplar gibi 100$lık ihayı milyon dolarlık patriot füzesi ile vurmanın manası yok, ufak tefek eyp yüklü ihaları vurmak için işe yarar. Tabi yanına kaideye monteli stinger konsa biraz daha işe yarar bişi olur.
    Araplar gibi 100$lık ihayı milyon dolarlık patriot füzesi ile vurmanın manası yok, ufak tefek eyp yüklü ihaları vurmak için işe yarar. Tabi yanına kaideye monte...
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    Yanıtla +6
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    sefa1451 5 gün
    Güzel bir gelişme görünüş olarak ta bilim kurgu filmlerinden gelmiş gibi duruyor harika.Uzun menzili de yapmalıyız s400 ler kurulmazsa falan.
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    o8 6 gün
    Çok iyi, çok işe yarar bu sistem. Zamanla görülür
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    xgny58x 1 hf.
    Hava savunmanın son katmanı yakın hava savunma sistemleridir ki bu sistemler füze ile değil mermi ile hedefi durdurmaya çalışır. Hedefin geldiği yöne doğru baraj savunması yaparak hedefi imha etmeye çalışır gemilerdeki Ciws tarzı sistemlerdir. Bunun yanında bizim ürettiğimiz ATOM mühimmatı çok daha etkili olacağını düşünüyorum.
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    Gt95 1 hf.
    bunun heykeli yapsalar o zaman kemalist tayfaya yaranırız onları cezbeden heykelden olmaları
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    CoreXXX 1 hf.
    red alert 2 deki ifv bumuydu yoksa bizden çalmışlar:)
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    muammer816 1 hf.
    güzel işler yapılmaya devam ediyor.maşallah.emeği geçenlere çok teşekkürler.inşallah oy kullanma hakkına sahip olanlar bunları da görüyordur ve ne anlama geldiğini anlayabiliyorlardır :)
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    cabriyo 1 hf.
    ne kadar ekmek o kadar köfte. günümüzde ne kadar ordun var, o kadar para kazanırsın. petrol çıkarırsın ihracat yapar ürün satarsın. ordusu güçsüz olan ancak pazar olur.
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    WB 1 hf.
    Heykeli olsa daha etkili olabilirdi ama bu da guzel..
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    mtanhu 1 hf.
    çok güzel!
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    tahir40 1 hf.
    Araplar gibi 100$lık ihayı milyon dolarlık patriot füzesi ile vurmanın manası yok, ufak tefek eyp yüklü ihaları vurmak için işe yarar. Tabi yanına kaideye monteli stinger konsa biraz daha işe yarar bişi olur.
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    aselsan, korkut ve
    10 etiket daha hss Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi savunma sanayii Türkiye Gündemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji havacılık Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
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