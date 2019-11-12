Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı

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Yıllardır İsrail, ABD, Avrupa, Çin ile ortak üretim ve direkt satım alma konularında kamuoyunun gündemini sürekli meşgul eden ancak bir türlü nihayete erdirilemeyen hava savunma sistemi ihtiyacı için son olarak herkesin bildiği üzere Rusya’dan S-400 satın alınmıştı. Her ne kadar bu konudaki gergin süreç devam etse de Türk mühendislerinin konuya ilişkin çalışmaları da sabırlı bir şekilde sürüyor.

Uzun vadede tamamen yerli bir hava savunma sistemine geçilmek isteniyor ve bu noktada yükü sırtlayan Aselsan, Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi için teslimatlarını sürdürüyor. FNSS tarafından üretilen kara aracı ZMA-30 platformu üzerine yerleştirilen kontrol ve silah sistemlerinin üretimine hızla devam eden Aselsan, 2016 yılındaki ilk teslimattan bu yana donatılmış 17 aracı teslim etti.

Toplam teslimatlar ile 4 komuta ve 13 de silah sisteminden oluşan sistem, insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füze sistemleri gibi tehditlere karşı görev icra edebiliyor. Yine Aselsan tarafından geliştirilen 35mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile hedefleri imha eden sistem, gemilere de yerleştirilerek anti-gemi füzelerine karşı kullanılabiliyor.

Her bir sistemde üç silah aracı ve bir komuta aracından oluşan platform, dakikada araç başı 110 atımlık yüksek ateş gücüne sahip. 4km menzilli Korkut, 400 adet mermi yüklenebilme kapasitesine sahip. Aselsan’ın ana yükleniciliğinde geliştirilen Korkut, ülkemizdeki birçok yan sanayii şirketine ve KOBİ’lere de bu alanda önemli deneyimler kazandırmış oluşuyla öne çıkıyor. Ülkemizin çok katmanlı hava savunma sistemi çalışmalarının ilk ürünü olan proje önemli bir kilometre taşı konumunda.